Un expert du sommeil partage un exercice simple pour vous aider à arrêter de ronfler

Des recherches ont montré que le ronflement peut s’aggraver en hiver. Aujourd’hui, un expert du sommeil partage un exercice de langue de 30 secondes qui, selon lui, vous aidera à mieux capter les ZZZ.

Il est temps d’aller balayer.

ronflement peut s'aggraver en hiver – maintenant, un expert du sommeil partage un exercice de langue de 30 secondes qui, selon lui, vous aidera (ainsi que tout le monde autour de vous) à mieux attraper les ZZZ.

Le ronflement est causé par l’air qui s’infiltre dans des voies respiratoires étroites ou obstruées et peut être le symptôme d’un problème plus grave, comme l’apnée du sommeil.

Une étude publiée l’année dernière ont constaté que le ronflement peut s’intensifier en hiver pour diverses raisons, notamment une augmentation de la pollution de l’air ambiant ; une plus grande exposition à la fumée secondaire parce qu’une personne reste plus longtemps à l’intérieur ; la saison des infections virales atteint son apogée ; et prise de poids en hiver.

“Le ronflement peut être causé par une accumulation de graisse dans le cou qui rétrécit la trachée”, expliquent les chercheurs dans leurs conclusions.

Le ronflement est causé par l'air qui s'infiltre dans des voies respiratoires étroites ou obstruées et peut être le symptôme d'un problème plus grave, comme l'apnée du sommeil.

Martin Seeley, PDG du détaillant de matelas en ligne britannique MatelasNextDayrecommande aux ronfleurs d’ajouter un exercice de langue de 30 secondes à leur routine nocturne.

Fermez la bouche et bougez votre langue 10 fois dans un sens, puis 10 fois dans un autre sens, puis dans un troisième sens pour le tour final, il a dit au Mirror cette semaine.

Il affirme que les ronfleurs constateront des résultats après seulement trois nuits, avec une réduction de 59 % des symptômes.

Martin Seeley, PDG du détaillant de matelas en ligne britannique MattressNextDay, recommande aux ronfleurs d'ajouter un exercice de langue de 30 secondes à leur routine nocturne.

Plus tôt ce mois-ci, Seeley a donné quelques autres suggestions aux ronfleurs vers T3.comun site britannique sur le style de vie des consommateurs.

Il a conseillé de passer à un oreiller anti-allergique ; éviter les aliments contenant des produits laitiers ; dormir avec une balle de tennis sous vous pour vous assurer de dormir sur le côté ; prendre une douche chaude avant de se coucher ; et abandonner l’alcool.

Pour sa part, la Fondation du Sommeil a partagé plusieurs exercices pour renforcer la langue, les muscles du visage et la gorge afin d’aider à arrêter le ronflement.

Le ronflement est un phénomène presque universel. 45 % des adultes ronflent occasionnellement, tandis que 25 % ronflent habituellement. des études ont trouvéles personnes en surpoids et les personnes âgées supportant une plus grande part du fardeau.

Il a été démontré que le ronflement contribue au développement du diabète, de l’hypertension et d’autres maladies.

Fermez la bouche et bougez votre langue dans une direction 10 fois, puis dans une autre direction 10 fois, puis dans une troisième direction pour le tour final, a-t-il déclaré au Mirror cette semaine.

C’est un signe avant-coureur clé de l’apnée du sommeil, un trouble dans lequel la respiration s’arrête et redémarre plusieurs fois pendant le sommeil.

Environ 39 millions d’adultes américains souffrent d’apnée obstructive du sommeil, le Conseil national sur le vieillissement rapports.

Le ronflement touche jusqu’à 94 % des patients souffrant d’apnée du sommeil, note l’organisation.











