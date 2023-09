Un extrait de la biographie de Walter Isaacson Musk

Ce qui suit est adapté de la biographie de Walter Isaacson « Elon Musk », publiée le 12 septembre.

« Hé, j’aimerais venir vous voir et parler de philanthropie et de climat », a déclaré Bill Gates à Elon Musk alors qu’ils se trouvaient à la même réunion début 2022. Les ventes d’actions de Musk l’avaient amené, pour des raisons fiscales, à a investi 5,7 milliards de dollars dans un fonds caritatif qu’il avait créé. Gates, qui consacrait alors la plupart de son temps à la philanthropie, avait de nombreuses suggestions à faire.

Ils avaient eu des interactions amicales à plusieurs reprises dans le passé, notamment lorsque Gates avait amené son fils Rory à SpaceX. Musk pouvait s’identifier à un gars qui avait bâti une entreprise en étant inconditionnel et acharné. Ils ont convenu d’organiser une visite et Gates, qui dispose d’une équipe de planificateurs et d’assistants, a déclaré qu’il demanderait à son bureau d’appeler le planificateur de Musk.

« Je n’ai pas de planificateur », a répondu Musk. Il avait décidé de se débarrasser de son assistant personnel et de son planificateur car il souhaitait avoir un contrôle total sur son calendrier. « Demandez simplement à votre secrétaire de m’appeler directement. Gates se sentait bizarre qu’un de ses assistants appelle Musk, alors il l’a fait directement et a fixé un moment où ils pourraient se rencontrer à Austin.

« Je viens d’atterrir », a envoyé un SMS dans l’après-midi du 9 mars 2022.

« Cool », a répondu Musk, qui a envoyé Omead Afshar à l’entrée de la Gigafactory pour le rencontrer.

Dans la fraternité raréfiée des personnes qui ont détenu le titre de personne la plus riche de la planète, Musk et Gates présentent certaines similitudes. Tous deux ont un esprit analytique, une capacité de concentration laser et une sûreté intellectuelle qui vire à l’arrogance. Les imbéciles ne souffrent ni l’un ni l’autre. Tous ces traits rendaient probable qu’ils finiraient par s’affronter, ce qui s’est produit lorsque Musk a commencé à faire visiter l’usine à Gates.

Gates a fait valoir que les batteries ne seraient jamais capables d’alimenter de gros semi-remorques et que l’énergie solaire ne jouerait pas un rôle majeur dans la résolution du problème climatique. « Je lui ai montré les chiffres », a déclaré Gates. « C’est un domaine dans lequel je savais clairement quelque chose qu’il ignorait. » Il a également donné du fil à retordre à Musk à propos de Mars. « Je ne suis pas un homme de Mars », m’a dit Gates plus tard. « Il est à la mer sur Mars. Je l’ai laissé m’expliquer sa pensée sur Mars, ce qui est un peu bizarre. C’est cette chose folle où peut-être il y a une guerre nucléaire sur Terre et donc les gens sur Mars sont là et ils redescendront. et, vous savez, soyez en vie après que nous nous entretuerons tous. »

Néanmoins, Gates a été impressionné par l’usine que Musk avait construite et par sa connaissance détaillée de chaque machine et processus. Il admirait également SpaceX pour avoir déployé une grande constellation de satellites Starlink pour fournir Internet depuis l’espace. « Starlink est la concrétisation de ce que j’ai essayé de faire avec Teledesic il y a 20 ans », a-t-il déclaré.

À la fin de la tournée, la conversation a tourné vers la philanthropie. Musk a exprimé son point de vue selon lequel la plupart de ces propos étaient des « conneries ». Il a estimé que l’impact n’était que de 20 cents pour chaque dollar investi. Il pourrait faire davantage pour lutter contre le changement climatique en investissant dans Tesla.

« Hé, je vais vous montrer cinq projets d’une centaine de millions chacun », a répondu Gates. Il a énuméré l’argent destiné aux réfugiés, aux écoles américaines, à un remède contre le sida, à l’éradication de certains types de moustiques grâce au forçage génétique et aux semences génétiquement modifiées qui résisteront aux effets du changement climatique. Gates est très assidu en matière de philanthropie et il a promis d’écrire pour Musk une « très longue description des idées ».

Il y avait une question controversée qu’ils devaient résoudre. Gates avait vendu à découvert les actions de Tesla, pariant gros sur une baisse de leur valeur. Il s’est avéré qu’il avait tort. À son arrivée à Austin, il avait perdu 1,5 milliard de dollars. Musk en avait entendu parler et bouillonnait. Les vendeurs à découvert occupaient son cercle le plus intime de l’enfer. Gates a dit qu’il était désolé, mais cela n’a pas apaisé Musk. « Je lui ai présenté mes excuses », a déclaré Gates. « Une fois qu’il a appris que j’avais vendu le titre à découvert, il a été très méchant avec moi, mais il est très méchant avec beaucoup de gens, donc vous ne pouvez pas le prendre trop personnellement. »

Le différend reflétait des mentalités différentes. Lorsque j’ai demandé à Gates pourquoi il avait vendu Tesla à découvert, il m’a expliqué qu’il avait calculé que l’offre de voitures électriques dépasserait la demande, ce qui entraînerait une chute des prix. J’ai hoché la tête mais j’avais toujours la même question : pourquoi avait-il vendu le titre à découvert ? Gates m’a regardé comme si je n’avais pas compris ce qu’il venait d’expliquer, puis a répondu comme si la réponse était évidente : il pensait qu’en vendant Tesla à découvert, il pourrait gagner de l’argent.

Cette façon de penser était étrangère à Musk. Il croyait en la mission de faire évoluer le monde vers les véhicules électriques, et il a investi tout son argent disponible dans cet objectif, même si cela ne semblait pas être un investissement sûr. « Comment quelqu’un peut-il se dire passionné par la lutte contre le changement climatique et ensuite faire quelque chose qui réduit l’investissement global dans l’entreprise qui en fait le plus ? » m’a-t-il demandé quelques jours après la visite de Gates. « C’est de la pure hypocrisie. Pourquoi gagner de l’argent sur l’échec d’un constructeur automobile à énergie durable ? »

La petite amie de Musk, Claire Boucher, l’interprète connue sous le nom de Grimes, a ajouté sa propre interprétation : « J’imagine que c’est un peu un concours de mesure de bite. »

Gates a donné suite à la mi-avril en envoyant à Musk le document promis sur les options philanthropiques qu’il avait personnellement rédigé. Musk a répondu par SMS avec une question simple : « Avez-vous toujours une position courte d’un demi-milliard de dollars contre Tesla ?

Gates était assis dans la salle à manger de l’hôtel Four Seasons de Washington, DC, avec son fils Rory, qui venait tout juste de commencer ses études supérieures. Il a ri, a montré le texte à Rory et lui a demandé son avis sur la façon de répondre.

« Dites simplement oui, puis changez de sujet rapidement », suggéra Rory.

Gates a essayé ça. « Désolé de dire que je ne l’ai pas bouclé », a-t-il répondu. « J’aimerais discuter des possibilités de philanthropie. »

Cela n’a pas fonctionné. « Désolé », rétorqua instantanément Musk. « Je ne peux pas prendre au sérieux votre philanthropie en faveur du climat alors que vous avez une position courte massive contre Tesla, l’entreprise qui fait le plus pour résoudre le changement climatique. »

Lorsqu’il est en colère, Musk peut devenir méchant, surtout sur Twitter. Il a tweeté une photo de Gates dans une chemise de golf avec un ventre bombé qui lui donnait l’air presque enceinte. « Au cas où vous auriez besoin de perdre la tête rapidement », lit-on dans le commentaire de Musk.

Gates était vraiment perplexe quant à la raison pour laquelle Musk était contrarié d’avoir vendu le titre à découvert. Et Musk était tout aussi perplexe que Gates puisse trouver cela déroutant. « À ce stade, je suis convaincu qu’il est catégoriquement fou (et un connard dans l’âme) », m’a envoyé un SMS juste après son échange avec Gates. « En fait, je voulais l’aimer (soupir). »

Pour sa part, Gates s’est montré bien plus aimable. Plus tard cette année-là, il assistait à un dîner à Washington, DC, où les gens critiquaient Musk. « Vous pouvez ressentir ce que vous voulez à propos du comportement d’Elon », a déclaré Gates, « mais personne à notre époque n’a fait plus que lui pour repousser les limites de la science et de l’innovation. »

Walter Isaacson est un contributeur de CNBC et l’auteur des biographies d’Elon Musk, Jennifer Doudna, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Albert Einstein, Benjamin Franklin et Henry Kissinger. Il enseigne l’histoire à l’Université de Tulane et a été rédacteur en chef du Time et PDG de CNN.