Un expert en langage corporel dissèque le PDA de Taylor Swift et Travis Kelce à l’US Open

Depuis que la romance entre Taylor Swift et Travis Kelce a fait le tour du grand public, les fans ne pourraient pas être plus divisés à leur sujet. Certains pensent que c’est le véritable amour, tandis que d’autres sont convaincus que c’est juste pour les relations publiques, surtout après que ce prétendu contrat de showmance soit devenu viral. (Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit en fait d’un journal scolaire, selon Page Six!)

Récemment, le couple a multiplié les apparitions publiques, notamment lors d’une démonstration d’affection en public à l’US Open le 8 septembre. Et une experte en langage corporel affirme qu’elle pense qu’ils auraient voulu mettre en valeur leur histoire d’amour devant la caméra.

Judi James, experte en langage corporel basée au Royaume-Uni, s’est entretenue avec Courrier quotidien à propos de l’apparition controversée de Swift et Kelce à l’US Open, pleine de tendresse et de chants. Elle a analysé tout cela, affirmant qu’elle pense qu’ils essaient de « dépeindre » une certaine histoire devant la caméra.

« Lorsque vous essayez de réfuter des rumeurs de « faussetés », la méthode la plus efficace et la plus convaincante consiste à en rire. À les ignorer », a-t-elle déclaré. « Elles devraient être un soulagement pour un couple amoureux, mais pour un couple de pouvoir de premier plan, dont la relation est une rencontre de marques ainsi que d’esprits et de cœurs, il sera tentant d’effectuer le rituel macabre et difficile du « déni » qui consiste à prouver au monde que vos émotions n’ont pas été forgées dans un bureau de relations publiques. »

Taylor Swift et Travis Kelce

AFP via Getty Images

Elle a ajouté : « Taylor et Travis semblent avoir emprunté la voie des « emoji humains » pour prouver leur passion au monde en adoptant ici une série de poses qui définissent avec force une version très rêveuse et idéaliste de l’amour. »

Cependant, même s’ils exagèrent, James croit que leurs étreintes et leurs démonstrations d’affection en public étaient authentiques.

« Si ce n’était pas Taylor, toujours enthousiaste, ces rituels auraient pu paraître exagérés », a-t-elle ajouté. « Mais elle et Travis n’ont jamais reculé devant les caméras depuis qu’ils sont ensemble, ni fait preuve de discrétion dans leurs démonstrations d’affection en public, ce qui doit être pris en compte lorsqu’il s’agit d’accusations de manque d’authenticité… Taylor est une femme qui se jette adorablement dans tout avec un engagement et des efforts totaux, façon cosplay. »

Taylor Swift et Travis Kelce

(Photo par ANGELA WEISS / AFP) (Photo par ANGELA WEISS/AFP via Getty Images.

Pour ceux qui ne le savent pas, Kelce et Swift sortent ensemble depuis juillet 2023, mais n’ont fait connaître leur romance que quelques mois plus tard, lorsque Swift est arrivée à l’un de ses matchs. (Kelce a même parlé de son béguin pour elle dans son podcast avec son frère des mois avant cela.)

Depuis, ils s’encouragent mutuellement, que ce soit lors de sa tournée Eras ou lors de ses matchs de football !

Taylor Swift et Travis Kelce. Gotham/GC Images.

Lors d’une précédente apparition sur Le spectacle de Pat McAfee en janvier 2024, il a parlé de la façon dont il l’aide à l’encourager et de la façon dont cela le fait vraiment se sentir incroyable quand elle le fait.

« J’adore quand Taylor vient me soutenir et apprécie le jeu avec la famille et les amis », a-t-il déclaré. « … Nous sommes juste deux personnes qui se soutiennent et qui s’amusent, mec. Ce n’est rien de plus que ça, et même si le monde veut peindre le tableau et faire de nous des ennemis, nous nous amusons simplement et nous apprécions chaque instant. »

Avant de partir, cliquez ici pour voir tous les couples de célébrités avec les meilleures histoires sur la façon dont ils se sont rencontrés.