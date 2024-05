Un expert révèle exactement ce qui arrive à votre corps lorsque vous arrêtez d’avoir des relations sexuelles

Un expert en sexe et en relations a expliqué exactement ce qui arrive à votre corps lorsque vous arrêtez d’avoir des relations sexuelles.

Je pense que nous avons une assez bonne idée de ce que nous ressentons pendant une « période de sécheresse », en particulier pour ceux qui sont sexuellement actifs.

Mais que se passe-t-il lorsque cette période de sécheresse commence réellement à avoir un impact sur votre corps ?

Eh bien, Christine Rafe – une experte en matière de sexe et de relations pour Coureur de jupons – a expliqué la science derrière cela.

Qu’arrive-t-il au corps lorsque vous arrêtez d’avoir des relations sexuelles ?

Bien que vous puissiez avoir l’impression que votre corps change en traversant une période de sécheresse, la science derrière cela suggère que peu de choses changent.

Rafe a expliqué : « Bien qu’il existe des avantages physiques, émotionnels et psychologiques reconnus à s’engager dans une activité sexuelle en solo ou en couple (y compris les relations sexuelles sans pénétration), cela ne signifie pas qu’il y a des conséquences négatives associées au fait de ne pas être sexuellement actif. »

Cependant, des experts ont expliqué comment notre corps passe par un processus connu sous le nom de « déconditionnement » à une époque où le sexe n’est pas à l’ordre du jour.

Cela signifie essentiellement devenir moins préparé aux rapports sexuels.

Rafe a expliqué : « De la même manière que nous pourrions ressentir une perte de confiance, une contracture musculaire et un déconditionnement général dû au fait de ne pas faire d’exercice, les personnes qui n’ont pas eu de relations sexuelles ou qui arrêtent d’avoir des relations sexuelles pendant des périodes prolongées peuvent ressentir un déconditionnement aux activités sexuelles et constater qu’elles avez des tensions ou des douleurs musculaires, des difficultés à contrôler l’éjaculatoire et une perte de confiance dans l’activité sexuelle.

L’expert en matière de sexe et de relations a clairement précisé qu’« il ne s’agit pas de changements biologiques à long terme ».

Les bienfaits du sexe

On nous parle depuis longtemps des avantages d’avoir un mode de vie sexuellement actif, et Rafe a certainement soutenu ces affirmations.

Cependant, il n’y a pas non plus d’inconvénients pour la santé à ne pas avoir de relations sexuelles.

« Il n’existe aucune recherche ou preuve substantielle concluant à des impacts négatifs sur la santé d’une personne qui choisit de ne pas avoir de relations sexuelles ou d’arrêter d’avoir des relations sexuelles », a expliqué Rafe.

Mais les avantages que vous demandez ?

Eh bien, l’expert a expliqué qu’en ce qui concerne les hormones, « les produits chimiques libérés pendant le plaisir sexuel, que ce soit en solo ou à plusieurs, comprennent l’ocytocine, les endorphines, la sérotonine et la dopamine ».

Elle a ajouté : « Ce sont nos produits chimiques de bonheur et de bien-être, et ils peuvent améliorer l’humeur et les niveaux d’énergie. [and] augmenter la motivation. »

En plus de cela, nous avons beaucoup entendu parler des bienfaits du sexe pour réduire le stress, ce qui peut donc avoir un impact sur l’humeur et le système immunitaire.

Plus vous en savez.

