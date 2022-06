Un expert en deuil autochtone et familial tué en Amazonie

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Pereira, qui était en congé de l’agence gouvernementale brésilienne pour les affaires indigènes, et le journaliste Dom Phillips auraient été tués par un pêcheur le 5 juin, le jour où ils ont disparu dans la région de la vallée de Javari, près de la frontière du Brésil avec le Pérou et la Colombie.

Marcos Xukuru, un chef du groupe Xukuru, a déclaré que lui et d’autres étaient venus “pour honorer notre guerrier … le guerrier Bruno qui devient un martyr pour nous tous, pour la cause indigène … pour ceux qui se battent pour la défense de la vie », a-t-il déclaré aux journalistes.

Pereira, 41 ans, est né dans la ville de Recife, au nord-est, et a commencé sa carrière professionnelle en tant que journaliste. Mais son intérêt pour les affaires et les langues autochtones — il en a appris quatre — l’a amené à travailler pour la National Indian Foundation du gouvernement.

Pereira a vécu à Atalaia do Norte, la ville la plus proche de la vallée du Javari, pendant de nombreuses années.

Pereira voulait également passer plus de temps à Belém, l’une des plus grandes villes de l’Amazonie et la maison de sa femme, à regarder grandir ses enfants de 2 et 3 ans.