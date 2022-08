Un expert en marketing licencié par un “PDG qui pleure” reçoit plusieurs offres d’emploi

Un employé qui a été licencié par Braden Wallake, le PDG de la société de marketing basée dans l’Ohio HyperSocial (actuellement à la mode sur les réseaux sociaux en tant que “PDG qui pleure”) plus tôt ce mois-ci, est maintenant inondé d’offres d’emploi. Braden Wallake avait fait la une des journaux plus tôt ce mois-ci après avoir publié une photo de lui en pleurs tout en annonçant le licenciement de ses employés. La photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le PDG a maintenant partagé la capture d’écran des textos qu’il a reçus de Noah Smith, l’un des deux employés licenciés, qui a révélé que ce dernier recevait de multiples offres d’emploi depuis son licenciement.

Noah était un expert en marketing qui a quitté son rôle au sein de l’agence de marketing interentreprises (B2B) Hypersocial basée dans l’Ohio la semaine dernière. Le fondateur de l’entreprise avait écrit un article émouvant sur LinkedIn au sujet des licenciements qu’il avait décrits comme « la chose la plus vulnérable » qu’il « partagera jamais ».

Le public n’a pas pris cela comme un geste aimable et le PDG a été ridiculisé en ligne pour sa photo aux yeux larmoyants. Il a été critiqué pour avoir choisi de publier une photo au lieu de prendre des mesures pour soutenir ses employés.

Braden a donné des mises à jour lundi, partageant les captures d’écran que Noah lui a envoyées avec sa boîte de réception pleine d’employeurs potentiels souhaitant l’embaucher.

“Noah m’a envoyé cette photo l’autre jour. Devenir viral n’a jamais été prévu, mais voir cela en vaut la peine. Vous avez rempli la boîte de réception de Noah Smith avec des opportunités d’emploi, des disponibilités d’emploi et plus encore. Grâce à vous tous, Noah va avoir une pléthore d’opportunités incroyables parmi lesquelles choisir. Et où qu’il décide, il aura tellement de chance de l’avoir ! il a écrit.

Dans la section des commentaires, il a ajouté : « Mon message initial n’était pas destiné aux employés licenciés. Je n’ai jamais dit que ça l’était. C’est formidable que la boucle soit bouclée à leur avantage. Ils savent qu’ils ont toujours eu tout ce dont ils avaient besoin de moi pour obtenir leur prochain poste, mais nous avons dû attendre de savoir ce qu’ils voulaient faire avant de convenir ensemble des prochaines étapes.

Plus tôt, tout en annonçant le licenciement via un post sur LinkedIn, Wallake avait dépeint qu’il était dévasté d’annoncer la mauvaise nouvelle et se reprochait de ne pas avoir retenu ses employés. « Nous avons simplement dû licencier quelques-uns de nos employés. J’ai vu beaucoup de licenciements ces dernières semaines sur LinkedIn. La plupart d’entre eux sont dus à l’économie, ou à toute autre raison. Les notres? Ma faute”, a-t-il déclaré.

Il a partagé qu’il ne regrettait pas d’avoir partagé son selfie aux yeux larmoyants sur la plateforme de recherche d’emploi, mais il a été déçu par les sévères représailles qu’il a reçues. Il a déclaré à PR Week qu’il n’avait pas supprimé le message malgré le fait qu’il ait reçu tant de commentaires négatifs depuis que le soutien a remplacé la critique.

