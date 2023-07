Un fabricant d’armes allemand met en garde contre une aubaine allant jusqu’à 50 milliards de dollars pour les géants américains de l’armement – News 24

Le gouvernement ne considère toujours pas l’industrie de la défense comme stratégiquement importante, a déclaré un haut dirigeant

Les sous-traitants américains de la défense devraient recevoir jusqu’à la moitié des 100 milliards d’euros (109 milliards de dollars) du fonds de modernisation militaire de Berlin, a averti le PDG d’un fabricant allemand de pièces de chars. Elle a également accusé le gouvernement du pays de manquer de vision stratégique pour l’industrie nationale.

« Je ne crois pas qu’une grande partie de l’argent restera pour l’industrie allemande », Susanne Wiegand du groupe Renk a déclaré aux journalistes à Munich lundi. « L’Allemagne n’a pas de boussole politique pour l’industrie de la défense. »

Le fonds de modernisation allemand a été finalisé en mai de l'année dernière après de longues négociations au sein de la coalition au pouvoir. Le chancelier Olaf Scholz a décrit l'injection de liquidités comme une réponse sans précédent aux défis modernes et a promis qu'elle aiderait son pays à contribuer à la sécurité européenne à un niveau approprié pour la plus grande économie du bloc. L'Allemagne a constamment dépensé moins de 2 % de son PIB pour la défense, ne respectant pas le critère recommandé par l'OTAN à ses États membres.















Selon Wiegand, il y a eu un changement d’attitude envers l’industrie de la défense en Allemagne, du moins en termes de visibilité. Ses problèmes antérieurs étaient censés rester hors de la vue du public, et sa haute direction devait garder « un profil bas. » Mais de nombreux problèmes anciens persistent concernant, par exemple, la politique d’approvisionnement militaire où « les moulins broient lentement » dit-elle.

Certains producteurs d’armes allemands, comme l’ancien employeur de Wiegand, Rheinmetall, profitent du conflit ukrainien et de l’augmentation des commandes qui en résulte. Le producteur de chars Leopard 2 et d’autres systèmes d’armes a annoncé une augmentation de 27 % de ses bénéfices en 2022 et s’attend à une croissance à deux chiffres pour les années à venir.

Renk fournit des transmissions pour les Léopards, ainsi que pour d’autres chars de fabrication européenne, tels que l’Ajax britannique et le Leclerc français. La société a enregistré des commandes d’une valeur totale de 3,9 milliards d’euros (4,2 milliards de dollars), a déclaré le PDG. Environ 70 % des produits Renk sont destinés à l’armée.