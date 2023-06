Un expert du Titanic, un aventurier, un père et son fils font partie des passagers du sous-marin disparu

BOSTON (AP) – Un expert renommé du Titanic, un aventurier détenteur d’un record du monde, deux membres de l’une des familles les plus riches du Pakistan et le PDG de la société menant une expédition sur le naufrage le plus célèbre du monde sont confrontés à un danger critique à bord d’un petit submersible qui est allé disparu dans l’océan Atlantique.

Le submersible Titan a été signalé en retard dimanche soir à environ 435 miles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination de sauvetage du Canada, stimulant un effort de sauvetage international désespéré. Les sauveteurs faisaient la course contre la montre car l’approvisionnement en oxygène pourrait s’épuiser vers 6 heures du matin jeudi.

L’expédition était dirigée par OceanGate, effectuant son troisième voyage vers le Titanic, qui a heurté un iceberg et a coulé en 1912, tuant tous sauf environ 700 des quelque 2 200 passagers et membres d’équipage.

Les cinq personnes à bord sont :

STOCKTON RUSH

Bien que son expérience soit dans l’aérospatiale et la technologie, Rush a fondé OceanGate Inc. en 2009 pour fournir des submersibles avec équipage aux chercheurs et explorateurs sous-marins, selon le site Web de la société.

La société privée basée à Washington a commencé à amener des touristes sur le Titanic en 2021 dans le cadre de ses efforts pour faire la chronique de la lente détérioration de l’épave.

« L’océan prend cette chose, et nous devons la documenter avant que tout ne disparaisse ou ne devienne méconnaissable », a-t-il déclaré à l’Associated Press en 2021.

Un porte-parole d’OceanGate a confirmé par e-mail que Rush était à bord du Titan.

Dans une interview accordée à CBS News l’année dernière, Rush a défendu la sécurité de son submersible mais a déclaré que rien n’était sans risque.

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les choses qui m’empêcheront de remonter à la surface – les surplombs, les filets de pêche, le risque d’enchevêtrement. » dit-il, ajoutant qu’un bon pilote peut éviter de tels périls.

Rush est devenu le plus jeune pilote de transport à réaction au monde à 19 ans en 1981 et a piloté des jets commerciaux à l’université, selon la biographie de sa société. Il a rejoint McDonnell Douglas Corp. en 1984 en tant qu’ingénieur d’essais en vol et, au cours des 20 dernières années, a supervisé le développement de plusieurs entreprises IP fructueuses.

Greg Stone, océanologue de longue date et ami de Rush, l’a qualifié de « véritable pionnier » dans l’innovation des submersibles.

« Stockton était un preneur de risques. Il était intelligent. Il était, il avait une vision, il voulait faire avancer les choses », a déclaré Stone mardi.

Hamish Harding

Homme d’affaires britannique, Harding vit à Dubaï aux Émirats arabes unis. Action Aviation, une société de courtage d’avions dont Harding est président, a déclaré qu’il était l’un des spécialistes de la mission, qui a payé pour participer à l’expédition.

Harding est un aventurier milliardaire qui détient trois records du monde Guinness, dont la plus longue durée à pleine profondeur de l’océan par un navire avec équipage. En mars 2021, lui et l’explorateur océanique Victor Vescovo ont plongé au plus bas fond de la fosse des Mariannes. En juin 2022, il est allé dans l’espace sur la fusée New Shepard de Blue Origin.

« La famille Harding et l’équipe d’Action Aviation sont très reconnaissantes pour tous les aimables messages d’inquiétude et de soutien de nos amis et collègues », a déclaré la société dans un communiqué.

Dans une publication sur Facebook samedi, Harding a déclaré qu’il était « fier » de faire partie de la mission étant donné que la météo pourrait rendre un autre voyage sur l’épave improbable cette année.

« En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023 », a-t-il posté. « Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter une plongée (dimanche). »

Harding était « impatient de mener des recherches » sur le site du Titanic, a déclaré Richard Garriott de Cayeux, président de The Explorers Club, un groupe auquel appartenait Harding.

« Nous nous joignons tous au fervent espoir que le submersible soit localisé le plus rapidement possible », a-t-il déclaré dans un communiqué.

SHAHZADA ET SULEMAN DAWOOD

Le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood sont membres de l’une des familles les plus importantes du Pakistan. Leur famille a déclaré dans un communiqué qu’ils étaient tous les deux à bord du navire.

« Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à chacun de prier pour sa sécurité tout en garantissant l’intimité de la famille en ce moment », indique le communiqué. « La famille est bien soignée et prie Allah pour le retour en toute sécurité des membres de sa famille. »

Leur entreprise, Dawood Hercules Corp., basée à Karachi, est impliquée dans l’agriculture, la pétrochimie et les infrastructures de télécommunications.

Shahzada Dawood est également membre du conseil d’administration de l’institut SETI basé en Californie qui recherche l’intelligence extraterrestre. Les Dawood vivent au Royaume-Uni, selon SETI.

Shahzada Dawood est également membre du Conseil consultatif mondial du Prince’s Trust International, fondé par le roi britannique Charles III pour lutter contre le chômage des jeunes.

Il est diplômé de l’Université de Buckingham au Royaume-Uni et de l’Université de Philadelphie aux États-Unis.

PAUL-HENRY NARGEOLET

Nargeolet est un ancien officier de la marine française qui est considéré comme un expert du Titanic après avoir effectué plusieurs voyages vers l’épave pendant plusieurs décennies.

David Gallo, conseiller principal pour les initiatives stratégiques et les projets spéciaux chez RMS Titanic, a déclaré dans une interview à CNN que Nargeolet était à bord.

Il est directeur de la recherche sous-marine pour E/M Group et RMS Titanic Inc., a effectué 37 plongées sur l’épave et supervisé la récupération de 5 000 artefacts, selon son profil d’entreprise.

Il a été chef d’expédition lors de la plongée la plus avancée sur le plan technologique vers le Titanic en 2010, qui a utilisé un sonar haute résolution et une imagerie optique 3D sur les sections avant et arrière ainsi que sur le champ de débris.

Alors qu’il était à l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer, il a dirigé la première expédition de récupération du Titanic en 1987.

Mark Pratt, Associated Press