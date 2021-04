L’expert MÉDICAL pour la défense dans le procès pour meurtre de l’ex-flic Derek Chauvin fait un bilan de ses années de travail.

Les dix-sept années de rapports post mortem du Dr David Fowler au cours de son mandat en tant que médecin-chef du Maryland, devraient être examinées après avoir déclaré que George Floyd n’est pas mort d’asphyxie mais plutôt d’une «arythmie cardiaque soudaine», selon The Baltimore Sun.

L’ancien médecin légiste en chef du Maryland, le Dr David Fowler, a déclaré lors du procès de l’ex-flic Derek Chauvin que le monoxyde de carbone de l’unité de police pourrait avoir contribué à la mort de George Floyd. Crédit: AP

«Nous convenons qu’il est approprié que des experts indépendants examinent les rapports publiés par le Bureau du médecin légiste en chef (OCME) concernant les décès en détention», a déclaré une porte-parole du procureur général du Maryland, Brian Frosh, dans un communiqué au Baltimore Sun.

L’enquête examinerait de près tous les «décès en détention de 2003 à 2020» lorsque Fowler était à la barre.

« Nous sommes déjà en pourparlers avec le bureau du gouverneur sur la nécessité d’un tel examen et nous avons proposé de le coordonner », a ajouté la porte-parole.

Le témoignage de Fowler selon lequel les gaz d’échappement de la voiture de police « pourraient avoir contribué » à la disparition de Floyd est en contradiction avec ses collègues professionnels de la santé et la poursuite.

Le condamné Derek Chauvin a été expulsé du tribunal après avoir été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable pour le meurtre de George Floyd Crédit: AP

400 médecins légistes ont approuvé une lettre ouverte dénonçant l’opinion du Dr David Fowler selon laquelle les gaz d’échappement de la voiture de l’équipe de police ont contribué à la mort de George Floyd Crédit: AP

Il a été prouvé au procès que Floyd est décédé l’année dernière à Minneapolis à cause de l’asphyxie résultant directement de la fixation du genou de Chauvin au cou de l’homme de 46 ans.

La décision de se pencher sur le passé de Fowler est intervenue après qu’une lettre ouverte signée par 400 médecins à travers le pays a déchiré le témoignage de Fowler dans le procès Chauvin comme « sans fondement » et « révélé un parti pris évident ».

«Nous pensons que l’opinion non fondée selon laquelle l’exposition au monoxyde de carbone a pu contribuer à la mort de George Floyd est bien en dehors de cette norme et justifie une enquête immédiate sur les pratiques du médecin ainsi que sur la pratique du Maryland State Office of the Chief. Médecin légiste (OCME) sous sa direction », a lu la lettre avant de demander une enquête, a confirmé le Baltimore Sun.

Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable mardi dans la mort de Floyd lorsque lui et ses collègues ont tenté de procéder à une arrestation en mai dernier.

Il devrait être condamné en juin.