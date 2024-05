Un expert en lupus démystifie 7 mythes courants sur la maladie auto-immune : « Ce n’est pas une condamnation à mort »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Fatigue, douleur, gonflement, éruptions cutanées et chute de cheveux ne sont que quelques-uns des symptômes qui affectent les personnes atteintes de lupus, une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire attaque les tissus sains.

Quelque 1,5 million d’Américains vivent avec le lupus, avec environ 16 000 nouveaux cas chaque année, selon la Lupus Foundation of America, basée à Washington, DC.

Il existe de nombreux mythes entourant le lupus qui peuvent rendre difficile la compréhension et la gestion de la maladie, selon le Dr Brooke Goldner, spécialiste certifiée. médecin et professeur de maladies auto-immunes à l’Université Cornell.

UNE THÉRAPIE EXPÉRIMENTALE POUR LE LUPUS POURRAIT « CHANGER LA VIE » DES PATIENTS ATTEINTS D’UNE MALADIE AUTO-IMMUNE, SELON UNE ÉTUDE

« Il est essentiel de vous renseigner, ainsi que les autres, sur le lupus pour dissiper ces mythes et accroître la compréhension de la maladie », a déclaré Golder, qui a reçu un diagnostic de lupus à l’âge de 16 ans, à Fox News Digital.

Pour le Mois de sensibilisation au lupus, Goldner a partagé certaines des plus grandes idées fausses – et a remis les pendules à l’heure sur un certain nombre de questions.

7 mythes démystifiés

Mythe n°1 : Il n’existe qu’un seul type de lupus

Le type de lupus le plus courant est le lupus érythémateux disséminé (LED), mais ce n’est pas la seule forme de la maladie.

« Le LED peut présenter un large éventail de symptômes qui peuvent aller et venir, ce qui rend le diagnostic difficile », a déclaré Goldner.

DES AMIS COURENT POUR UN GUÉRIMENT CONTRE LE LUPUS, TERMINANT LE MARATHON DE NYC EN L’HONNEUR D’UN PAL DE LONGUE TERME ET SOUFFRANT DU LUPUS

Certains des symptômes courants du LED inclure la fatigue douleurs et raideurs articulaires, fièvre, perte de cheveux, éruptions cutanées et sensibilité au soleil.

Le lupus érythémateux cutané (CLE), une forme moins courante, affecte uniquement la peau.

Les deux types les moins courants sont le lupus néonatal et le lupus d’origine médicamenteuse, selon la Lupus Foundation of America.

Mythe n°2 : le lupus est contagieux

Le lupus ne peut pas être transmis d’une personne à l’autre, a déclaré Goldner.

« Cela se produit lorsque votre système immunitaire attaque vos propres tissus et organes, provoquant une inflammation et des dommages », a-t-elle déclaré.

« Le lupus peut affecter diverses parties du corps, notamment la peau, les articulations, les reins, le cerveau et d’autres organes. »

Mythe n°3 : le lupus ne touche que les femmes

» Tandis que le lupus le fait touche plus de femmes que les hommes, cela peut affecter n’importe qui, y compris les enfants et les hommes », a déclaré Goldner.

N’importe qui peut développer le lupus. Pourtant, 90 % des cas touchent des femmes âgées de 15 à 44 ans, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Mythe n°4 : le lupus est un cancer

Les médicaments comme la chimiothérapie sont souvent utilisés dans les cas graves de lupus, mais ce n’est pas une solution. forme de cancer .

POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIES AUTO-IMMUNES, LE GINGEMBRE PEUT « JOUER UN RÔLE CRITIQUE » DANS LE CONTRÔLE DE L’INFLAMMATION, SELON UNE ÉTUDE

« Il s’agit d’une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire commence à attaquer les propres tissus du corps plutôt que de se limiter aux envahisseurs étrangers comme virus et bactéries « , a déclaré Goldner à Fox News Digital.

« La chimiothérapie est connue comme un suppresseur du système immunitaire, qui peut sauver des vies lorsque le lupus provoque une défaillance d’un organe et qu’une immunosuppression agressive est nécessaire. »

Mythe n°5 : le lupus est causé par le stress

Bien que le stress puisse déclencher les symptômes du lupus, Goldner a noté qu’il n’est pas la cause de la maladie.

« La cause exacte du lupus est inconnue, mais on pense qu’il s’agit d’une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et hormonaux », a-t-elle déclaré.

Mythe n°6 : le lupus est purement génétique

La génétique déterminera si vous avez la possibilité de développer un lupus, mais ce n’est pas une maladie avec laquelle vous êtes né, selon Goldner.

« Tout comme une personne ayant la génétique nécessaire pour devenir diabétique de type 2 ne développera pas la maladie à moins d’avoir un régime alimentaire et un mode de vie qui la déclenchent, il en va de même pour le lupus », a-t-elle déclaré.

Le lupus est souvent déclenché pendant des périodes de stress physique et émotionnel combiné à un régime inflammatoire pauvre en nutriments, a ajouté l’expert.

Mythe n°7 : le lupus est une condamnation à mort

Même si le lupus peut être une maladie grave, il ne constitue « pas une condamnation à mort », selon Goldner.

« Bien qu’il n’existe aucun remède médical contre le lupus, il existe des traitements qui peuvent aider à gérer les symptômes et à prévenir les dommages aux organes vitaux », a-t-elle déclaré.

« L’OR LIQUIDE » POURRAIT APPORTER UN NOUVEL ESPOIR AUX PATIENTS DE SCLÉROSE EN PLAQUES, SUGGÈRE UNE ÉTUDE : « UN AVANTAGE PROFOND »

« Traitement peut inclure des médicaments comme les anti-inflammatoires, les immunosuppresseurs et les corticostéroïdes.

En plus de prendre des médicaments, de nombreuses personnes atteintes de lupus peuvent gérer leurs symptômes grâce à des interventions liées à un mode de vie sain, selon Goldner.

« Les changements de style de vie tels que l’exercice régulier, alimentation saine et la gestion du stress peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de lupus », a déclaré l’expert.

En tant que survivante du lupus et médecin, Goldner a déclaré qu’elle avait consacré sa vie à sensibiliser davantage à la maladie et à aider les gens à acquérir le pouvoir de gérer et d’éliminer les symptômes grâce à la nutrition et au mode de vie.

« Cela ne veut pas dire que les gens ne devraient pas utiliser des traitements médicaux cela peut sauver des vies », a-t-elle déclaré, « mais plutôt qu’ils acceptent de prendre le contrôle de toutes les variables qu’ils peuvent gérer, comme la façon dont ils mangent, dorment et gèrent le stress en prenant soin d’eux-mêmes, afin de pouvoir minimiser la maladie et maximiser la récupération et la rémission. «

