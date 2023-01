Un expert en fromage explique comment trouver un excellent fromage à bon marché

Cette histoire fait partie Conseils pour la maisonla collection de conseils pratiques de Crumpe pour tirer le meilleur parti de votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Du bon fromage, c’est-à-dire du fromage artisanal (à ne pas confondre avec Kraft,) fromage artisanal — celui que vous trouverez plus facilement chez un détaillant de fromages de spécialité, un marché fermier ou du moins dans la partie chic de l’épicerie — a bien sûr un prix plus élevé que ce que vous rencontrerez dans les blocs emballés sous film rétractable et les lambeaux ensachés dans l’allée des produits laitiers. “Il s’agit en grande partie d’économies d’évolutivité”, déclare Zach Berg, fromager et propriétaire de Detroit’s Provisions des marchands. “Si vous parlez d’une exploitation agricole, vous devez parler du coût de l’élevage et de l’alimentation des animaux, avant même d’arriver au coût de fabrication du fromage d’une manière très différente de celle d’une grande exploitation industrielle.”

Acheter du fromage artisanal à petite échelle n’a pas seulement meilleur goût, mais se sent mieux, sachant que vos dollars supplémentaires soutiennent des opérations plus petites ou plus locales. Cela ne signifie pas, cependant, que tous les fromages artisanaux sont les mêmes en termes de prix et qu’il n’y a pas une grande valeur à avoir dans le monde du fromage de fantaisie, ou que vous ne pouvez pas marquer un bon fromage pour (relativement ) bon marché. À cette fin, Berg nous explique quelques stratégies professionnelles pour savoir comment économiser cheddah sur votre cheddar… et gruyère, et camembert, etc.

Parlez à un fromager

“Trouver une personne à qui vous pouvez parler est la première étape”, déclare Berg. “Je penserais que c’est trouver un allié.” Comme les sommeliers, les fromagers sont équipés pour vous aider à en avoir pour votre argent, où que vous soyez. Si vous savez que vous prévoyez une assiette de fromages pour un certain nombre de personnes et que vous souhaitez avoir un certain nombre de fromages, les pros sont les mieux équipés pour vous aider à obtenir le meilleur et le meilleur fromage pour votre budget.

“Aller dans des endroits où il y a quelqu’un à qui parler est toujours si important pour maximiser votre argent”, déclare Berg. “Tandis que Trader Joe’s est incroyable, il est plus difficile d’en avoir pour son argent, même si leurs prix sont bas.”

D’après ma propre expérience, tous les professionnels du fromage ont une poche (métaphorique) de fromages qu’ils savent que les clients adoreront, et qui livrent constamment trop cher pour leur prix. Tout ce que vous avez à faire est de demander. Quelques-uns que Berg aime inclure Prairie Breeze de Milton Creameryun hybride américain cheddar/gouda, Piaveun fondeur italien de style alpin, et Fromager d’Affinois: “c’est ce à quoi les gens pensent quand ils pensent au brie”, dit Berg. Ce dernier se qualifie plus comme un fromage industriel qu’artisanal, mais c’est une raison de plus pour parler aux pros. “Vous pouvez toujours utiliser des acteurs plus importants qui ont certaines de ces économies d’échelle sans, vous savez, vendre votre âme au diable ou manger du mauvais fromage”, déclare Berg, qui cite également Fromage Mitica/Forever et Crochet comme des exploitations laitières à plus grande échelle qui peuvent offrir des prix plus bas mais qui ont toujours des produits de haute qualité.

Renseignez-vous sur les rabais, les soldes et les promotions

Le fromage de fantaisie est aussi en vente, parfois. “Nous offrons des remises lorsque nous achetons trop, pour être parfaitement transparents”, explique Berg, une autre raison de se lier d’amitié avec un fromager aujourd’hui afin qu’il puisse vous orienter vers les produits en vente.

“Tous les fromages ont une durée de vie” (Remarque : c’est probablement plus long que vous ne le pensez), “et je préférerais de loin que vous rapportiez quelque chose à la maison et que je ne perde pas tout mon argent plutôt qu’il aille à la poubelle”, déclare Berg. “Souvent, il y a quelque chose qui a besoin d’une maison ce week-end, et nous l’offrons à 20 % à 50 % de réduction, et honnêtement, c’est une façon amusante pour nos clients, en particulier les aventuriers, de rencontrer de nouveaux fromages, car c’est comme c’est moins risqué.”

S’il n’y a rien en vente ce jour-là qui vous intéresse, renseignez-vous sur les futures ventes de fromages, les offres et les promotions qui pourraient être à l’horizon.

Demandez du bon fromage, de la mauvaise coupe

En parlant de moindre risque financier, « nous avons une corbeille ‘bon fromage, mauvaises coupes’ que nous essayons toujours de maintenir », explique Berg. “C’est toujours un très bon fromage”, dit-il, qui vient peut-être d’être tranché bizarrement, ou provient d’un petit morceau restant au bout d’une plus grande meule. Ces pièces ne sont pas les coins élégants que vous voudrez peut-être mettre sur un plateau de fromages digne d’Instagram, mais pour essayer de nouveaux fromages par vous-même ou pour assembler un mélange impressionnant de lambeaux pour du fromage grillé, du macaroni au fromage ou de la fondue. , ces petits morceaux étranges peuvent être d’une valeur inestimable.

Même les plus grandes entreprises de vente au détail telles que Whole Foods ou les comptoirs Murray dans les magasins Kroger, conservent fréquemment des sélections de coupes plus petites ou maladroites. Vous pouvez également rechercher ou demander un panier de petits morceaux à prix réduit dans votre épicerie locale.

Comprendre les métriques du fromage

“Je pense que la plupart des consommateurs ne pensent généralement pas aux poids et mesures lorsqu’il s’agit de fromage”, déclare Berg, en particulier lorsqu’ils sont habitués à acheter du fromage industriel au paquet plutôt qu’à la livre. Aux comptoirs de fromages artisanaux, les prix sont souvent indiqués en livres (ou en fractions de livres), ce qui peut entraîner un choc des autocollants si vous n’êtes pas habitué à penser à la quantité de ce fromage à 30 $ la livre que vous pourriez réellement acheter. (J’ai vu quelques détaillants lutter contre cela en affichant leurs prix au quart de livre, cependant.)

Les blocs de fromage industriels – les cheddars et les colby jacks emballés sous film rétractable dans votre allée de produits laitiers – se présentent généralement en portions de 8 onces, soit une demi-livre, donc à moins que vous ne prévoyiez une cintreuse de fromage sur un seul week-end ou en faisant un assiette de fromages pour un rassemblement particulièrement important, une coupe normale de fromage artisanal pour la plupart des ménages se situe entre un quart et une demi-livre. Ainsi, lorsque vous regardez ces prix à la livre, commencez à diviser et épargnez-vous le coronaire.

D’autre part, parce que le fromage est déjà dans un état suspendu de décomposition contrôlée, il a de la résistance, donc si des remises sont offertes en achetant plus en même temps, sachez qu’il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que vous deviez en jeter loin pour des raisons de détérioration s’il est stocké correctement.

Programmes de fidélité et d’abonnement en magasin

De nombreux détaillants de fromage proposent des programmes de fidélité ou d’abonnement, ou les deux, qui sont également des moyens d’économiser de l’argent sur vos besoins en fromage de fantaisie. Si vous vous inscrivez avec Mongers ‘Provisions, par exemple, vous obtenez 2% de retour pour les achats en magasin. “C’est une façon pour nous de rester plus connectés avec nos clients”, dit Berg, “et de leur faire savoir que cela signifie vraiment quelque chose que n’importe qui dépense son argent avec nous.”

Fromage abonnement Les boîtes de vos magasins ou crémeries locaux peuvent sembler un luxe, mais cela peut également représenter des économies, non seulement d’argent mais aussi de temps. “Pour les personnes qui sont plus éloignées du magasin, ou qui n’aiment pas entrer dans un magasin à chaque fois, nos box d’abonnement peuvent inclure des remises, et plus vous achetez, moins les articles deviennent chers.”

Acheter du fromage local

Peu importe ce que vous dépensez en fromage artisanal, et même si vous n’achetez pas directement auprès d’un fromager ou d’un fromager, acheter localement en apprenant à connaître les marques locales de votre région peut apporter de la valeur, sinon nécessairement des économies. “Acheter des marques locales offre une grande valeur”, déclare Berg, “parce que vous obtenez une nourriture délicieuse, votre argent reste dans votre économie locale et a des répercussions plus importantes là-bas.”

Dans le même ordre d’idées, les petits croquants que l’on trouve souvent dans les fromages vieillis sont appelés cristaux de tyrosine, qui ne sont pas si éloignés chimiquement de la dopamine. C’est-à-dire que lorsque vous achetez du fromage local et artisanal, le fromage peut se sentir bien pour plus d’une raison.

