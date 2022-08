Un explosif explose à Bagdad et vise des diplomates australiens

L’explosion s’est produite au milieu des efforts de la mission diplomatique australienne pour servir de médiateur entre l’influent religieux chiite Muqtada al-Sadr et une faction soutenue par l’Iran de partis chiites rivaux, selon les responsables de la sécurité, pour mettre fin à l’une des pires crises politiques de l’Irak ces dernières années.

Al-Sadr a remporté la plus grande part des sièges lors du vote d’octobre, mais n’a pas réussi à former un gouvernement majoritaire, ce qui a conduit à ce qui est devenu l’une des pires crises politiques en Irak ces dernières années. Fin juillet, ses partisans ont pris d’assaut le parlement et y ont organisé de fréquentes manifestations.