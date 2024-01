Un explorateur croit avoir trouvé l’avion d’Amelia Earhart. Les experts ne sont pas convaincus.

“La seule question est de savoir où l’avion s’est écrasé”, a-t-elle déclaré.

Même si les recherches ne sont peut-être pas encore terminées, James Delgado, un archéologue sous-marin basé à Washington, DC, a déclaré qu’il félicitait M. Romeo d’avoir entrepris l’expédition.

«Je serai toujours aux côtés de tous ceux qui sortent et cherchent et cherchent à trouver des réponses», a-t-il déclaré. « À ce stade, il est tôt. Mais si c’était moi, la curiosité étant ce qu’elle est, j’aimerais y retourner et voir ce que c’est avec les caméras.