Un fabricant d’armes occidental dévoile ses plans pour l’Inde — RT World News

Le suédois Saab veut augmenter sa production pour répondre à la demande croissante de “capacités antichars”

Le fabricant d’armes suédois Saab est sur le point de construire une nouvelle usine en Inde pour produire une arme antichar à l’épaule, selon un dirigeant de l’entreprise, qui a noté que l’usine servirait les forces armées de New Delhi en plus de plus d’une douzaine d’autres nations. .

Les plans ont été dévoilés mardi par le vice-président senior de Saab, Gorgen Johansson, qui a déclaré que la société construirait une nouvelle usine dans un lieu non spécifié en Inde pour produire son système d’armes Carl-Gustaf M4, dans l’espoir de commencer ses opérations en 2024.

“C’est une étape naturelle de mettre en place une usine de production pour Carl-Gustaf M4 en Inde étant donné la longue et étroite association que nous entretenons avec l’armée indienne en tant que l’un des principaux utilisateurs du système”, il a déclaré aux journalistes à New Delhi, ajoutant que Saab serait “contribuer aux objectifs du gouvernement indien de développer une industrie de défense de classe mondiale.”

L’usine produira l’arme polyvalente à l’épaule non seulement pour l’armée indienne, mais aussi pour les clients de 15 autres pays, a ajouté Johansson. “Nous n’avons fait cela dans aucun autre pays.”

L’augmentation de la production contribuera à satisfaire la demande croissante de l’arme, comme à la suite du conflit en Ukraine “plus de pays chercheront des capacités antichars à l’avenir”, selon Johanson. L’Ukraine a reçu au moins 100 armes Carl Gustav M2 et 2 000 cartouches de 84 mm du seul Canada, tandis que le Pentagone a envoyé 2 000 autres munitions de grenade compatibles de ses stocks.















Le Carl Gustaf est en service en Inde depuis son introduction en 1976, subissant plusieurs mises à niveau au fil des décennies. Le dirigeant de Saab a déclaré que la nouvelle usine ne produirait que la dernière variante M4, tandis que les générations précédentes continueront d’être fabriquées par une entreprise locale partenaire, Advanced Weapons and Equipment India Limited (AWEIL). Il a donné peu d’autres détails sur les plans et a déclaré que le site de production n’avait pas encore été sélectionné.

Le nouvel investissement a été annoncé alors que New Delhi déclarait avoir pour objectif de stimuler la production d’armes, le ministre de la Défense Rajnath Singh déclarant mardi que le pays avait multiplié par treize les exportations annuelles au cours des huit dernières années, passant de 10 milliards de roupies (122 millions de dollars) à 130 milliards (1,5 milliard de dollars). D’ici 2025, il a déclaré que l’Inde espère porter les exportations de défense à 350 milliards de roupies (4,2 milliards de dollars) et la production totale à 1,75 billion de dollars (21,3 milliards de dollars).