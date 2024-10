Un expert royal fait une prédiction alors que Kate Middleton se prépare pour sa prochaine apparition royale

L’experte en mode Rachel Thomson a prédit que Kate Middleton reviendrait dans ses marques de vêtements d’extérieur préférées alors qu’elle s’apprête à faire deux apparitions royales.

La princesse de Galles, qui a récemment révélé qu’elle n’avait plus de cancer, devrait assister au dimanche du Souvenir et au concert des chants de Noël royaux.

Dans une conversation avec Nouvelles de Grande-Bretagne, Thomson a affirmé que Kate porterait des pièces familières et intemporelles de Holland Cooper, citant des apparitions précédentes dans leurs costumes, pantalons et manteaux.

« Nous espérons que Catherine, princesse de Galles, se portera suffisamment bien pour assister à la cérémonie du dimanche du Souvenir en novembre et au concert des chants de Noël royaux à l’abbaye de Westminster le mois suivant », a-t-elle déclaré.

L’expert a poursuivi : « Avec ces événements qui se déroulent en automne et en hiver, il est probable que nous la verrons revenir dans certaines de ses marques de vêtements d’extérieur préférées.

« L’une de ses marques britanniques préférées est Holland Cooper. En 2023, Catherine a été aperçue dans leurs costumes, pantalons et manteaux à de nombreuses reprises, y compris un costume à fines rayures pour un événement à Cardiff l’automne dernier.

« L’année dernière, au Royal Carol Concert, elle a associé un pantalon ivoire magnifiquement coupé de Holland Cooper avec un long pardessus blanc et des accessoires dorés, un look qui incarnait le mélange de classique et de contemporain du créateur.

« Étant donné son affinité pour ce style, il est fort probable qu’elle se tournera à nouveau vers Holland Cooper plus tard cette année. »