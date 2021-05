Un expert du Roadshow d’Antiquités étouffe ses larmes alors qu’un invité révèle des médailles faites pendant l’Holocauste

Le spécialiste du Roadshow ANTIQUES, Mark Smith, a été ému aux larmes dimanche soir après qu’une femme ait apporté des souvenirs de l’époque de sa famille dans un camp de concentration de la Seconde Guerre mondiale.

La femme est apparue dans l’émission pour discuter de trois petites broches métalliques que sa famille a fabriquées alors qu’elles étaient piégées dans un camp pendant l’Holocauste.

Dans une histoire encore plus horrible, elle a ensuite révélé qu’ils faisaient partie d’un « camp d’exposition », qui était utilisé par les nazis comme des occasions de prendre des photos pour montrer à quel point ils s’occupaient de leurs prisonniers.

Les trois médaillons – un arrosoir, un chien et un bouclier – ont tous été fabriqués et appartenaient à sa mère et à sa grand-mère depuis leur séjour au camp de Theresienstadt.

«Ma mère était dans la chorale», a expliqué la femme, ajoutant qu’une des médailles marquait le 16e anniversaire de sa mère.

«Elle n’a jamais été chanteuse, mais il y avait un compositeur tchèque incroyable qui a été capturé là-bas. Il a réussi à faire répéter une chorale souterraine tous les soirs et ils ont réussi à apprendre tout le Requiem.

«Lorsque les nazis ont réalisé que cela se faisait, ils se sont dit:« montrons-leur bien, montrons-leur à quel point nous traitons ces gens »et ils ont donné un concert à la Croix-Rouge et leur ont montré.

Des membres de sa famille, dont son oncle et son grand-père, ont ensuite été emmenés à Auschwitz, où son oncle a été tué trois jours avant son 21e anniversaire.

Un Mark étranglé lui a alors dit: «Ce sont quelques-uns des jours les plus sombres de l’histoire humaine, et ces trois petites choses représentent un espoir et un fait qu’un jour, les choses redeviendront normales.

«Ce sont des objets de l’Holocauste, et je ne pense jamais qu’il soit juste de les valoriser.»

