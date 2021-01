Les coronavirus mutent régulièrement, acquérant environ une nouvelle mutation dans leur génome toutes les deux semaines.

La plupart des mutations ne modifient pas de manière significative la façon dont le virus agit.

Cette super souche, nommée B.1.1.7, a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni en novembre.

Il a depuis été trouvé en France, en Espagne, en Italie, en Islande, au Japon, à Singapour, en Australie et maintenant aux États-Unis.

Le nouveau variant COVID-19 a une mutation dans le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe en position 501, où l’acide aminé asparagine (N) a été remplacé par la tyrosine (Y).

Elle est plus contagieuse que les souches précédentes et potentiellement plus nocive pour les enfants.

On ne pense cependant plus qu’elle soit mortelle.

Les chercheurs de Public Health England ont comparé 1769 personnes infectées par la nouvelle variante, avec 1769 qui avaient l’une des souches antérieures du virus.

Quarante-deux personnes du groupe ont été admises à l’hôpital, dont 16 avaient la nouvelle variante et 26 le type sauvage.

Douze des cas de variantes et 10 des cas de virus «plus âgés» sont décédés dans les quatre semaines suivant le test.

Ni l’hospitalisation ni les différences de mortalité n’étaient statistiquement significatives.