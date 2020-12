L’extérieur est plus sûr, mais comment faire de l’extérieur quelque part où vous voulez être? | Sarah Lawrence pour Vox

Comment une femme a décidé d’améliorer sa cour arrière et s’est fait 200 000 nouveaux amis.

Depuis mars, lorsque notre nouvelle réalité affectée par la pandémie s’est installée, la socialisation est devenue incroyablement complexe. Des responsables de la santé et du gouvernement nous ont continuellement dit que si nous sommes physiquement proches des autres, sortir est plus sûr que d’être à l’intérieur. La science dit que le coronavirus se propage plus facilement à l’intérieur et que les activités de plein air sont intrinsèquement moins risquées. Les Américains ont été encouragés à déplacer leur vie sociale à l’extérieur et à privilégier des espaces comme les patios et les arrière-cours.

Maintenant que le temps se refroidit, ceux d’entre nous qui ont la chance d’avoir un accès à l’extérieur cherchent à rendre notre espace à l’épreuve de l’hiver. Ou s’il n’est pas entièrement résistant à l’hiver, réparez-le au moins pour le rendre adapté à certains moments d’hiver. La rénovation domiciliaire est une industrie en pleine expansion pendant la pandémie, et la conception extérieure fait partie de cette vague.

Parce que votre humble correspondant n’a pas vécu avec un espace extérieur depuis plus de 15 ans, j’ai sollicité les conseils de Tara L.Paige, maman, auteur, animatrice de webséries et créatrice de The Patio Chic, une plateforme digitale dédiée à la réalisation le plein air se sent comme à la maison.

Comme beaucoup d’entre nous, la pandémie a changé la vie de Paige. Sa routine quotidienne était centrée sur l’éducation de ses enfants, ce qui impliquait beaucoup de conduite dans leur quartier de Dallas-Fort Worth pour des activités parascolaires. La pandémie a mis un terme à cela et lui a donné l’impulsion et le temps de commencer à découvrir son espace extérieur.

Après avoir constaté le manque de personnes de couleur dans la conception extérieure, Paige a lancé un groupe Facebook à la fin du mois d’avril intitulé «Les femmes noires qui aiment les espaces de vie en plein air». Elle a trouvé des centaines de milliers de personnes qui ressentaient la même chose – le groupe est passé à plus de 200 000 membres avec quelque 8 000 publications par semaine. Le Patio Chic, lancé au printemps, était la prochaine évolution.

Alors que Paige est devenue une influenceuse d’arrière-cour et une inspiration pour les espaces extérieurs, elle a également fondé une communauté. Cela a été l’un des effets étranges de la pandémie – lorsqu’elle a commencé à affecter nos lieux de rencontre réels, elle a également poussé les gens en ligne, où nous pourrions socialiser et créer des liens en toute sécurité. Le succès et la popularité de la page Facebook de Paige et du Patio Chic témoignent de la façon dont nous avons tous élaboré différentes façons d’interagir avec nos semblables.

Avec l’hiver en route, j’ai parlé à Paige de ce que nous pouvons tous faire pour transformer nos espaces extérieurs – ou aider nos amis à transformer leurs espaces extérieurs – en répit hivernal.

Comment la pandémie a-t-elle changé votre façon de penser votre espace extérieur?



Permettez-moi de commencer par dire que mon père est comme un maître paysagiste et jardinier. C’était un amateur de plein air. C’était un éducateur pour gagner sa vie, mais quand il rentrait à la maison, comment il décompressait serait d’aller à l’extérieur. Il a toujours fait du beau dehors. J’étais une petite fille à l’époque, mais cela m’a toujours marqué.

Mais à cause de la course autour de moi en tant que mère, je n’ai tout simplement pas eu beaucoup de temps pour sortir et traîner sur mon propre patio. [My husband and I] jamais vraiment eu la chance de sortir et de se concentrer vraiment sur l’espace extérieur.

Puis la pandémie a frappé. Mes enfants sont adolescents, ils sont occupés. Vous savez, on a du volley-ball, on applaudit, on fait de la musique. Et maintenant, nous ne sommes pas – je ne suis pas – en train de courir. Et je suis littéralement sorti et j’ai dit: «Je vais d’abord faire le patio.» Et j’ai créé cette vision de ce à quoi je voulais ressembler. Et c’est tout ce qu’elle a écrit, ça a décollé comme une traînée de poudre.

J’entends de quoi vous parlez et de la décompression de votre père – j’ai un peu l’impression que de nos jours, nous appellerions probablement cela comme des soins personnels ou quelque chose du genre santé mentale. Alors qu’est-ce que cela signifie pour vous?

C’est prendre soin de soi. Je veux dire, quand vous êtes dehors et que vous entendez le gazouillis des oiseaux – l’un de mes sons préférés est d’entendre le vent dans les arbres et un carillon à vent – c’est prendre soin de soi. Cela vous permet simplement de laisser tout ce qui se passe dans votre tête pour simplement vous éloigner et entrer dans un espace de tête très clair. Cela vous permet de prendre du temps pour vous, vous savez, prendre soin de vous. Juste un instant pour toi.

J’ai l’impression qu’en ces temps absolument terribles, c’est encore plus important. Nous ne pourrons peut-être pas aller dans nos restaurants préférés ou faire des choses normales comme faire du shopping avec des amis. Il y a plus d’importance sur les espaces que nous avons maintenant.

Je veux dire, bien sûr que tu dois faire [the work], mais le patio est juste une extension de votre maison. Vous pouvez vraiment aller profiter des beaux sons et sentir le soleil sur votre visage. Cela semble presque cliché, mais c’est tellement bon pour l’âme.

Alors que nous entrons dans l’hiver, quels sont vos projets?

Ma saison préférée est l’hiver. Je viens d’avoir un nouveau foyer, un immense foyer. C’est vraiment agréable de mettre sur mon plus grand patio. J’adore les foyers au bois.

En tant que New-Yorkais sans espace extérieur, expliquez-moi cet amour pour que je puisse devenir jaloux.

C’est excitant d’être sur le patio autour d’un feu. Un de mes autres sons préférés est le grésillement du bois. J’aime aussi l’odeur du bois brûlé et juste d’être dehors et – je vous le dis, c’est incroyable. Si jamais vous êtes au Texas, vous êtes les bienvenus. J’ai beaucoup d’espace si jamais tu es là.

Êtes-vous un peu nerveux quand il fait trop froid pour être dehors? Je pense toujours à ce que nous allons faire le mois prochain et les trois prochains mois quand il fait trop froid pour être dehors.



Eh bien, pour moi, il ne fait jamais trop froid pour moi d’être dehors. Mon mari vient de nous construire une fosse suffisamment grande pour que je puisse y passer, et j’ai 5-8 – je peux m’allonger dans la fosse. C’est énorme – il doit être d’au moins 30 degrés à l’extérieur ou en dessous pour contourner cette fosse parce que le feu est si haut et si intense. La seule fois où je fais vraiment froid, c’est comme marcher vers et depuis la fosse.

Mon mari et moi adorons l’hiver. Mes enfants adorent l’hiver, nous adorons contourner le feu, et juste, vous savez, cuisiner et rôtir des guimauves et des saucisses et passer du temps en famille.

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui ne font que commencer? Peut-être un conseil pour quelqu’un qui est un peu nerveux à propos de l’hiver, ou quelqu’un qui commence et cherche à rendre son espace extérieur un peu meilleur pour l’hiver.

Cela va être difficile à moins que vous n’ayez un espace couvert. C’est la première chose. En outre, procurez-vous un foyer incroyable et assurez-vous d’avoir également vu des astuces, des conseils et des astuces pour vous assurer que vous êtes en sécurité autour de votre foyer.

Les couvertures sont de beaux atouts à avoir sur le patio. Ils sont jolis, comme quand vous les enroulez. Et vous pouvez les utiliser pour la décoration, mais vous pouvez aussi simplement les avoir là-bas pour les jeter sur vous-même.

Et bien sûr, un radiateur. C’est en fait notre première année à obtenir des radiateurs de terrasse, car avant, nous venons d’utiliser le foyer. Nous avons donc acheté des radiateurs de terrasse pour que vous n’ayez pas à rester près du feu pour rester au chaud et que vous puissiez vous déplacer.

Faites-en un endroit dans lequel vous voulez passer du temps, en gros.

Je veux faire un petit zoom arrière. Je pense que l’une des choses qui m’a frappé dans votre histoire, c’est que vous avez lancé votre entreprise pendant la pandémie. Vous n’avez pas vu de personnes qui vous ressemblaient sur HGTV ou sur les réseaux sociaux, vous vous êtes donc créé un espace.

Lorsque la pandémie a frappé, cela m’a donné l’occasion de sortir et de travailler sur ma propre terrasse. Je cherchais de l’inspiration et je suis partout sur Internet, je cherche juste, je cherche et je cherche quelqu’un qui me ressemble. Et je pense que c’est vraiment normal pour moi de vouloir avoir des options.

Alors quand j’ai commencé, et j’ai commencé à chercher partout, je n’ai trouvé personne. Et ma mère m’a toujours dit: si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, créez-le. Puis j’ai dit: « Vous savez quoi, je vais créer ceci. » Je ne sais pas si j’allais avoir quelqu’un ou cinq personnes ou 10 ou peut-être 20. Mais honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que ce soit plus de 200 000 femmes – je ne m’y attendais jamais.

Cette explosion est ahurissante pour moi. Passer de la création d’une page Facebook pendant la pandémie à 200 000 personnes, 8 000 publications par semaine et une nouvelle marque. Qu’est-ce que ça fait de créer cette communauté?

C’est beau, et c’est juste des gens qui se réunissent, vous savez, des chaises de patio, en buvant des margaritas sur le patio, en mangeant de la bonne nourriture sur le patio. Il y a quelque chose [to be appreciated about] la vie de patio, être dehors, traîner avec vos amis de quelque couleur qu’ils soient, quelle que soit leur race, quel que soit leur milieu, au nom de simplement traîner.

J’ai absolument trouvé la communauté. Et c’est incroyable. Il y a ce groupe de personnes qui aiment juste être sur le patio et qui aiment simplement décorer et agrandir cet espace.

Si et quand la pandémie est terminée et que nous récupérons un peu nos vies, vous allez continuer, non? Vous ne pouvez pas laisser 200 000 personnes en suspens. Vous allez devoir trouver quelqu’un qui conduira au volley-ball et vous encouragera pendant que vous répondez à quelque 200 000 courriels et ainsi de suite, non?

J’ai l’intention de continuer. Le Patio Chic est une marque de style de vie axée sur la vie à l’extérieur. Mon équipe – nous allons de l’avant, et tôt ou tard, nous voulons que le Patio Chic soit un nom familier. Nous voulons que toute la marque soit un lieu où chacun peut chercher l’inspiration pour ses espaces de vie extérieurs et embellir et agrandir ses espaces de vie à l’extérieur. Et je suis ravi que le monde sache exactement ce que c’est et comment c’est juste un espace pour tout le monde.