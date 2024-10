Un expert royal partage des conseils clés pour le prince Harry et Meghan Markle au milieu de « l’ère du flop » actuelle

Un expert royal a partagé des conseils clés pour le prince Harry et Meghan Markle, affirmant que le duo a besoin de succès pour surmonter son « ère de flop » actuelle.

Selon Matt Wilkinson, les Sussex ont récemment fait face à une mauvaise presse lors de leurs apparitions professionnelles en solo, Harry entreprenant huit voyages de travail avec Meghan.

Lors d’une conversation avec Kinsey Schofield, Wilkinson a suggéré que les prochains Invictus Games et les victoires juridiques de Harry contre les journaux britanniques pourraient être des succès potentiels.

« Ils ont besoin d’un succès. Ils vont s’asseoir et souligner la Colombie et le Nigeria (les tournées quasi royales) comme étant des succès », a déclaré l’expert à propos du duc et de la duchesse de Sussex dans l’émission de Schofield.

« Ils ont encore Invictus à venir l’année prochaine. Je ne peux pas appeler cela une époque d’échec, mais ils ont peut-être besoin d’une victoire. Harry soulignera les poursuites judiciaires qu’il a intentées contre les journaux au Royaume-Uni, il a eu du succès devant les tribunaux. », a-t-il ajouté.

« Une fois que vous l’avez dit comme ça et que vous y réfléchissez, peut-être qu’ils sont dans une époque de flop. »