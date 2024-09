Un expert en coiffure partage 3 coiffures qui font paraître plus jeunes les femmes de plus de 40 ans

La couleur des cheveux est une chose que beaucoup de gens sont prêts à changer au cours de leur vie, mais lorsqu’il s’agit de style, il est facile de rester coincé dans une ornière. Un changement radical n’est pas toujours essentiel pour tromper une apparence plus jeune, mais il peut faire une énorme différence lorsqu’il s’agit de dissimuler des mèches grises ou d’encadrer une forme de visage plus mince, ce qui est une partie naturelle du processus de vieillissement. De nombreux experts en coiffure ont partagé leur point de vue sur les meilleurs styles pour les femmes matures, mais un professionnel du secteur affirme avoir réduit le choix à un trio de coupes de cheveux universellement complémentaires – et elles ne sont pas toutes en faveur des longueurs courtes. Partageant sa sagesse sur YouTube, le coiffeur Justin Hickox a déclaré : « Après avoir travaillé avec des milliers de clients, j’ai découvert trois coiffures qui se démarquent. « Les clients les aiment parce qu’ils sont flatteurs, ils aident à résoudre certains des problèmes qui se produisent avec l’âge, ce qui signifie que les personnes qui les portent paraissent plus jeunes, et les styles sont intemporels ! »

L’expertise de Justin est bien placée en tant que styliste avec 29 ans d’expérience auprès de clients, dont 85 % sont des femmes et plus de 90 % d’entre elles ont plus de 40 ans. Il a déclaré que les trois coiffures sont spécifiques à cette tranche d’âge et sont des choses que les femmes mûres « adorent absolument ». La première recommandation de l’expert était une coupe longue en couches, contrairement aux croyances populaires selon lesquelles les styles plus courts sont le moyen de flatter un teint mature. 1. La coupe longue dégradée Selon Justin, il est important de travailler sur les styles visuels lorsque l’on se rend chez le coiffeur avec une idée plutôt que d’utiliser le nom d’une coupe de cheveux. En effet, le terme peut être interprété différemment de ce qui est prévu, les images sont donc toujours la meilleure référence. Quant à la raison pour laquelle la coupe longue en dégradé est une « option vraiment solide », l’expert capillaire a suggéré que les dégradés permettent beaucoup de mouvement et de texture, tandis que la superposition élimine l’excès de volume du bas des mèches de cheveux. Justin a déclaré : « Souvent, sur les coupes de cheveux plus longues, la lourdeur d’une longueur peut devenir très lourde en haut et pleine en bas et cela crée une forme triangulaire qui fait descendre votre regard ». Cela empêche également d’ajouter du volume aux cheveux pour équilibrer une forme de visage plus mince, mais avec les bonnes couches, même les types de cheveux fins semblent « fantastiques » de haut en bas, tout en conservant de la douceur autour des joues.

2. Bob dégradé Justin a souligné une différence essentielle entre un « bob » et un « bob dégradé », soulignant que les dégradés « jouent un rôle majeur dans la raison pour laquelle ce style est si efficace et pourquoi les femmes de plus de 40 ans l’adorent ». Il a souligné que le style bob reste intemporel à travers les décennies, avec une forme de ce style toujours très actuelle. Les couches permettent de lutter contre les mêmes problèmes de forme que les cheveux longs en couches : la forme triangulaire créée par les cheveux qui sont pleins en bas. Selon Justin, la superposition d’un carré enlève le volume sur le côté des cheveux car il n’y a « tout simplement pas assez de cheveux » pour qu’ils deviennent trop pleins à la base. Lorsqu’il est réalisé correctement, le volume se situe sur le dessus des cheveux plutôt que sur le bas grâce aux couches qui graduent les cheveux vers une texture plus fine là où c’est nécessaire. L’expert capillaire a fait l’éloge de ce style plus court qui fonctionne également avec n’importe quelle tenue – il peut être habillé ou décontracté selon l’occasion. « Ils sont si intemporels et ne se démodent jamais », a déclaré Justin.

3. Coupe Pixie Bien que cela soit intimidant, le coiffeur a expliqué que « la clé de cette gamme de longueurs », quelle que soit la longueur, réside dans le volume. Selon Justin, les femmes qui ont tendance à se couper les cheveux en style pixie plus court pourraient bénéficier d’une longueur un peu plus importante sur le dessus et d’une coupe un peu plus effilée vers l’intérieur sur les côtés. Justin a déclaré : « Cela seul fait une énorme différence dans la position du volume – cela force vraiment le volume à se placer juste au niveau des tempes pour mettre en valeur la structure des joues et rehausser davantage le visage. » L’ajout d’une frange douce est également très efficace pour créer une apparence plus jeune et attirer l’attention sur les yeux. Lorsque les cheveux sont effilés vers l’intérieur en direction du visage sur le côté, la forme reste dans les bonnes zones sans avoir à réellement coiffer vos mèches. C’est un style adopté par de nombreuses célébrités matures, dont Jamie Lee-Curtis, Michelle Williams et Charlize Theron.

Source link