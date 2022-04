Un expert sur pourquoi les guerres commencent, et comment les prévenir

La guerre est une idée stupide.

La bagarre est un mauvais moyen de résoudre les désaccords. Si deux pays veulent le même territoire, il est presque toujours moins coûteux pour chacun de le partager que de se battre. Il en va de même s’ils se disputent sur une ressource naturelle partagée, comme le pétrole. Les combats coûtent des vies et de l’argent, avec un gain incroyablement incertain une fois la poussière retombée.

Et pourtant, les guerres persistent, à la fois au sein des nations et, comme l’atteste de manière effroyable la dévastation de l’Ukraine par la Russie, entre elles. Pourquoi? Pourquoi les gouvernements et les groupes armés privés recourent-ils encore à la violence alors qu’elle est si souvent mutuellement destructrice ?

C’est la question du nouveau livre de Chris Blattman, Pourquoi nous nous battons, cherche à répondre. Blattman est économiste et politologue à l’Université de Chicago, et il a étudié les racines de la violence dans de nombreux contextes différents. Dans le cadre de travaux universitaires, Blattman et ses coauteurs ont examiné les racines des enfants soldats en Ouganda, le potentiel de la thérapie cognitivo-comportementale pour prévenir la violence dans le Libéria d’après-guerre et les choix politiques des gangs de la drogue qui gouvernent les quartiers de Medellín, en Colombie.

Pourquoi nous nous battons est un effort pour résumer ce que lui et d’autres spécialistes des sciences sociales ont appris sur les conflits violents, à la fois entre et au sein des États : d’où ils viennent ; s’il peut être évité; et comment l’arrêter une fois qu’il a commencé.

Blattman et moi avons parlé pour l'épisode de cette semaine du podcast Vox Les mauvaises herbes. Une transcription, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit. Notez que notre conversation a eu lieu le 7 avril, nous n'avons donc pas couvert les deux dernières semaines de développements en Ukraine.

Dylan Matthews

Vous partez d’un point de vue assez surprenant pour un livre sur la guerre, à savoir que la guerre est généralement une mauvaise idée, qu’elle n’est généralement dans l’intérêt de personne et que la plupart des conflits sont résolus pacifiquement. Pouvez-vous expliquer ce cadre d’organisation et pourquoi vous pensez que c’est important?

Chris Blattman

C’est assez étonnant de voir à quel point nous prêtons attention à la violence. Nous voulons que les médecins accordent beaucoup d’attention aux personnes malades, mais nous ne voulons pas qu’ils oublient que la plupart des gens sont en bonne santé.

Par exemple, deux semaines après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Inde a accidentellement lancé un missile de croisière sur le Pakistan et rien n’en est sorti, et nous ne devrions pas en être surpris. De même, les écoliers apprendront l’invasion américaine de l’Afghanistan pendant des décennies, [but] très peu d’enfants apprendront l’invasion américaine d’Haïti en 1994, qui s’est terminée avant qu’elle ne commence. Colin Powell est allé voir le putschiste [Raoul Cédras] qui a renversé un président démocratiquement élu, lui a montré une vidéo de troupes américaines chargeant dans des avions et décollant et a dit : « Ce n’est pas en direct. C’est arrivé il y a deux heures », et il s’est en quelque sorte rendu sur place.

Toutes ces choses arrivent tout le temps. Et ils se produisent pour une raison assez simple. Si vous êtes pakistanais [after India’s missile launch], ça va juste être ruineux si vous partez en guerre pour ça, même si vous pensez que ce n’est peut-être pas un accident. Et ce chef militaire en Haïti… Ce n’était pas seulement que les États-Unis étaient forts et qu’Haïti était faible. Cela en faisait partie, mais nous savons que des partis faibles peuvent organiser des insurrections. Je pense qu’il vient de regarder [the situation] et il a dit, ça ne vaudra pas la peine, parce que je peux utiliser mon pouvoir de négociation pour obtenir une sorte d’accord. [The US government wound up giving the coup leader over $1 million to leave.]

C’est juste l’activité quotidienne normale de ce qui se passe, précisément parce que la guerre est si coûteuse. La paix a cette attraction gravitationnelle, de tous les coûts de la guerre. Donc, la guerre n’arrive que parce qu’une autre force l’a tirée hors de cette orbite, ce qui est en fait assez difficile à faire.

Dylan Matthews

Vous énumérez cinq explications de la guerre, qui expliquent toutes comment les négociations échouent et pourquoi les gens ne peuvent pas parvenir à des accords pacifiquement. Pourriez-vous parcourir ces cinq ?

Chris Blattman

Je les appelle:

Leaders non contrôlés Incitations immatérielles Perceptions erronées L’incertitude, et Problèmes d’engagement

Trois d’entre eux sont de nature plus stratégique, puis deux sont plus psychologiques.

Permettez-moi de commencer par quelques exemples qui, à mon avis, sont les plus intuitifs. Nous vivons dans un monde avec beaucoup d’autocrates, et même s’ils ne sont pas des autocrates, nous vivons dans un monde où les dirigeants ne sont pas totalement contraints par leur peuple, ce qui signifie qu’ils n’ont pas à faire ce qui est dans l’intérêt de leur groupe. Cela est particulièrement important pour quelqu’un qui est totalement irresponsable, comme un dictateur personnalisé, que Vladimir Poutine est devenu de plus en plus.

Si vous êtes un dictateur personnalisé, vous n’avez pas à tenir compte de tous ces coûts de guerre. Vous considérez certains d’entre eux, mais vous considérez une gamme beaucoup plus étroite, donc vous êtes beaucoup plus prêt à utiliser la violence. Parfois, les dirigeants, en particulier les dictateurs, ont une incitation particulière à envahir ou à attaquer que leur groupe ne partage pas. Au Libéria, peut-être que le seigneur de guerre Charles Taylor pense qu’il va obtenir plus de profits sur les diamants en poursuivant la guerre. Ou peut-être que Poutine le pense aussi – pour maintenir son régime de contrôle, la guerre doit continuer. C’est un exemple d’une chose très puissante qui peut nous sortir de cette orbite pacifique.

Un autre, qui est lié, que j’appelle les incitations intangibles. Que se passe-t-il si le groupe ou un leader – ou en particulier le dirigeant dictatorial et personnalisé – recherche des avantages éthérés, quelque chose qu’il apprécie ? Cela les incite fortement à faire la guerre. Ce n’est pas une incitation matérielle comme les diamants ou quelque chose de stratégique, comme “Je dois gagner ce territoire en Ukraine ou y exterminer la démocratie parce que ça va me menacer”. C’est plutôt cet idéal nationaliste d’une Russie unifiée. Ou, dans le cas de Charles Taylor, un idéal nationaliste d’une République ouest-africaine unifiée qu’il dirigerait d’ailleurs. Cela pourrait être une gloire personnelle, comme vouloir être la prochaine Catherine la Grande. Cela pourrait être le désir d’exterminer un hérétique, ou au service d’une sorte d’idéal religieux ou ethnique. Si vous accordez de l’importance à cette chose que seule la guerre peut vous apporter, elle vous fera sortir de l’orbite pacifique.

Les «perceptions erronées» incluent toutes les façons dont la guerre se produit par erreur. L’incertitude concerne les moments où nous ne connaissons pas la force de notre adversaire, nous ne connaissons pas sa résolution, donc cela semble être le choix optimal pour se battre. Les problèmes d’engagement sont principalement des cas où il existe un moyen d’empêcher notre adversaire d’être fort à l’avenir. En fait, il vaut la peine d’envahir maintenant pour conserver notre avantage pour toujours. Cela peut surmonter les coûts de la guerre.

Dylan Matthews

Nous avons cette conversation alors qu’une guerre fait rage en Ukraine. Juste avant que la guerre n’éclate, vous avez écrit un court article demandant pourquoi la diplomatie ne fonctionnait pas, pourquoi les pays n’avaient pas pu parvenir à un accord. Avec le recul, que pensez-vous de cette question ? Comment appliquez-vous certaines des leçons de ce livre à ce contexte ?

Chris Blattman

Je sais exactement comment appliquer chacune des leçons du livre. Ce que je ne sais pas, c’est lesquels sont corrects.

En fin de compte, soit vous pensez que Poutine et sa cabale sont stratégiques, soit ils ne le sont pas. Je me penche toujours de ce côté de [strategy]; fondamentalement, ils ne sont pas dingues. Certes, au cours de la quatrième semaine, ils se sont réveillés et ils deviennent stratégiques.

Mais à de nombreuses heures de déjeuner, je frappe à la porte de mon collègue Konstantin Sonin, qui était le prévôt de l’une des plus grandes universités de Moscou. C’est un théoricien des jeux, donc c’est le genre de personne qui a un parti pris de penser que tout est stratégique, et il pense que c’est complètement non stratégique. Il pense [Putin’s] le cercle intérieur a fondamentalement baissé dans la qualité de la pensée et la qualité des individus et de l’expérience, et qu’ils sont à la fois trompés par la masse et idéologiques. Il met dans les perceptions erronées et les incitations intangibles, et cela lui suffit.

Je penche plus vers le camp stratégique. Nous pouvons tous comprendre le point de vue de Konstantin car c’est ce que nous lisons tous les jours dans le journal. Je m’en méfie toujours parce que cela donne très peu de pouvoir à ces gens. Cela les dénigre. Cela nous fait nous sentir supérieurs.

Je pense que cela se résume au caractère incontrôlé de Poutine : le fait qu’il n’est pas responsable des coûts [of the war], et il a des incitations privées, en termes de préservation de son régime, pour exterminer la démocratie en Ukraine. Il y a de l’incertitude; il a eu de mauvais tirages et l’Ukraine a eu de bons tirages. Il y a peut-être un petit problème d’engagement, où il pourrait voir un point où [Ukraine] est plus démocratique, plus proche de l’Occident, peut-être même armé de missiles à longue portée par l’Occident et donc impossible à envahir, et donc la fenêtre d’opportunité se ferme.

Je pense que ceux-ci sont vraiment importants pour comprendre la guerre. Mais pour info, Konstantin n’est pas du tout d’accord avec moi.

Dylan Matthews

Les États-Unis traitent toujours ce qui s’est passé le 6 janvier de l’année dernière. À l’extrême, votre collègue Barbara Walter a un livre évoquant la possibilité d’une violence politique généralisée aux États-Unis. Même s’il ne s’agit pas d’une guerre civile à la libérienne, alors le terrorisme et la violence de rue sont généralisés. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette question, surtout parce que j’ai laissé votre livre étrangement plein d’espoir quant à nos chances de trouver la paix.

Chris Blattman

Barbara n’est pas l’extrême – il y a des gens qui pensent là pouvait être une guerre civile à grande échelle. Barbara est plutôt du genre “Au pire, cela ressemblera probablement aux troubles irlandais, et ce n’est pas assuré.” Elle est définitivement plus pessimiste que moi. Je suis d’accord avec beaucoup de ce qu’elle dit. Nous avons juste des probabilités très différentes. Nous pouvons tous regarder les mêmes preuves et être en désaccord.

Encore une fois, cela revient à ces coûts [of war]. Ces coûts sont très élevés et nous avons beaucoup d’institutions qui n’ont pas été politisées et sont très douées pour internaliser ces coûts, et donc travailleront très dur pour les éviter. Ce qui me pousserait à être aussi pessimiste que Barbara, c’est si ces institutions, comme notre armée, notre Cour suprême et nos forces de police, étaient plus divisées, ou plus irresponsables, et n’internalisaient donc pas ces coûts de la violence. Mais j’ai en fait trouvé ces institutions incroyablement résilientes à une époque polarisée. J’en tire un certain optimisme.