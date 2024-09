Un expert en langage corporel nous révèle le drapeau rouge que nous avons manqué de William dans une superbe vidéo avec Kate

En mars 2024, Catherine, princesse de Galles, a annoncé au monde entier qu’elle suivait un traitement contre le cancer via une publication sur les réseaux sociaux. Elle a confirmé en septembre 2024, également via les réseaux sociaux, qu’après neuf mois, son traitement était terminé. Kate et William, prince de Galles, ont partagé quelques rares démonstrations d’affection en public dans la vidéo, donnant du fil à retordre au prince Harry et à Meghan Markle, mais nous voulions avoir un aperçu approfondi de cette vidéo. The List a donc contacté Nicole Moorecoach amoureuse de célébrités et experte en langage corporel, pour ses réflexions sur cette vidéo et ce qu’elle pourrait nous apprendre sur leur relation. Il s’avère qu’il y avait un point potentiellement problématique dans une vidéo par ailleurs remplie d’amour et de soutien.

Publicité

« William semble être une source de réconfort et de force pour Kate et le couple semble apprécier de discuter ensemble comme ils l’ont toujours fait », a déclaré Moore. « Le seul signal d’alarme potentiel est que Kate a regardé William beaucoup plus de fois qu’il ne l’a fait vers elle et que ses yeux semblaient se déplacer dans tous les sens avec gêne pendant l’une des scènes. »