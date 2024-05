Un expert du sommeil révèle 3 types de personnes qui devraient boire du café avant de se coucher – voici qui

Boire du café avant de se coucher n’est généralement pas considéré comme un somnifère. Après tout, le café est généralement bu comme un remontant matinal pour commencer la journée, et non comme une boisson au coucher pour terminer la journée. Cependant, Max Kirsten, expert du sommeil chez Panda London, a révélé que nous ne devrions pas tous poser notre tasse de café le soir.

En fait, Kirsten affirme que le café peut en fait aider certaines personnes à s’endormir, plutôt que de les empêcher de dormir la nuit. Ici, Kirsten présente les trois types de personnes qui peuvent savourer une tasse de java ce soir sans se soucier de la façon dont cela affectera leur sommeil.

Ce que vous mangez et buvez avant de vous coucher est tout aussi important pour votre sommeil qu’une heure de coucher régulière ou que le choix du meilleur matelas. Donc, si vous ne faites pas partie de ces personnes qui peuvent profiter d’une dose de caféine avant le coucher, Kirsten a également proposé trois alternatives sans caféine à boire avant de se coucher pour vous aider à vous endormir.

3 personnes qui devraient boire du café avant de se coucher pour mieux dormir

1. Les personnes qui trouvent du réconfort dans une tasse de café quotidienne

(Crédit image : Shutterstock)

Si vous trouvez que le moyen idéal pour se détendre est de prendre une tasse de café, alors cette boisson ne devrait pas être réservée uniquement à votre pause-café. Kirsten dit que les antioxydants et autres composés bioactifs contenus dans le café ont des effets relaxants, tandis que le rituel quotidien d’une tasse de java crée un sentiment de calme pour les autres.

« Le fait de boire du café peut avoir un effet calmant psychologique en raison de la routine réconfortante et de la chaleur associée à la boisson », explique le coach du sommeil primé. « Pour certains, cette routine peut signaler au corps qu’il est temps de se détendre, créant ainsi un sentiment de confort et de sécurité qui favorise le sommeil. »

2. Les personnes ayant une haute tolérance à la caféine

(Crédit image : Getty Images)

Pour certains, le café peut avoir un impact énorme sur leur sommeil, leur permettant de se sentir bien éveillés et pleins d’énergie. En fait, il est souvent recommandé d’arrêter de consommer de la caféine après midi pour maintenir une bonne hygiène de sommeil.

D’autres, souligne Kirsten, ne sont souvent pas affectés par les effets stimulants de la caféine et n’ont pas de difficulté à s’endormir après l’avoir bu. « Les variations individuelles du métabolisme et la sensibilité à la caféine signifient que si certaines personnes sont maintenues éveillées par le café, d’autres pourraient le métaboliser assez rapidement pour ne pas interférer avec leurs cycles de sommeil », explique-t-il.

3. Les personnes atteintes de TDAH

(Crédit image : Tom’s Guide)

Études ont montré que les personnes atteintes de TDAH ont des niveaux de dopamine plus faibles (une substance chimique naturelle dans notre cerveau qui nous aide à nous sentir motivés) que celles sans TDAH, ce qui peut entraîner une agitation mentale et des difficultés à se concentrer et à rester motivés.

La caféine augmente les niveaux de dopamine chez les personnes atteintes de TDAH, ce qui amène les niveaux de dopamine à un niveau plus équilibré. Cet équilibre, dit Kirsten, peut permettre aux personnes atteintes de TDAH de se sentir plus détendues. « La caféine peut paradoxalement avoir un effet calmant sur les personnes atteintes de TDAH en les aidant à concentrer leurs pensées et à réduire leur agitation mentale », explique l’expert du sommeil. « Ce qui peut faciliter le processus d’endormissement. »

3 alternatives sans caféine à boire avant de se coucher

1. Thé à la camomille

(Crédit image : Getty)

C’est donc une boisson que vous avez probablement déjà entendue, mais Kirsten dit que c’est une boisson classique au coucher pour une raison. « Le thé à la camomille contient un antioxydant appelé apigénine qui se lie à certains récepteurs du cerveau, favorisant la relaxation et le sommeil », explique-t-il. D’autres tisanes que vous pouvez essayer sont la racine de valériane et le thé à la lavande, connus pour leurs propriétés somnifères.

2. Thé vert décaféiné

(Crédit image : Shutterstock)

Le thé vert ordinaire contient de la caféine, ce qui signifie que c’est une boisson à éviter avant de vous coucher si vous avez une faible tolérance à la substance et que vous ne voulez pas vous sentir trop stimulé.

Cependant, vous pouvez vous procurer du thé vert décaféiné, qui, selon Kirsten, contient de la théanine, un acide aminé qui peut favoriser la relaxation et réduire le stress, vous aidant ainsi à mieux dormir.

3. Jus de cerise acidulé

(Crédit image : Getty Images)

Vous avez peut-être rencontré cette boisson récemment, car elle a été utilisée dans la tendance populaire des cocktails sans alcool pour filles endormies sur les réseaux sociaux. Cependant, Kirsten dit qu’il y a plus dans cette boisson qu’un engouement pour TikTok. « Les cerises acidulées sont une source naturelle de mélatonine, l’hormone qui régule les cycles veille-sommeil », explique Kirsten. « Études ont montré que la consommation de jus de cerise acidulée peut améliorer la durée et la qualité du sommeil.