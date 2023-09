Un explorateur américain gravement malade décrit sa « folle aventure » après le sauvetage d’une grotte en Turquie

Un explorateur américain sauvé d’une grotte turque plus d’une semaine après être tombé gravement malade a décrit cette épreuve comme une « folle, folle aventure ».

Mark Dickey, 40 ans, a développé des problèmes d’estomac le 2 septembre alors qu’il examinait les profondeurs de la grotte de Morca, un complexe isolé d’étroits tunnels souterrains dans les montagnes du Taurus, dans le sud de la Turquie.

Il a finalement été ramené à la surface lundi soir, selon la Fédération spéléologique de Turquie.

« Mark Dickey est sorti de la grotte de Morca. Il va bien et est soigné par les secouristes du camp situé au-dessus », a indiqué la fédération. « Ainsi, la partie de l’opération de sauvetage dans la grotte s’est terminée avec succès. Nous félicitons tous ceux qui ont contribué !

L’explorateur américain Mark Dickey est sorti de la grotte de Morca. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

« C’est incroyable d’être à nouveau à la surface », a déclaré Dickey aux journalistes alors qu’il était allongé sur une civière aux premières heures de mardi. Il a remercié le gouvernement turc pour lui avoir sauvé la vie grâce à sa réponse rapide, ainsi que la communauté internationale des spéléologues, les spéléologues turcs et le sauvetage des grottes hongrois, entre autres.

La grotte de Morca est la troisième plus profonde de Turquie, son point le plus bas atteignant près de 1,3 km sous terre. Dickey et plusieurs autres personnes de l’expédition cartographiaient le système de grottes pour le compte de l’Association du groupe de spéléologie anatolienne.

Environ 190 experts de sept pays ont participé au sauvetage de Mark Dickey. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Dickey est tombé malade à une profondeur de 1 120 mètres (3 700 pieds), déclenchant ce que les organisateurs ont qualifié de l’une des opérations de sauvetage souterraines les plus importantes et les plus compliquées jamais organisées.

L’Américain a été soigné pour la première fois à l’intérieur de la grotte par un médecin hongrois qui est descendu dans la grotte le 3 septembre. Médecins et secouristes se sont alors relayés pour prendre soin de lui. La cause de la maladie de Dickey n’était pas claire.

Mardi, Dickey a déclaré que dans la grotte, il avait commencé à vomir de grandes quantités de sang. « Ma conscience a commencé à devenir plus difficile à retenir et j’ai atteint le point où je pensais ‘je ne vais pas vivre' », a-t-il déclaré aux journalistes.

Plus de 150 sauveteurs s’unissent pour libérer un Américain malade d’une grotte turque En savoir plus

Les plus grands défis pour les sauveteurs pour le sortir de la grotte étaient les sections verticales et la navigation dans la boue et l’eau à basse température dans les sections horizontales. Il y avait aussi le fardeau psychologique de rester dans une grotte sombre et humide pendant de longues périodes.

Environ 190 experts de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, d’Italie, de Pologne et de Turquie ont participé au sauvetage, dont des médecins, du personnel paramédical et des spéléologues expérimentés. Des équipes composées d’un médecin et de trois à quatre autres secouristes se relayaient pour rester à ses côtés à tout moment.

Les secours ont commencé samedi après que les médecins, qui ont administré des liquides intraveineux et du sang, ont déterminé que Dickey pouvait effectuer cette ascension ardue.

Avant que l’évacuation puisse commencer, les sauveteurs ont dû élargir certains passages étroits de la grotte, installer des cordes pour le tirer vers des puits verticaux sur une civière et installer des camps temporaires en cours de route.

Mark Dickey est transporté vers une ambulance sur une civière après son sauvetage. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Avant le sauvetage réussi, les responsables ont déclaré que la santé de Dickey s’était régulièrement améliorée depuis quelques jours.

« Il est en bonne santé en général. Il continue à être nourri avec des liquides», a déclaré dimanche soir aux journalistes Cenk Yildiz, chef de la branche locale des services d’intervention d’urgence turcs.

« Nous avons résolu ses problèmes de saignement d’estomac grâce au plasma et au sérum. »

Dickey est tombé malade le 2 septembre, mais il a fallu attendre le lendemain matin pour avertir les gens en surface.

Jeudi, les autorités turques ont mis à disposition un message vidéo montrant Dickey debout et se déplaçant. Tout en étant alerte et en parlant, il a déclaré qu’il n’était pas « guéri à l’intérieur » et qu’il avait besoin de beaucoup d’aide pour sortir du grotte.

Après son sauvetage, le chef de la présidence turque de gestion des catastrophes et des urgences, Okay Memis, a déclaré lors d’une conférence de presse que la santé de Dickey était « très bonne ».

L’Association européenne de sauvetage dans les grottes (Ecra) a déclaré que de nombreux sauveteurs étaient restés dans la grotte pour retirer les cordes et le matériel de sauvetage utilisés pendant l’opération.

L’association a exprimé son « immense gratitude aux nombreux spéléologues de sept pays différents qui ont contribué au succès de cette opération de sauvetage spéléologique ».

Dans une déclaration antérieure, il avait déclaré que Dickey était « une figure bien connue de la communauté spéléologique internationale, un spéléologue hautement qualifié et lui-même un sauveteur spéléologique ».

«En plus de ses activités de spéléologue, il est également secrétaire du comité médical de l’Ecra et instructeur auprès d’organisations de spéléologie aux États-Unis.»

Dans un communiqué, les parents de Dickey ont déclaré qu’ils étaient remplis d’une « joie incroyable » à l’annonce de son retrait sain et sauf de la grotte.

L’Agence France-Presse et Associated Press ont contribué à ce rapport