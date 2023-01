Un expert pense que Stetson Bennett IV était trop vieux pour jouer au football universitaire (Vidéo)

Chris “Mad Dog” Russo s’est plaint de l’âge de Stetson Bennett après avoir mené la Géorgie à un autre titre national. Bennett était-il trop vieux pour la BFC ?

Stetson Bennett IV avait 25 ans lorsqu’il a remporté son deuxième championnat national consécutif avec la Géorgie lundi soir.

Et les gens ont apparemment un problème avec ça.

Plus précisément, Chris “Mad Dog” Russo a consacré un segment de son émission de radio mardi matin pour se plaindre de la façon dont il était injuste pour Bennett de jouer dans le match pour le titre à cet âge.

A écouter :

Stetson Bennett IV était-il trop vieux pour diriger la Géorgie ?

Tout d’abord, entrons dans Pourquoi Bennett avait le droit de jouer au football universitaire à 25 ans.

Les caprices de l’âge et de la scolarité jouent un rôle. Il a eu 25 ans fin octobre, donc sa date de naissance allait toujours faire de lui un élève plus âgé au cours de son année scolaire. Il avait 19 ans lorsqu’il a obtenu son diplôme d’études secondaires en 2017 et il a eu 20 ans lors de sa première saison en tant que figurant à Georgia.

À partir de là, il a suivi les règles de la NCAA pour l’admissibilité à l’université. Il a pris une chemise rouge en 2017, prolongeant son éligibilité de quatre à cinq ans. Ensuite, la NCAA a étendu l’éligibilité à tous les joueurs en raison de la pandémie de COVID-19 et de son impact sur la saison de football universitaire 2020. Cela a ouvert la porte à Bennett pour utiliser une sixième saison d’éligibilité en 2022.

Dans des circonstances normales, il aurait manqué d’éligibilité après sa course au titre national en 2021. Au lieu de cela, il a eu la chance de revenir et il l’a saisie.

Bennett n’a rien fait contre les règles ni déjoué le système. De nombreux joueurs depuis l’extension de l’éligibilité à la pandémie ont choisi de revenir pour une sixième année.

TCU avait également des joueurs de sixième année à partir de ce match pour le titre national, y compris les joueurs de ligne offensifs Alan Ali et Wes Harris et le joueur de ligne défensive Terrell Cooper.

Le quart-arrière du transfert de Notre Dame, Sam Hartman, aura 24 ans lorsqu’il s’habillera pour sa sixième année avec les Fighting Irish à l’automne. Il y en aura beaucoup plus qui joueront en 2023 alors qu’ils sont dans la mi-vingtaine.

C’est idiot d’agir comme si Bennett ou Georgia avaient un avantage injuste à cause de son âge. Les fans de football universitaire devraient se réjouir lorsque les joueurs choisissent de revenir pour leur éligibilité restante, car ils veulent gagner des choses dans le football universitaire.

Dans tous les cas, attendez que Russo découvre que Brandon Wheeden avait 28 ans lors de sa dernière saison à jouer pour Oklahoma State en 2011.

