Un expert en armes à feu se moque des universitaires pro-contrôle des armes à feu en pariant sur l’augmentation de la criminalité

Un expert en armes à feu demande aux universitaires de mettre leur argent là où ils se trouvent et de parier 1 000 $ sur le Brésil comme étude de cas selon laquelle des lois plus strictes sur les armes à feu ne signifieront pas moins de criminalité.

Personne ne l’a encore pris au pari, mais certains ont riposté en qualifiant le défi de « cascadeur » et en disant qu’ils mettront de l’argent si les conditions répondent à leurs exigences.

Le Brésil s’est éloigné de la possession d’armes à feu avec une nouvelle administration présidentielle de gauche cette année, déclenchant un débat sur la question de savoir si la baisse du taux de criminalité au Brésil augmenterait ou continuerait de baisser comme sous l’ancien président Jair Bolsonaro.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a prêté serment en janvier, et son premier ordre du jour consistait à renverser les politiques pro-armes de l’administration précédente, y compris un décret ordonnant aux citoyens d’enregistrer leurs armes à feu auprès de la police fédérale, limitant le nombre maximum d’armes à feu qu’une personne peut posséder de six à trois, et suspendre les nouveaux enregistrements d’armes à feu.

Les politiques contrastent fortement avec celles de l’administration Bolsonaro. La possession d’armes à feu a été multipliée par six au Brésil sous le mandat de Bolsonaro, qui a duré de janvier 2019 à décembre 2022, alors que le président de l’époque a publié plus d’une douzaine de décrets assouplissant les lois sur l’accès des citoyens aux armes à feu.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE GAUCHE DU BRÉSIL LANCE LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU AVEC L’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU DANS TOUT LE PAYS

En 2019, le taux d’homicides au Brésil a chuté de 19% par rapport à 2018 à 41 635 meurtres – le taux de meurtres le plus bas depuis plus d’une décennie. En 2022, le nombre d’homicides est tombé à 40 824 dans le pays.

En décembre, Dan Webster, professeur à l’Université Johns Hopkins, a déclaré dans un article publié dans le Washington Post qu’au Brésil, « chaque augmentation de 1% de la possession d’armes à feu est associée à une augmentation de 0,6% du taux global d’homicides ».

John Lott, un économiste et universitaire qui dirige le Centre de recherche sur la prévention du crime (CPRC) – qui pendant des années a fait des recherches et soutenu qu’une augmentation de la possession d’armes à feu ne signifie pas des taux de criminalité plus élevés – a lu le commentaire de Webster en décembre et a déclaré que cela l’avait en partie motivé à se lancer. sur un défi de pari avec d’autres chercheurs sur les armes à feu et le crime.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DE GAUCHE DU BRÉSIL S’ENGAGE À REPRENDRE LES ARMES APRÈS UNE HAUSSE DES ACHATS SOUS BOLSONARO

« Comment quelqu’un avec un visage impassible pourrait-il dire au Washington Post que c’est ce qu’il croit être la relation », a déclaré Lott à Fox News Digital. « Personne ne l’appelle. C’est un peu ce que j’ai finalement vu dans sa déclaration dans le Washington Post, c’est ce qui m’a poussé à proposer des paris aux gens. »

Lott a déclaré avoir contacté 12 universitaires aux États-Unis plus tôt cette année avec une proposition : un pari de 1 000 $ sur l’augmentation du taux d’homicides au Brésil sous Lula et la répression de la possession d’armes à feu par son administration.

« Voici ce que je vous propose. Parions 1 000 dollars et simplifions si le taux d’homicides au Brésil augmentera ou diminuera au cours des deux premières années de la présidence de Lula. Si le taux d’homicides diminue par rapport à ce qu’il était en 2022, je vous paiera 1 000 $. S’il augmente, vous me paierez 1 000 $ », a écrit Lott dans ses e-mails à d’autres universitaires, qui ont été fournis à Fox News Digital.

« Si vous préférez, nous pouvons désigner des organisations caritatives auxquelles nous voulons que l’argent aille. Compte tenu de l’importance que vous accordez au contrôle des armes à feu et du grand pourcentage de changement dans la possession d’armes que Lula impose, vous devriez vous attendre à une baisse substantielle des homicides, mais, comme je l’ai dit, gardons les choses simples pour savoir si le taux d’homicides augmente ou diminue. »

L’ANCIEN PRÉSIDENT DU BRÉSIL BOLSONARO DEMANDE UN VISA DE TOURISME AUX ÉTATS-UNIS : RAPPORTS

Lott a publié un éditorial sur le pari sur The Federalist la semaine dernière, notant que sept des 12 universitaires n’ont pas répondu à son offre tandis que les cinq autres ne l’ont pas accepté.

« Ces universitaires n’ont aucun problème à faire des prédictions pour la presse ou les comités législatifs sur les effets futurs des lois sur le contrôle des armes à feu. Mais ils ne sont pas disposés à mettre leur argent là où ils disent d’une manière qui inciterait les gens à se souvenir de leurs mauvaises prédictions. . C’est peut-être parce qu’ils connaissent déjà les avantages de la possession privée d’armes à feu dans la lutte contre le crime », a écrit Lott dans l’éditorial.

Lott a fourni à Fox News Digital sa correspondance avec des universitaires, y compris le professeur de l’Université Duke, Phil Cook, par exemple, qui a dit à Lott : « J’aime l’idée d’un pari, mais je ne vais pas accepter celui-ci, car je n’ai aucune confiance dans le fait que les armes à feu et les munitions deviendront en fait plus rares dans les quartiers où les taux de violence sont élevés. »

Paul Helmke, de l’Université de l’Indiana, a déclaré à Lott qu’il « n’avait pas l’habitude de faire des paris », et même si cela « ressemble à des développements intéressants au Brésil », Helmke a déclaré qu’il n’était pas suffisamment familiarisé avec les collectes de données et les problèmes de criminalité du pays.

Lott a cité le commentaire de Webster au Washington Post dans son éditorial, notant que selon la prédiction du professeur de l’Université Johns Hopkins, il aurait dû y avoir une augmentation de 360% des homicides au Brésil sur la base de l’augmentation de 600% de la possession d’armes à feu.

LE BRÉSIL LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ EN RELÂCHANT LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU

« Si cela était vrai, une augmentation de plus de 600 % de la possession d’armes à feu aurait dû entraîner une augmentation de plus de 360 % des homicides, et non une baisse de 34 %. Au lieu de cela, les chercheurs ont attribué cette baisse à une légère 29 tranches d’âge de la population et « une décennie d’investissement dans la police » dans certaines parties du pays, même si les meurtres ont chuté dans tous les 26 États du pays sauf un », a écrit Lott.

Le chef du CPRC a ajouté qu’avant l’entrée en fonction de Bolsonaro en 2018, « le taux d’homicides était de 27,8 pour cent mille personnes – 5,5 fois plus élevé que le taux américain » avant de tomber à 18,5 en 2021 – un taux que le pays n’avait pas vu depuis le début des années 1990 .

Une poignée des 12 universitaires ont répondu aux demandes de renseignements de Fox News Digital sur le pari, y compris John Donohue de l’Université de Stanford, qui a déclaré avoir réfuté Lott avec des données sur la criminalité antérieures du Texas dans les années 1990.

« Je lui ai demandé pourquoi, lorsque le Texas a interdit le port d’armes à feu pour se protéger, Houston et NYC avaient le même taux de meurtres au début des années 1990, mais lorsque le Texas a changé pour être très permissif envers les armes à feu, Houston a maintenant un taux de meurtres trois fois plus élevé que NYC. John n’était pas disposé à admettre que le virage pro-armes avait nui au Texas, affirmant que d’autres facteurs expliquent pourquoi il s’en est si mal sorti par rapport à New York », a déclaré Donohue à Fox News Digital.

EDUARDO BOLSONARO : L’ACCÈS ACCRU AUX ARMES À FEU A RÉDUIT LA VIOLENCE AU BRÉSIL

« Mais il en serait de même pour le Brésil. De nombreux facteurs influenceront la criminalité dans ce pays relativement pauvre qui traverse une période de turbulence politique et économique », a-t-il ajouté.

D’autres universitaires ont qualifié le pari de « stupide » et de « cascadeur » et ont noté qu’ils pariaient rarement, en particulier sur les « taux futurs de violence ou de violence armée ».

« Pour ma part, je ne fais pas de prédictions sur les taux futurs de violence ou de violence armée. Au cours de ma vie, j’ai vu d’énormes fluctuations des taux de violence aux États-Unis, entraînées par des changements culturels, démographiques, civils les troubles et l’application de la loi », a déclaré Cook, soulignant que l’histoire récente a montré que les taux d’homicides ont explosé ou diminué de moitié d’une manière qui n’était pas prévisible et ne pouvait être attribuée à la possession d’armes à feu.

LE BUREAU DU PROCUREUR DU BRÉSIL DEMANDE LA SUSPENSION DU DÉCRET SUR LES ARMES À FEU

« Prédire le taux de violence armée dans cinq ans aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs est une course folle », a-t-il ajouté.

Université de Californie, Davis, le professeur Garen Wintemute a déclaré à Fox News Digital que ne pas prendre le pari n’était « pas à propos du Brésil », et il a inclus un lien vers un article du New Yorker de 2022 sur Lott et le soutien des conservateurs au deuxième amendement. Le professeur de l’UCLA, Adam Winkler, a déclaré qu’il était prêt à prendre le pari, un pari qu’il a qualifié de « stupide » « mais qui cherchait des termes différents » et que les taux de meurtres sont causés par une poignée de variables au-delà des simples armes à feu.

Lott a fait valoir que l’une des raisons pour lesquelles les chercheurs devraient étudier le Brésil est due aux « énormes changements » apportés par le pays à ses lois, « d’un [600%-plus] l’augmentation du nombre de propriétaires d’armes à feu à une interdiction de vendre des armes et des munitions et à forcer les gens à abandonner les armes qu’ils possèdent déjà. »

« L’idée d’un pari est de voir ce qui se passe avant et après une modification des lois sur le contrôle des armes à feu. Le Royaume-Uni avait des taux de meurtres beaucoup plus bas que les États-Unis avant d’avoir des lois sur le contrôle des armes à feu, et leur taux de meurtres a en fait augmenté par rapport au États-Unis après avoir adopté des lois sur le contrôle des armes à feu, comme l’interdiction des armes de poing en 1997 », a déclaré Lott à Fox News Digital.

David Hemenway, de l’Université de Harvard, a déclaré à Fox News Digital que la proposition de Lott était une « cascade idiote » et que les homicides au Brésil sont affectés par « des dizaines de facteurs », tels que « l’économie, les trêves entre les organisations criminelles, les taux de contrebande d’armes et l’efficacité de la police dans l’application de la loi ». les lois sur les armes à feu. »

Hemenway a déclaré qu’il accepterait un pari avec Lott s’il pouvait choisir les paramètres.

« Je connais peu de choses sur le Brésil, mais pour les États-Unis, il y a des dizaines de paris liés aux armes à feu que je serais ravi de faire avec Lott – si je peux choisir la position des lois sur les armes à feu peu fortes – par exemple, quel pays aura un taux d’homicides plus bas l’année prochaine – les États-Unis (beaucoup d’armes à feu, lois faibles sur les armes à feu) ou le Royaume-Uni (peu d’armes à feu, lois strictes sur les armes à feu). lois sur les armes à feu) ou en Arizona (beaucoup d’armes à feu, lois sur les armes à feu faibles) ? » Hemenway a écrit dans un e-mail.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Quatre universitaires auxquels Lott a contacté n’ont pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital sur le pari, notamment Chris Koper de l’Université George Mason, Mark Siegel de l’Université de Boston, Andrew Morral de Rand Corporation et Jens Ludwig de l’Université de Chicago. Université de Californie à Berkeley, Franklin Zimring a déclaré à Fox qu’il n’avait jamais reçu la proposition par e-mail de Lott malgré que Fox ait examiné ces e-mails au professeur.

« Si [the bet is] si idiot, pourquoi les médias ont-ils eu toutes ces nouvelles, à la fois lorsque Bolsonaro a eu d’énormes changements dans la politique et lorsque Lulu l’a changée en arrière ? Et pourquoi ces gars… comme Webster font-ils les commentaires qu’ils font ? Ils font des pronostics. Ils n’ont aucun problème à faire des prédictions », a déclaré Lott.