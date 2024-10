Un expert du vieillissement affirme que ces 4 médicaments approuvés par la FDA sont prometteurs pour prolonger la vie

Le Dr Nir Barzilai, directeur de l’Institut de recherche sur le vieillissement de l’Albert Einstein College of Medicine et membre du conseil d’administration de la Fédération américaine pour la recherche sur le vieillissement (AFAR), prédit qu’il faudra quelques décennies pour voir des médicaments gérothérapeutiques efficaces qui contrecarrent le processus de vieillissement – ​​pour la personne moyenne. La clé est de découvrir des médicaments sûrs et efficaces qui ciblent les mécanismes, comme l’inflammation et les dommages cellulaires, qui conduisent au vieillissement.

« Les preuves que nous recherchons proviennent d’essais cliniques, et non pas si cela a guéri un animal ni si les personnes qui l’ont pris m’ont dit qu’elles allaient mieux », a-t-il déclaré. Fortune à la Longevity Investors Conference le mois dernier à Gstaad, en Suisse. Il dit que les gens doivent faire attention à ne pas céder à de fausses promotions d’efficacité sans fondement : « De nombreuses personnes prennent des décisions fondées sur l’espoir plutôt que sur des promesses. Si vous entendez quelque chose de vraiment excitant, dites : « D’accord, quelles sont les données ? » Avez-vous fait une étude clinique ?’

Selon Barzilai, une gérothérapie réussie aura quatre effets :

Cibler les caractéristiques du vieillissement Prolonger la durée de vie en réduisant le risque de maladie en fin de vie Être testé pour la sécurité et l’efficacité sur des centaines, voire des milliers de personnes dans le cadre d’essais cliniques Influencer la mortalité toutes causes confondues

La géroscience a encore un long chemin à parcourir, mais il existe quatre médicaments approuvés par la FDA qui se sont révélés prometteurs pour « cibler le processus de vieillissement », explique Barzilai. Bien qu’ils ne soient pas approuvés comme traitements anti-âge, ces médicaments obtiennent les scores les plus élevés sur son échelle de 12 points évaluant leur potentiel de longévité.

« Certains de ces médicaments ont réduit les hospitalisations, les décès et les longs COVID, soulignant que même si certains d’entre eux sont conçus pour le diabète, ils affectent l’immunité », a-t-il déclaré lors d’une conférence à la Longevity Investors Conference. « Ils affectent l’immunité et, peut-être, affectent-ils la capacité du corps tout entier à résister à une maladie grave. »

Voici les quatre :

GLP-1

Barzilai et d’autres experts ont souligné les GLP-1 (Ozempic, Wegovy), la classe très populaire de médicaments ciblant le diabète et l’obésité, comme stimulants potentiels de la longévité.

« Il a été développé pour le diabète et il a été démontré qu’il réduisait réellement l’obésité », explique Barzilai, qui ajoute qu’il existe des preuves d’une réduction du risque de maladie cardiaque, de maladie rénale, de maladie de Parkinson et d’Alzheimer. Les médicaments ont obtenu une note de 10 sur 12 sur l’échelle gérothérapeutique. « Il cible en réalité les mécanismes du vieillissement. »

Le Dr Douglas Vaughan, professeur de médecine à l’Université Northwestern et directeur du Potocsnak Longevity Institute, a déjà déclaré Fortune que des recherches approfondies sur les animaux ont montré que la restriction calorique est le moyen le plus efficace de prolonger la vie.

Les GLP-1 suppriment l’appétit et il a été démontré qu’ils améliorent la glycémie des personnes atteintes de diabète de type 2. Ils peuvent également jouer un rôle plus important dans l’atténuation des maladies chroniques et la réduction de l’inflammation, bien que des preuves à plus long terme soient nécessaires pour garantir également que vous pouvez perdre du poids mais pas du poids musculaire.

Inhibiteurs du SGLT2

Les inhibiteurs du SGLT2, médicaments hypoglycémiants, sont les seuls médicaments de la liste à obtenir un score parfait sur l’échelle de Barzilai. Les inhibiteurs sont généralement prescrits aux personnes atteintes de diabète de type 2 pour éliminer sucre des reins par l’urine, ce qui abaisse le taux de sucre dans le sang.

Les médicaments, bien qu’utilisés pour traiter le diabète, s’avèrent prometteurs dans la réduction du risque de maladies liées à l’âge et de maladies rénales, en réduisant le stress oxydatif et l’inflammation, et en améliorant la santé cardiaque et même la cognition. Nouvelle recherche suggère également que les inhibiteurs pourraient réduire le risque de démence chez les personnes atteintes de diabète de type 2 après une utilisation à long terme.

Bisphosphonates

Les bisphosphonates, avec une note de 11 sur 12, traitent l’ostéoporose, qui touche 10 millions d’Américains. Ils sont prescrits aux personnes atteintes de la maladie afin de réduire la perte de densité osseuse.

« Depuis leur introduction dans la pratique clinique, les bisphosphonates ont transformé les soins cliniques d’un large éventail de troubles squelettiques », lit un article publié dans les Mayo Clinic Proceedings.

Des études observationnelles suggèrent également que les médicaments réduisent la mortalité. Une analyse ont découvert que les personnes utilisant des bisphosphonates étaient 15 % moins susceptibles de mourir que les non-utilisateurs après un suivi de 2,8 ans.

Metformine

La metformine, qui existe depuis 60 ans, est le médicament contre le diabète de type 2 le plus prescrit. Des études montrent également que le médicament, avec une note de 11 sur 12 en tant que traitement gérothérapeutique, cible les caractéristiques du vieillissement comme la sénescence cellulaire en protégeant l’ADN, en diminuant l’inflammation et en améliorant la sensibilité à l’insuline, selon un article publié dans la revue scientifique. Vieillissement et maladie journal.

Cependant, les chercheurs notent que même si la metformine figure sur la liste des médicaments anti-âge possibles, les résultats chez les patients non diabétiques ne sont pas aussi compris.

Plus largement, même si les recherches suggèrent que n’importe lequel de ces médicaments peut cibler les mécanismes du vieillissement, ils ne sont pas approuvés uniquement comme anti-âge, et les candidats éligibles sont ceux qui présentent généralement une ou plusieurs conditions préexistantes.

« Chaque médicament a des contre-indications ou des effets secondaires », explique Barzilai. « Il suffit de savoir qui est le bon patient. »

Les gens devraient parler avec un prestataire de leur état de santé, des interactions médicamenteuses et de la question de savoir si l’un d’entre eux constitue un remède approprié. Et pourtant, les principaux piliers d’un vieillissement en bonne santé sont les changements de mode de vie, en particulier pour les jeunes en bonne santé, explique Barzilai.

« Tous les médicaments qui sont bons pour les personnes âgées ne sont pas bons pour les jeunes, mais les choses qui sont bonnes pour les jeunes et les moins jeunes sont l’exercice, l’alimentation, le sommeil et la connectivité sociale », explique Barzilai. « Vous pouvez toujours maximiser cela. »

Pourtant, il affirme que ce n’est pas le mode de vie qui, à lui seul, pourra prolonger considérablement la durée de vie humaine.

