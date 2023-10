Oleksandr Kovalenko, observateur militaire et politique du groupe Information Resistance, a commenté lors d’un entretien avec NV le 28 octobre la proposition de l’ancien chef de Roscosmos. Dmitri Rogozine frapper l’Ukraine avec une arme portée par une fusée spatiale.

Lire aussi : La Russie va probablement intensifier ses menaces nucléaires dans les mois à venir — Zelensky

Plus tôt cette semaine, le tabloïd allemand Image a rapporté, citant ses propres sources, que Rogozine avait suggéré au président russe Vladimir Poutine que la Russie devrait utiliser une fusée spatiale pour frapper l’Ukraine. À l’appui de cela, le tabloïd cite des enregistrements de conversations entre Rogozine et Dmitry Baranov, PDG du Progress Rocket Space Center, au cours desquelles ils auraient discuté des détails techniques de l’organisation d’une frappe sur une grande ville ukrainienne à l’aide d’un lanceur conçu pour les vols spatiaux.

NV a demandé à Oleksandr Kovalenko, observateur militaire et politique du groupe Information Resistance, d’analyser la possibilité que la Russie utilise un tel missile et d’évaluer si l’Ukraine serait en mesure de l’intercepter.

NV : Selon certaines informations, l’ancien chef de Roscosmos, Dmitri Rogozine, aurait proposé de frapper une grande ville ukrainienne avec une fusée spatiale. Comment commenteriez-vous cela ? Dans quelle mesure est-ce techniquement possible ?

OK : Comment puis-je commenter cela ? Dmitri Rogozine est un imbécile. Car en fait, utiliser un lanceur spatial pour une utilisation aussi inhabituelle est irrationnel, tant sur le plan économique que pratique.

Le fait est que Rogozine n’a aucune compréhension ni de l’équipement militaire ni de l’industrie spatiale. Tout le monde l’a vu lorsqu’il était à la tête de Roscosmos (en 2018-2022).

Lire aussi : L’entraînement nucléaire de Poutine est un spectacle, pas une menace, selon HUR

Il n’est compétent que dans deux domaines. Le premier est le néonazisme russe, et c’est un néo-nazi russe qui a atteint le sommet du gouvernement. Et la seconde est qu’il s’agit d’un fonctionnaire corrompu. Et c’est exactement ce qu’il a fait toutes ces années.

Un lanceur comme le Soyouz est beaucoup plus cher, beaucoup plus lourd et beaucoup plus gros (que n’importe quelle autre fusée). Il dispose d’un nombre limité de sites à partir desquels il peut être lancé. Et il n’est pas configuré pour délivrer des frappes de précision. Mais en termes de puissance de l’ogive, qui peut (théoriquement) transporter jusqu’à 10 tonnes, elle est à la mesure des armes nucléaires tactiques.

Ainsi, en termes de paramètres financiers, techniques et autres, l’utilisation d’une fusée spatiale n’est même pas comparable à l’utilisation, par exemple, d’un missile Iskander doté d’une tête nucléaire au niveau d’une arme tactique.

Il s’agit donc de balivernes dont il n’est pas logique d’en parler.

NV : Dans ce cas, quel est le but de la proposition de Rogozine ? Qu’est-ce que ça veut dire?

OK : C’est simplement pour rappeler (à chacun son existence). Où est Rogozine maintenant ? Entend-on beaucoup parler de lui ? Tout le monde l’a presque oublié. La dernière fois qu’il a été mentionné, c’était lorsqu’il avait été blessé (en décembre 2022 à Donetsk, en Ukraine, occupée par la Russie) dans une (partie de son corps) plutôt intéressante.

C’est pourquoi, à mon avis, après avoir été expulsé de Roscosmos, il essaie constamment de nous rappeler lui-même. Comme s’il pouvait générer des idées intelligentes. Mais il ne peut pas !

NV : Quelqu’un dans le monde a-t-il déjà effectué de tels tests ?

OK : Personne n’avait jamais pensé à une idée aussi stupide. Rogozine est probablement le premier.

NV : La Russie peut-elle encore essayer de mettre en œuvre cette idée ou au moins la garder à l’esprit ?

OK : Non. Même une Russie aussi irrationnelle ne garderait pas une telle idée à l’esprit.

NV : Et comment l’Ukraine et le monde devraient-ils réagir aux propositions aussi irrationnelles et criminelles formulées par Rogozine ? Faut-il les ignorer ?

OK : je ne pense pas que nous devrions l’ignorer. Car, d’une part, nous comprenons qu’un tel scénario ne sera pas utilisé. D’un autre côté, il souligne que même au plus haut niveau du pouvoir, une personne comme Rogozine génère des idées pleinement liées au génocide. C’est un génocide de la population.

Lire aussi : Le chantage nucléaire de la Russie continue

Imaginons qu’une telle fusée chargée de 10 tonnes d’explosifs tombe sur une ville paisible. Il s’agit de la destruction d’au moins un quartier entier peuplé de civils. C’est un élément du génocide : la destruction aveugle de civils. Et ces idées sont générées par un homme qui a été accepté comme son égal lors de divers forums internationaux et autres événements il y a quelques années.

Il y a eu des avertissements selon lesquels la Russie est en train de se transformer en un État néo-nazi, et nous voyons maintenant que ces idées néonazies malsaines, les idées sur le génocide, sur la destruction d’une nation par une autre, palpitent et sont constamment générées (en Russie). . La communauté internationale et nos partenaires doivent donc y prêter attention et intensifier leur aide à l’Ukraine. Parce que l’Ukraine peut tout affronter – pas une fusée Soyouz équipée d’une ogive, bien sûr – mais d’autres défis, plus rationnels et logiques, mais non moins dangereux.

NV : Et quelle est la probabilité qu’au lieu d’une fusée spatiale, la Russie, par désespoir, décide d’utiliser un missile balistique intercontinental dans la guerre ? Même s’il est doté d’une ogive conventionnelle non nucléaire.

OK : ce n’est pas non plus une option (pour la Russie). Le fait est que l’utilisation d’un missile balistique intercontinental, même avec une ogive conventionnelle, sans composante nucléaire, reste illogique et irrationnelle. C’est cher car d’autres moyens peuvent être utilisés.

Imaginons que les Russes utilisent un missile balistique intercontinental. En conséquence, ils ont frappé une ville avec une population civile, ce qui est un acte de terreur et de génocide. C’est comme une frappe nucléaire sur une telle ville. Et comme personne au monde n’a jamais fait cela auparavant, cela choquera la communauté internationale, et la réaction à de telles actions peut être complètement imprévisible, tout comme l’impact sur la Russie elle-même. Cela pourrait donc avoir des conséquences assez imprévisibles pour la Russie.

NV : De tels missiles peuvent-ils être abattus ?

OK : Oui, ils peuvent être abattus par le système de missiles antiaériens (américains) Patriot (qui est en service en Ukraine depuis 2023).

NV : Existe-t-il des mesures de dissuasion ou des traités régissant les lancements de missiles intercontinentaux ?

Lire aussi : Moscou révoque la ratification du traité d’interdiction des essais nucléaires, selon le président de la Douma russe

OK : Aujourd’hui, la Russie s’est retirée de presque tous ces traités et accords. Rien ne retient désormais la Russie, elle n’est réglementée par aucune loi internationale. C’est un État paria qui ne reconnaît aucune loi.

NV : Le lancement par la Russie d’un missile balistique intercontinental pourrait-il conduire à l’implication de puissances nucléaires, comme les États-Unis, dans une guerre ?

OK : je n’exclus pas que cela soit tout à fait possible. D’une manière ou d’une autre, les États-Unis seront impliqués sous une forme ou une autre. Parce que ce sera une guerre d’un tout autre niveau, la destruction d’une nation d’un tout autre niveau. Et si maintenant les États-Unis reconnaissent lentement mais sûrement qu’un génocide est en train de se produire, comme ils l’ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale, alors de telles actions (l’utilisation par la Russie d’un missile balistique intercontinental) les convaincront simplement.

Nous portons la voix de l’Ukraine au monde. Soutien nous avec un don unique, ou devenez un mécène!

Lire l’article original sur La nouvelle voix de l’Ukraine