Un expert médico-légal pense que les restes de femmes disparues peuvent être retrouvés dans une décharge près de Winnipeg

Un expert médico-légal californien a déclaré qu’il était possible de trouver les restes de deux femmes policières de Winnipeg qui, selon la police, se trouvent quelque part sous la surface d’une décharge au nord de la ville – mais a averti que la recherche serait extrêmement difficile, longue et coûteuse.

Le service de police de Winnipeg croit que Morgan Harris et Marcedes Myran se trouvent quelque part dans Prairie Green Landfill, une installation privée de la municipalité rurale de Rockwood.

Eric Bartelink, professeur d’anthropologie et directeur du laboratoire d’identification humaine de la California State University-Chico, a déclaré que les femmes pouvaient toujours être retrouvées, même après que la police a pris ce qu’un inspecteur a appelé une décision difficile de ne pas lancer de recherche.

“Je pense qu’il est possible avec suffisamment de main-d’œuvre et d’expertise sur place que les corps puissent être localisés, potentiellement”, a déclaré Bartelink lors d’un entretien téléphonique depuis Chico, dans le nord de la Californie.

Harris et Myran, tous deux de la Première Nation de Long Plain près de Portage la Prairie, et une femme non identifiée que les membres de la communauté ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe ou Buffalo Woman, sont tous des victimes présumées de Jeremy Skibicki, qui a été accusé la semaine dernière de leur mort.

Skibicki faisait déjà face à une accusation de meurtre au premier degré lors du décès en mai de Rebecca Contois, 24 ans, membre de la Première nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi, également connue sous le nom de Crane River.

Les restes de Contois ont été retrouvés à la décharge municipale de Brady Road, au sud de Winnipeg, au cours de l’été.

Lors d’une conférence de presse convoquée mardi pour expliquer la décision de la police de ne pas fouiller Prairie Green, l’insp. Cam MacKid a déclaré que plusieurs facteurs contribuaient à la décision de ne pas rechercher les autres victimes.

“Nous avons pris la décision très difficile en tant que service qu’il n’était pas possible sur le plan opérationnel d’effectuer une recherche sur ce site”, a déclaré MacKid. “C’est un sujet très émouvant, et nos pensées vont aux familles et aux victimes.”

Insp. Cam MacKid du service de police de Winnipeg dit que ce fut une décision très difficile de ne pas fouiller Prairie Green Landfill pour les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran. (Trevor Brine/CBC)

Prairie Green appartient à Waste Connections of Canada, anciennement connu à Winnipeg sous le nom de Progressive Waste Services of Canada, et avant cela, BFI.

La police de Winnipeg a déclaré qu’environ 10 000 camions d’ordures avaient été déversés dans l’installation privée entre le 16 mai, lorsque Contois a été tué, et le 20 juin, lorsque l’unité des homicides a approché le service de médecine légale, de renseignement et de technologie du service avec la possibilité que des restes humains aient été éliminés. à la décharge de Rockwood.

Environ 1 500 tonnes de restes d’animaux ont également été jetées dans la décharge de 12 mètres de profondeur au cours de la même période de cinq semaines, a indiqué la police, ajoutant que cela complique les efforts pour retrouver des personnes.

Malgré ce dépôt supplémentaire de matériel, Bartelink a déclaré qu’il ne pensait pas qu’une recherche serait impossible et qu’il ne pensait pas non plus que la météo serait un facteur limitant.

Il a déclaré qu’une recherche devait commencer par engager un opérateur de rétrocaveuse expérimenté pour enlever doucement les débris, dans un premier temps, puis commencer à creuser à travers les quelque 9 000 tonnes d’argile de construction lourde qui ont été ajoutées au site après que la police a cru que les restes y avaient été déposés.

Environ 9 000 tonnes d’argile de construction lourde ont été ajoutées à Prairie Green Landfill entre le moment où les restes auraient été déposés là-bas et la sensibilisation de la police. (Jeff Stapleton/CBC)

“En descendant, vous allez voir des indices. Il pourrait y avoir des choses comme des journaux ou des reçus ou des documents dans la poubelle qui ont des dates dessus, et alors vous pouvez en quelque sorte avoir une idée de l’endroit où vous vous trouvez dans le temps pendant que vous traverser ce tas de débris », a déclaré Bartelink.

Il a dit que certaines recherches prennent des semaines et ne réussissent pas toujours. Il a néanmoins mentionné trois recherches réussies dans des décharges en Utah, Oregon et Caroline du Sud au cours des 20 dernières années.

“Si les forces de l’ordre sont capables de le faire, si elles peuvent obtenir les ressources pour le faire, cela en vaut vraiment la peine”, a déclaré Bartelink.

“Certaines de ces recherches ont eu lieu lorsque des personnes ont disparu depuis des années. Sept mois – cela semble long et cela ressemble à beaucoup de déchets, mais relativement parlant, ce n’est pas aussi grave que possible.”

Bartelink a déclaré qu’il faudrait une zone où les débris seraient déposés et fouillés. MacKid a déclaré que la police avait envisagé de le faire à Prairie Green.

En fin de compte, MacKid a déclaré que la police devrait déplacer les débris de la décharge vers un site secondaire, un camion à la fois, puis passer au crible le matériel, si elle devait entreprendre une recherche.

Par rapport à Prairie Green, la topographie de Brady Road a rendu la décharge de la ville beaucoup plus facile à rechercher pour la police lorsqu’elle cherchait Contois.

Une vue aérienne de la décharge du chemin Brady lors de l’enquête du Service de police de Winnipeg l’été dernier. (Service de police de Winnipeg)

MacKid a déclaré que la santé et la sécurité des enquêteurs lors d’une perquisition potentielle à Prairie Green sont une autre préoccupation. Bartelink a déclaré qu’il était d’accord que la police devait en tenir compte, mais a également suggéré à la police de mener une analyse coûts-avantages lors d’une recherche potentielle.

“Une première réaction des forces de l’ordre pourrait être que cela va être trop coûteux et trop long, et qu’ils ne savent pas comment s’y prendre”, a-t-il déclaré.

Le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a rejeté l’idée que la police pourrait puiser dans un pool de financement pour aider à la recherche d’un site d’enfouissement.

“Le financement n’a jamais été un problème ici. Je veux juste être clair là-dessus. À aucun moment, le financement n’a été pris en compte dans nos opérations”, a déclaré Smyth.

La police de Winnipeg fait le point sur l’enquête sur un tueur en série présumé Le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, répond aux questions sur les demandes continues de la police de fouiller les décharges pour les restes de trois femmes.

Le chef a également déclaré que l’enquête ne s’était pas terminée comme la police le souhaitait et qu’il comprenait la frustration et le tollé des familles et du public.

“Les circonstances qui nous sont traitées ici sont telles que nous n’avons pas le même genre de circonstances [as the Brady Road landfill]”, a déclaré Smyth.

“Nous reconnaissons que les familles ont le cœur brisé. Nous reconnaissons qu’elles sont en colère, franchement. Et nous reconnaissons que beaucoup de gens sont en colère.”