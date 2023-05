Un F-18 de fabrication américaine s’écrase lors d’une exposition militaire (VIDEO) — RT World News

Un avion de chasse F-18 de fabrication américaine s’est écrasé au sol et a violemment explosé lors d’une exposition militaire sur une base aérienne en Espagne samedi. Le pilote s’est échappé avant l’accident et a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin.

L’incident s’est produit lors d’un vol d’entraînement avant une manifestation pour les familles des militaires à la base aérienne de Saragosse, une installation de l’armée de l’air espagnole anciennement utilisée par l’US Air Force.

Des séquences vidéo montrent le jet qui monte en flèche, avant de se stabiliser et de plonger vers le sol. Une boule de feu massive a éclaté depuis le site de l’accident et la combustion de kérosène a envoyé une colonne de fumée noire dans le ciel.

🚨 Este es el momento del accidente del #F18 en Saragosse, por suerte se puede ver como el paracaídas está desplegado. En estos momentos sólo esperamos recibir una buena noticia acerca del estado de salud del piloto. 📸 Découvert pic.twitter.com/OMyJ7mvayo — Sur les ailes de l’aviation (@OnAviation) 20 mai 2023

Le pilote, un commandant de bord avec plus de 1 000 heures de vol, a été blessé aux jambes, aux hanches et aux bras après s’être éjecté de l’avion, a rapporté le journal local Heraldo de Aragon. L’armée de l’air espagnole a confirmé dans un communiqué qu’il avait été transporté à l’hôpital et que sa vie était « pas en danger ».

L’avion s’est écrasé à l’intérieur du périmètre de la base, qui est située à côté d’une autoroute très fréquentée. Selon l’armée de l’air, des débris ont été éparpillés à l’extérieur de l’enceinte. L’avion s’est complètement désintégré lors de l’impact.

La cause de l’accident n’est pas claire, mais la quasi-tragédie de samedi était la dernière d’une longue liste d’accidents impliquant des F-18 de l’armée de l’air espagnole. Un F-18 s’est écrasé en décollant d’une base aérienne près de Madrid en 2017, tuant son pilote. Trois accidents non mortels ont eu lieu en 2009 et un en 2003, tandis que six des avions à réaction de fabrication américaine se sont écrasés au cours des années 1990 et 1980, tuant deux pilotes.

L’armée de l’air espagnole exploite actuellement 84 F-18, qu’elle aurait l’intention de remplacer par le F-35, bien que Madrid n’ait ni confirmé ni démenti ces informations.