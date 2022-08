Un explosif explose à Bagdad et vise des diplomates australiens

BAGDAD (AP) – Un petit explosif artisanal a explosé vendredi près de la zone verte de Bagdad alors qu’un convoi diplomatique australien se dirigeait vers la zone, ont déclaré deux responsables de la sécurité à l’Associated Press.

Aucun blessé n’a été signalé.

L’explosion s’est produite au milieu des efforts de la mission diplomatique australienne pour servir de médiateur entre l’influent religieux chiite Muqtada al-Sadr et une faction soutenue par l’Iran de partis chiites rivaux, selon les responsables de la sécurité, pour mettre fin à l’une des pires crises politiques de l’Irak ces dernières années.

Le Premier ministre par intérim Mustafa Al-Kadhimi n’a pas réussi à amener les groupes en conflit à un règlement. Le parti d’Al-Sadr a refusé d’assister à une réunion qu’Al-Kadhimi a tenue la semaine dernière.

Malgré l’explosion, le convoi australien a pu entrer dans la zone verte.

Les partisans d’al-Sadr et ses rivaux politiques, une coalition de groupes chiites soutenus par l’Iran appelée Cadre de coordination, sont en désaccord depuis les élections législatives de l’année dernière.

Al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors du vote d’octobre, mais n’a pas réussi à former un gouvernement majoritaire, ce qui a conduit à ce qui est devenu l’une des pires crises politiques en Irak ces dernières années. Fin juillet, ses partisans ont pris d’assaut le parlement et y ont organisé de fréquentes manifestations.

Les partisans du clergé incendiaire ont régulièrement protesté, exigeant la dissolution du parlement et des élections anticipées.

Mardi, les partisans d’Al-Sadr ont planté des tentes et manifesté devant le Conseil supérieur de la magistrature, les accusant d’être politisés en faveur de leurs alliés soutenus par l’Iran.

Qassim Abdul-zahra, The Associated Press