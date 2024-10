Un expert explique pourquoi le processus de vieillissement augmente considérablement à deux âges précis et comment l’arrêter – Santé

En tant que personne qui approche de son 30e anniversaire, les craintes concernant le vieillissement ont commencé à se manifester.

Même si je n’ai pas encore de cheveux gris qui poussent sur ma tête, j’ai certes commencé à investir dans tous les soins de la peau conçus pour prévenir les rides.

Aujourd’hui, les experts ont révélé les deux âges dans la vie d’une personne où le processus de vieillissement atteint un pic spectaculaire, et tous les 20 ans et plus seront soulagés d’apprendre qu’il nous reste beaucoup de temps avant que cela ne se produise.

Une étude scientifique a révélé qu’il s’agit de deux âges où le processus de vieillissement s’accélère considérablement (Getty Stock Images)

Comprendre le vieillissement

Selon une étude publiée en août, il s’agit de « comprendre les changements moléculaires qui sont à l’origine du vieillissement ».

Les auteurs de « Dynamique non linéaire des profils multi-omiques pendant le vieillissement humain » ont utilisé un échantillon de 108 participants, âgés de 25 à 75 ans, pour tirer leurs conclusions.

Au cours de l’étude, les participants californiens ont été suivis à partir de « 1,7 ans, avec une durée de suivi maximale de 6,8 ans ».

Les scientifiques ont examiné 135 000 molécules et microbes – collectés via des prélèvements sanguins, caca et cutanés – et ont été choqués d’apprendre qu’ils n’ont pas évolué de manière progressive.

Les scientifiques étudient la biologie du vieillissement depuis des siècles (Getty Stock Image)

En fait, ils ont découvert que les molécules et les microbes se déplaçaient davantage au cours de deux groupes d’âge et ont déterminé que ces périodes étaient celles où des changements plus dramatiques liés à l’âge commençaient à se produire dans le corps humain.

Cela inclut l’apparition possible de problèmes de santé, tels que des maladies cardiovasculaires ou des problèmes musculo-squelettiques.

Les âges que nous devons tous redouter ?

44 et 60.

« Nous ne changeons pas seulement progressivement au fil du temps. Il y a des changements vraiment spectaculaires », a déclaré le professeur Michael Snyder, généticien et directeur du Centre de génomique et de médecine personnalisée de l’Université de Stanford et auteur principal de l’étude. dit Le Gardien.

« Il s’avère que le milieu des années 40 est une période de changement radical, tout comme le début des années 60 – et cela est vrai quelle que soit la classe de molécules que vous examinez. »

À 44 et 60 ans, nous subissons des changements microbiens et moléculaires qui conduisent à un vieillissement plus rapide (Getty Stock Images)

Mais pourquoi cela se produit-il exactement ?

Eh bien, à mesure que nous atteignons la quarantaine, notre capacité à traiter les graisses et les sucres chute d’une falaise en raison de changements dans notre métabolisme lipidique. De plus, nos os s’affaiblissent – ce qui est particulièrement fréquent chez les femmes,

Ensuite, à mesure que nous atteignons la soixantaine, notre fonction immunitaire devient encore plus lente, ce qui nous expose à un risque accru de toute une série de problèmes de santé liés à l’âge, tels que le diabète, les maladies rénales et les problèmes cardiaques.

Quant à la façon de ralentir le processus de vieillissement, Snyder déclare : « Vous voulez vraiment prendre soin de vous à l’approche de ces périodes. Manger mieux aidera à réduire la baisse du métabolisme lipidique qui apparaît dans la quarantaine.

« Et l’entraînement en force est important, surtout lorsque l’on atteint la soixantaine, lorsqu’il y a une perte de masse musculaire.

« Essayez toujours de vous suivre avec des contrôles spécifiques, afin de pouvoir vous assurer que tout va bien pendant ces périodes. »