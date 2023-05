Un expert en IA quitte Google et se joint à d’autres pour exprimer les dangers de la technologie

Geoffrey Hinton, un éminent informaticien également appelé le « parrain de l’IA », a quitté Google et dit maintenant qu’il regrette ce que l’IA pourrait signifier pour la désinformation et les emplois des gens. Avec de nombreux autres luminaires technologiquesHinton s’inquiète des implications de l’intelligence artificielle, selon une interview au New York Times publiée lundi.

Hinton a déclaré qu’il craignait que les gens moyens ne soient pas en mesure de faire la différence entre les photos, vidéos et textes réels et générés par l’IA et que l’IA puisse également tuer des emplois, bouleversant non seulement le travail par cœur ou le calcul des chiffres, mais aussi des carrières plus avancées.

« L’idée que ce genre de choses pourrait en fait devenir plus intelligent que les gens – quelques personnes le croyaient », a déclaré Hinton. « Mais la plupart des gens pensaient que c’était loin. Et je pensais que c’était loin. Je pensais que c’était dans 30 à 50 ans, voire plus. Évidemment, je ne le pense plus. »

Poussant la trajectoire actuelle de l’IA un peu plus loin, Hinton craint que l’IA puisse générer son propre code informatique, devenir autonome et se militariser. Et maintenant que l’IA s’est déchaînée, a-t-il dit, il n’y a aucun moyen de vraiment la contrôler ou de la réglementer. Alors que les entreprises peuvent convenir d’un ensemble de conditions, les pays peuvent continuer à développer la technologie de l’IA en secret, sans vouloir céder de terrain.

Hinton, avec deux de ses étudiants, a construit un réseau de neurones, ou un système mathématique qui peut acquérir de nouvelles compétences en analysant un ensemble de données existant, qui pourrait apprendre à identifier des objets sur des photos. Google a acquis la société en 2013 pour 44 millions de dollars. Hinton, avec Yoshua Bengio et Yann LeCun, a remporté le prix Turing en 2019 pour leurs travaux sur les réseaux de neurones.

« Geoff a fait des percées fondamentales dans l’IA, et nous apprécions sa décennie de contributions à Google », a déclaré Jeff Dean, scientifique en chef chez Google, à CNET dans un communiqué envoyé par e-mail. « J’ai profondément apprécié nos nombreuses conversations au fil des ans. Il va me manquer et je lui souhaite bonne chance ! »

Dean a poursuivi en disant que Google a été l’une des premières entreprises à publier Principes de l’IA et qu’il « apprend continuellement à comprendre les risques émergents tout en innovant avec audace ».

Le scientifique en chef de Microsoft et expert en intelligence artificielle, Eric Horvitz, affirme qu’une pause ne serait pas possible et plutôt que le développement doit être accélérédans une interview avec Fortune.

Les chatbots IA comme ChatGPT ont pris d’assaut le monde à la fin de l’année dernière en étant capables de répondre à presque toutes les questions avec des réponses de type humain. De l’écriture de poèmes aux CV, l’IA générative peut renvoyer à chaque fois des réponses uniques et nouvelles. Il bouleverse le paradigme de la recherche sur Internet consistant à saisir une requête et à filtrer une liste de liens de sites Web pour trouver une réponse. L’IA générative y parvient en parcourant des ensembles de données massifs et en assemblant des phrases qui ont le plus de sens. Il a été appelé correction automatique sur les stéroïdes. Si les outils d’IA générative peuvent rendre la recherche moins laborieuse, ils sont également susceptibles de faire des erreurs.

Depuis le lancement de ChatGPT, de nombreuses entreprises ont intégré l’IA dans leurs produits. Microsoft a réorganisé Bing pour inclure la même technologie qui alimente ChatGPT. Des applications comme Photoshop, Grammarly et Whatsapp adoptent également l’IA. Google a répondu en publiant son propre chatbot alimenté par l’IA nommé Bard, un lancement qu’il a raté. Et par rapport à Bing et ChatGPT, Bard n’a pas impressionné, bien que Google travaille apparemment sur un moteur de recherche alimenté par l’IA. L’IA sera probablement un sujet clé de ce mois-ci E/S Googleoù si l’entreprise ne plante pas fermement son drapeau, elle pourrait être laissée pour compte.

Microsoft cherche également à garantir une utilisation responsable de l’IA. Lundi, il a publié un article de blog sur l’intégration de lignes directrices au sein de l’entreprise et l’investissement dans un vivier de talents diversifié pour favoriser le développement futur.

