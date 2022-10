Un expert en ours affirme que l’attaque de la Colombie-Britannique est probablement un cas rare d’ours traitant les humains comme de la nourriture – Kelowna Capital News

Un expert en comportement d’ours affirme qu’une attaque contre une famille dans le nord-est de la Colombie-Britannique qui a laissé deux femmes gravement blessées semble avoir été un exemple rare d’attaque «prédatrice» par un ours noir.

Ellie Lamb, directrice de la sensibilisation communautaire de la Get Bear Smart Society, a déclaré qu’en renversant les femmes près de Dawson Creek lundi soir, puis en restant près d’elles pendant plus d’une heure, le gros sanglier traitait probablement les humains comme de la nourriture.

La GRC a déclaré avoir abattu l’ours après qu’il ait été observé en train de “garder” les femmes blessées, âgées de 30 et 48 ans, et qu’il n’ait pas pu être chassé.

Lamb, un guide de la faune qui siège à plusieurs organismes consultatifs de la Colombie-Britannique liés à l’interaction homme-ours, affirme que les ours peuvent présenter un comportement prédateur envers les humains s’ils sont mal gérés à un jeune âge, mais cela était extrêmement rare.

Elle dit que les officiers n’avaient d’autre choix que de tuer l’ours impliqué dans l’attaque de lundi sur Bear Mountain.

Le BC Conservation Officer Service annonce qu’il publiera une mise à jour de son enquête sur l’attaque, qui a également blessé un adolescent.

Une déclaration publiée sur les réseaux sociaux par le service indique que la famille de quatre personnes s’est retournée et a couru lorsque l’ours les a chargés lundi soir. Le service indique que l’ours les a poursuivis et a attaqué une femme, tandis qu’une autre femme et un adolescent ont été blessés en essayant de l’aider.

La GRC a déclaré avoir été appelée sur les lieux et avoir recherché les victimes pendant environ une heure sur les pistes du club de ski de fond à Bear Mountain, au sud de Dawson Creek.

La GRC affirme que les policiers ont tiré et tué l’animal, permettant aux victimes d’être transportées par avion à l’hôpital avec des blessures potentiellement mortelles.

Le service de conservation indique qu’une femme a été transportée à l’hôpital d’Edmonton et que son état est maintenant inconnu. Les deux autres victimes ont été transportées à l’hôpital de Dawson Creek.

“Aucun ours supplémentaire n’a été localisé lors d’un balayage de la zone. Une nécropsie sera effectuée sur l’ours, un mâle adulte.

