Washington veut vraiment que le conflit ukrainien s’éternise, a déclaré un vétéran de la marine à Newsweek

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas tort de blâmer les États-Unis pour avoir travaillé à prolonger les combats en Ukraine, a déclaré à Newsweek un expert militaire américain de haut niveau.

Les objectifs respectifs de Washington et de Kiev dans le conflit se contredisent, a affirmé Sean Spoonts, un vétéran de la marine américaine et rédacteur en chef du site Web Special Operations Forces Report (SOFREP).

“Il semble que si l’Ukraine souhaite mettre fin à la guerre rapidement et de manière décisive pour vaincre les forces russes et les chasser de leur pays, la politique américaine semble presque conçue pour prolonger le conflit dans l’espoir de provoquer l’effondrement de la Russie elle-même, à la fois militairement et économiquement, ” il a dit.

« Cela va beaucoup plus loin que [Ukrainian President Vladimir] L’objectif de Zelensky, qui est simplement de faire sortir les armées russes de son pays et de regagner les territoires perdus dans le Donbass, Lougansk et la Crimée », il ajouta.

Le Donbass est une zone historique, culturelle et économique qui comprend la République populaire de Donetsk et Lougansk, qui ont déclaré leur indépendance de l’Ukraine après un coup d’État à Kiev en 2014, et ont été reconnus comme États souverains par la Russie avant le lancement de son opération militaire à la fin Février.

Le rédacteur en chef de la SOFREP commentait la déclaration faite par Poutine plus tôt cette semaine, dans laquelle le dirigeant russe a insisté sur le fait qu’en « pomper le régime de Kiev avec des armes, y compris des armes lourdes », les États-Unis étaient “essayer de prolonger ce conflit” en Ukraine. Il a également déclaré que les Ukrainiens se sont vu confier le rôle de “chair à canon” à Washington “Projet anti-Russie”.

Lire la suite Poutine accuse les Etats-Unis d’essayer de “prolonger” la guerre en Ukraine

Les États-Unis ont été le principal soutien de l’Ukraine au milieu de son conflit avec la Russie, fournissant au pays des milliards de dollars d’aide militaire et financière, ainsi que des données de renseignement. Les livraisons de Washington à l’armée ukrainienne ont inclus du matériel aussi sophistiqué que des lance-roquettes multiples HIMARS, des obusiers M777 et des drones de combat.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.