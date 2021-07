Un expert partage huit signes qui vous ont appris des troubles de l’alimentation dans votre enfance et ce que cela pourrait signifier pour vous maintenant

UN EXPERT a partagé les signes qui révèlent si on vous a enseigné des troubles de l’alimentation quand vous étiez enfant.

L’utilisateur de TikTok, Mel, qui est coach en alimentation émotionnelle depuis plus de 13 ans, a partagé une série de vidéos où elle a énuméré les différents comportements entourant la nourriture qui ne sont en fait pas normaux.

Utiliser la nourriture comme punition ou récompense

Faire cela peut souvent fausser la perception de la nourriture par les gens, ce qui en fait des mangeurs émotionnels.

Cela peut ressembler à une sortie pour le dessert après avoir subi un rendez-vous chez le médecin particulièrement exténuant ou à forcer votre enfant à manger ses légumes lorsqu’il a mal réussi un examen.

« Nettoyer votre assiette » si vous voulez un dessert

Il y a une mince ligne entre exhorter vos enfants à manger tous leurs légumes et les punir s’ils ne nettoient pas leur assiette.

En leur disant que s’ils veulent un dessert, ils doivent manger quelque chose qu’ils n’apprécient pas, cela pourrait les amener à développer des angoisses à l’idée de ne pas vider leurs assiettes s’ils sont pleins et les amener à trop manger.

« Fat » était une insulte

De nos jours, le mot gras est souvent utilisé comme un terme péjoratif et peut être utilisé pour blesser quelqu’un.

Bien qu’il y ait un mouvement de positivité corporelle qui s’empare des médias sociaux, la graisse a toujours une connotation négative lorsqu’elle est utilisée par d’autres pour mépriser quelqu’un d’autre.

« Régime d’été » annuel

Des termes comme « corps d’été » et « corps de plage » ont envahi les réseaux sociaux et notre jargon de tous les jours pour signifier maigrir afin de porter un maillot de bain.

Cela incite non seulement les gens à aller à l’extrême pour perdre du poids pour l’été, mais cela fait que les autres se sentent inadéquats et craignent de se présenter à la plage ou à la piscine sans ce qui est considéré comme un « corps d’été ».

Être enseigné sur les bons ou les mauvais aliments

Lorsqu’ils essaient de perdre du poids, les gens qualifient souvent certains aliments de « mauvais » et cela peut vous rendre anxieux si vous consommez réellement ces aliments, qui peuvent aller du pain et des pâtes à la crème glacée et au chocolat.

Aucun aliment n’est mauvais s’il est consommé avec modération.

Plaintes pour « manger trop »

Nourrir notre corps signifie manger une quantité saine de nourriture pour chacun des repas – cependant, cela est souvent considéré comme négatif et choquant quand quelqu’un (en particulier les femmes) peut vider ses assiettes tout en mangeant au restaurant.

Un exemple de plaintes au sujet de trop manger peut inclure quelqu’un qui demande « Est-ce que vous allez manger à nouveau ? », « N’avez-vous pas assez mangé ? », « Vous avez encore faim ? ou même dire « Je ne pourrais jamais manger autant ».

Soignant « se faufilant » des bonbons et des friandises

Lorsqu’un parent, un grand-parent ou quelqu’un qui s’occupe de vous vous « gloutira » des bonbons en les emmenant directement dans votre chambre ou en vous disant de ne pas laisser quelqu’un d’autre voir, cela peut créer une connotation négative de cet aliment particulier.

En grandissant comme ça, vous pourriez alors vous sentir mal d’avoir mangé de la «mauvaise» nourriture ou vous pourriez essayer de cacher les emballages lorsque vous les mangez.

« Tu n’as pas faim, tu as juste soif »

Dire à un enfant ou à quelqu’un de se demander s’il a faim ou non peut l’amener à épuiser son corps en nutriments dont il a besoin.

Faire en sorte que quelqu’un refuse de manger et boive simplement de l’eau alors qu’il a réellement faim l’amènera à ignorer ce que son corps demande réellement.