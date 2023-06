Un expert partage des conseils de prévention des incendies de forêt et d’adaptation

Alors que les incendies de forêt font rage à travers le Canada au cours de ce qu’on appelle une saison sans précédent, un expert affirme que les individus et les communautés peuvent faire plus pour s’adapter et empêcher les incendies de forêt de causer des ravages à grande échelle.

«Nous pourrions faire énormément de choses de manière préventive avant la courbe», a déclaré Blair Feltmate, directeur du Centre Intact sur l’adaptation au climat de l’Université de Waterloo, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

« Le problème que je trouve est que la plupart du temps, les gens attendent que les inondations se produisent ou que les incendies se produisent ou quoi que ce soit, et ils disent : ‘Eh bien, qu’est-ce qu’on fait ?’ Et quand votre maison est en feu, vous ne pouvez pas faire grand-chose.

CONSEILS POUR LES PARTICULIERS

Le Centre d’Intact sur l’adaptation au climat et FireSmart Canada ont publié un guide qui présente trois étapes clés – qui devraient coûter entre 0 $ et 30 000 $ – que les propriétaires peuvent suivre pour limiter les dommages et les perturbations causés par les incendies de forêt.

Tout d’abord, le guide suggère d’entretenir votre maison au moins deux fois par an, ce qui est estimé à environ 300 $ si vous le faites vous-même.

Cela comprend l’enlèvement de tous les matériaux combustibles tels que le bois de chauffage et le bois entreposés à moins de 10 mètres du périmètre de votre maison et sous les terrasses, ainsi que l’enlèvement de toutes les couvertures de sol combustibles comme le paillis, les plantes et les arbustes à moins de 1,5 à 2 mètres du périmètre.

«Parce que le feu se déclare, enflamme les arbustes, cette chaleur se transfère dans la maison et cette maison brûle. Vous vous débarrassez donc de ce matériau combustible et le remplacez par de la pierre de rivière ou d’autres types de matériaux attrayants qui ne brûlent pas », a expliqué Feltmate.

Parmi les autres mesures que les propriétaires peuvent prendre, citons l’enlèvement des aiguilles, des feuilles et d’autres débris des gouttières, des surfaces de toit, des terrasses et des balcons, le nettoyage régulier des évents et la culture de plantes basses, bien espacées et résistantes au feu.

La deuxième étape suggère d’effectuer de simples améliorations à votre maison, dont le coût est estimé entre 300 $ et 3 000 $.

Ces améliorations comprennent le remplacement des coupe-froid sur toutes les portes, y compris les portes de garage, l’ajout d’un écran incombustible de trois millimètres à tous les évents extérieurs, à l’exception des évents de la sécheuse, et l’installation de surfaces de sol incombustibles à moins de 1,5 mètre de la maison.

De plus, les clôtures en bois devraient être abandonnées et remplacées par des matériaux de clôture non combustibles tels que des maillons de chaîne, de la pierre ou du métal, a déclaré Feltmate.

« Vous ne voulez pas de clôtures en bois autour de votre maison, car une clôture en bois qui se dresse à proximité de la maison quelque part fonctionne en fait comme un conduit lorsqu’elle s’enflamme (et un incendie peut se propager) le long de la clôture jusqu’à la maison », a-t-il déclaré. .

La troisième étape est plus coûteuse – estimée à un prix de 3 000 $ à 30 000 $ – et consiste à effectuer des mises à niveau plus complexes de votre maison.

Cela comprend l’installation d’un revêtement de toit résistant au feu, l’installation d’un revêtement incombustible, l’installation de fenêtres à carreaux multiples ou en verre trempé et de portes coupe-feu, la rénovation de terrasses et l’enlèvement de conifères qui se trouvent à moins de 10 mètres de votre maison.

« Ce sont les choses qui s’enflamment très facilement et la chaleur se transfère dans la maison », a déclaré Feltmate.

Le guide note que toutes les actions ne seront pas applicables à chaque maison et que la réalisation de ces étapes ne garantit pas la prévention des incendies.

CONSEILS POUR LES COMMUNAUTÉS

Le Centre Intact d’adaptation au climat a également un guide qui présente diverses mesures que les collectivités peuvent prendre pour renforcer leur préparation aux situations d’urgence face aux incendies de forêt.

Pour garantir des structures et des infrastructures prêtes pour les incendies de forêt, il recommande que les communautés entretiennent régulièrement les structures, les infrastructures et l’aménagement paysager à moins de 10 mètres pour limiter l’accumulation de matériaux inflammables, ainsi que la construction et la mise à jour des structures et des infrastructures en utilisant des matériaux résistants au feu comme des poteaux électriques en métal ou en béton. , entre autres mesures.

Il est également important de concevoir et de mettre à jour les structures et les infrastructures pour qu’elles résistent aux incendies, comme en ayant au moins cinq mètres de distance entre la végétation et les lignes électriques et les lignes de toit simples.

Afin de concevoir une communauté prête pour les incendies de forêt, le guide propose quelques suggestions, notamment l’intégration de coupe-feu d’au moins 30 mètres de large avec des matériaux résistants à l’inflammation pour empêcher la propagation du feu et restreindre le développement dans les zones sujettes aux incendies de forêt.





Si vous construisez une nouvelle structure, Feltmate a déclaré qu’il est préférable de s’assurer qu’il y a au moins 10 mètres de distance entre elle et d’autres structures pour éviter la propagation du feu.

« La chaleur d’une maison, si elle prend feu, se transfère à la suivante et c’est comme un effet domino, donc vous voulez que les maisons soient séparées », a-t-il ajouté.

Enfin, le guide propose des conseils pour l’intervention d’urgence d’une communauté en cas d’incendie de forêt.

Il recommande que les pompiers forestiers et structurels effectuent des exercices annuels de planification d’urgence et de formation polyvalente qui incluent plusieurs agences, en désignant au moins un abri d’urgence par communauté, ainsi qu’en fournissant un approvisionnement en eau suffisant pour la lutte contre les incendies.

Fournir au moins deux voies d’accès et de sortie est également crucial, a déclaré Feltmate, afin que les gens puissent évacuer en toute sécurité et rapidement en cas d’incendie de forêt dans leur communauté.

« Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites qui ne sont pas faites », a-t-il ajouté.