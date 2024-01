Un extrémiste autrichien attise la tempête politique en Allemagne

Depuis des décennies, le consensus politique en Allemagne, où les horreurs du passé nazi pèsent encore lourdement, soutient que les idéologies d’extrême droite ne redeviendront plus jamais suffisamment populaires pour réussir dans les urnes.

Les événements de la semaine dernière ont cependant remis cela en question.

Une réunion entre des responsables du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne – qui a obtenu le soutien de près d’un Allemand sur quatre, selon les sondages – et Martin Sellner, un idéologue extrémiste autrichien interdit d’accès au Royaume-Uni et aux États-Unis pour des raisons de sécurité publique. , ont scandalisé la classe politique allemande et plongé les médias du pays dans une chute libre.

Lors de la réunion rapportée pour la première fois par le média d’investigation Correctif, des politiciens de l’AfD et de riches bienfaiteurs ont discuté d’expulsions massives et d’autres idées incendiaires avec Sellner dans une élégante villa au bord du lac, le Landhaus Adlon, à Berlin en novembre. Beaucoup voient la réunion comme un Rubicon : l’AfD, disent-ils, se radicalise, même si le soutien politique en sa faveur augmente.

Alice Weidel, la dirigeante de l’AfD, a licencié son plus proche conseiller, qui était présent. Mais cela n’a pas empêché les réactions négatives. Des rassemblements ont eu lieu dans toute l’Allemagne, avec des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans les villes du pays pour « marcher contre le fascisme, ancien et nouveau ». Des appels à l’interdiction pure et simple de l’AfD sont désormais lancés aux plus hauts niveaux.

Sellner est une menace improbable pour la république allemande : un homme moderne de 35 ans, suivi modestement mais ardemment sur les réseaux sociaux, un enthousiasme pour le rapun passé néo-nazi, et aucun véritable parti politique, encore moins des poids lourds bottés, derrière lui.

Il estime que les sociétés sont dégradées par un trop grand mélange culturel et qu’un multiculturalisme incontrôlé est à l’origine de nombreux problèmes de l’Europe moderne.

La proposition phare de Sellner est la « remigration », qui, selon lui, consiste à expulser de force les immigrants qui enfreignent la loi ou « refusent de s’intégrer », quel que soit leur statut de citoyenneté. Les critiques disent que cela équivaut à un nettoyage ethnique.

Son œuvre comprend des livres politiques spécialisés, riches en références au philosophe Martin Heidegger et à des idoles moins importantes et plus controversées de la pensée proto-fasciste, comme Oswald Spengler et Carl Schmitt.

Alice Weidel, la dirigeante de l’AfD. Son parti défend des mesures visant à réduire l’immigration et soutient l’expulsion des criminels condamnés, mais a cherché à se distancier de la position de Sellner. © Sean Gallup/Getty Images

Pour ceux qui y prêtent attention, le jeune Autrichien est depuis des années une figure incontournable de la scène militante d’extrême droite en Europe germanophone. Et malgré les condamnations dans les médias, les procès et les interdictions gouvernementales – il a été exclu du Royaume-Uni en 2018 et des États-Unis en 2019 – sa portée n’a fait que croître.

Natascha Strobl, politologue et adepte de longue date du mouvement activiste autrichien et identitaire dont il était autrefois le porte-parole, a déclaré : « Dans un sens, Sellner et les identitaires sont une frange extrême. »

Mais, a-t-elle ajouté, « Sellner a également connu beaucoup de succès. Il sait très bien comment susciter une frénésie médiatique et comment faire connaître ses idées.

“La réunion [at Landhaus Adlon] n’était certainement pas inoffensif », a déclaré Strobl. «Quand vous avez quelqu’un comme Sellner, qui travaille ouvertement en réseau avec des responsables politiques, des dirigeants et des hommes d’affaires de l’AfD. . . cela signifie que quelque chose a changé.

Sellner, qui a grandi dans une famille aisée de la classe moyenne, est tombé dans le néonazisme alors qu’il était adolescent dans la paisible ville de Baden bei Wien, juste à l’extérieur de la capitale autrichienne. Ses premières convictions ont été considérablement influencées par les négationnistes de l’Holocauste en Autriche et à l’étranger.

À 17 ans, Sellner a été surpris avec un ami en train de coller une croix gammée sur la synagogue locale, accompagnée de la phrase « légalisez-la ». Les deux adolescents avaient été irrités par la condamnation de l’historien britannique David Irving pour avoir nié l’existence de l’Holocauste cette année-là, selon un procès-verbal de leur arrestation.

Un partisan du Mouvement identitaire autrichien d’extrême droite brandit un drapeau lors d’une manifestation en 2019 devant le ministère de la Justice à Vienne. Les identitaires affirment qu’ils ne portent aucun jugement sur la supériorité d’une race sur une autre. © Florian Wiser/EPA-EFE

À l’université, il a étudié la philosophie et a rejoint une fraternité extrémiste, la Burschenschaft Olympia, qui a épousé des opinions plus nuancées et l’a amené à se distancier de ce qu’il a appelé le « péché de jeunesse » de ses grossières sympathies nazies.

Sellner et les groupes de la « nouvelle droite » tels que les Identitaires font une distinction entre leurs croyances et le néonazisme en affirmant qu’ils ne portent aucun jugement sur la supériorité d’une race sur une autre, bien que les critiques remettent en question leur sincérité.

Sellner a abandonné ses études de droit pour ce qu’il considérait comme sa vocation : la politique.

En 2012, il devient membre fondateur du Mouvement identitaire autrichien, un nouveau groupe nationaliste d’extrême droite fortement influencé par le « Bloc Identitaire » français et le mouvement néo-fasciste italien « CasaPound ».

Comme eux, il a cherché à emprunter aux techniques et aux actions de mouvements de gauche comme Greenpeace. Sellner continue de citer Gene Sharp, le politologue américain dont la théorie de la résistance non-violente sous-tend la plupart des groupes de protestation libéraux et de gauche modernes, comme l’une de ses plus grandes influences politiques.

Les Identitaires, sous la chorégraphie soignée de Sellner, ont gagné du temps médiatique avec des cascades telles que l’escalade de la porte de Brandebourg à Berlin en 2016 pour déployer une immense banderole appelant à des « frontières sûres », capitalisant sur le sentiment anti-immigration croissant.

En 2019, il a épousé Brittany Pettibone, une influenceuse YouTube californienne d’extrême droite.

Il a été révélé que Sellner avait reçu un don de 1 500 € de la part du suprémaciste blanc néo-zélandais Brenton Tarrant, qui s’est déchaîné en mars 2019, tuant 51 personnes dans deux mosquées de Christchurch. Le gouvernement autrichien a engagé des poursuites judiciaires contre les identitaires, accélérant ainsi la dissipation du mouvement. Même le parti d’extrême droite du pays, le FPÖ, s’est retourné contre lui.

Pendant la pandémie de Covid-19, Sellner s’est lancé dans les messages anti-confinement et anti-vaccin qui ont alimenté le discours du FPÖ et de l’AfD.

À mesure que les deux partis populistes se radicalisent eux-mêmes dans un contexte de crise du coût de la vie et des effets sociaux persistants de la pandémie, le cachet de Sellner s’est accru. Au Landhaus Adlon, il était la vedette – tout comme son concept de « remigration ».

Il affirme que cette idée est soutenue en privé par de nombreux Autrichiens et Allemands qui ne peuvent pas exprimer publiquement leur soutien, compte tenu de l’histoire de leur pays.

L’AfD elle-même défend des mesures agressives pour réduire l’immigration et soutient l’expulsion des criminels condamnés et des personnes n’ayant aucun droit légal au séjour, mais a cherché à se démarquer de la position de Sellner. Weidel a affirmé que la réunion au Landhaus Adlon n’avait rien à voir avec elle.

Mais nombreux sont ceux qui détectent déjà l’influence croissante des nouvelles idées de droite sur le parti – et notent à quel point le langage et les concepts de Sellner semblent s’infiltrer dans le programme du parti.

Pour l’instant, la fureur allemande semble lui avoir bien servi.

Quelques heures après que Correctiv ait publié son article, Sellner s’est moqué des médias pour avoir fait du sensationnalisme sur une réunion qui, selon lui, n’était pas du tout secrète. Il a également utilisé le buzz généré autour de son nom pour promouvoir ses œuvres, notamment son livre Remigration – une proposition. Un jury de linguistes allemands a déclaré que la remigration était la « non-mot » de l’année 2023, affirmant que cela était utilisé comme un euphémisme par les partis de droite.

“L’une des idées principales de Sellner est que pour pouvoir faire quelque chose, il faut le rendre dicible”, a déclaré Bernhard Weidinger, chercheur principal sur les mouvements de droite au Centre de documentation de la Résistance autrichienne, un institut de recherche historique à Vienne.

« La « remigration » est un exemple de la manière dont Sellner a joué un rôle important dans la modernisation du discours d’extrême droite. Il s’agit de faire connaître ces termes, ces récits, ces cadres à un public plus large. Ou les amener à la conscience publique.