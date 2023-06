Un extincteur qui explose tue un élève et en blesse 5 autres lors d’un exercice d’incendie au lycée de Bangkok

BANGKOK (AP) – Un extincteur a explosé lors de l’exercice d’incendie annuel d’un lycée vendredi dans la capitale thaïlandaise, tuant un élève et en blessant cinq autres, a déclaré un secouriste.

L’extincteur de type CO2 est peut-être devenu défectueux à cause de l’exposition au soleil ou à la chaleur, a déclaré Anyawut Phoampai de la Fondation Ruam Katanyu, l’une des plus grandes organisations de secours de Thaïlande, qui a confirmé le décès et les blessures.

L’incident s’est produit à l’école Rajavinit Mathayom dans le quartier de Dusit à Bangkok.

The Associated Press