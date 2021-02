Un expert du Roadshow d’Antiques met ses invités en place après que leur généreuse évaluation de table ait été «  insultée  »

Un moment TENSE sur Antiques Roadshow a conduit à un sentiment d’expert «insulté» par son évaluation.

L’épisode le plus récent de la série d’évaluation des antiquités bien-aimée de BBC One a été filmé à Bodnant Garden dans le nord du Pays de Galles.

Des invités avec des reliques intéressantes ont été triés sur le volet pour apparaître sur la spéciale galloise, l’un des experts étant très excité devant une table du 19ème siècle.

L’invité a apporté une table en bois à trois niveaux qui a hypnotisé l’expert Antiques Roadshow – dont le nom n’a pas été révélé.

«C’est Oak, c’est la fin du 19e siècle», a-t-il dit à l’invité.

L’invité a expliqué: «C’était un cadeau de ma grand-mère le jour de notre mariage et c’était pour tenir le gâteau de mariage.

«J’ai donc toujours adoré ce jour-là. Je sais que c’est vraiment démodé de nos jours, mais j’adore ça. «

L’expert a expliqué pourquoi il l’aimait tant: «Pour moi, cela a le facteur cool. En tant que table de mariage, oui, plutôt cool, mais pour moi, ce serait une table de boissons.

«Le fait que ce soit triangulaire, j’adore ça.»

L’expert a ensuite apprécié la table unique, qui a conduit de manière inattendue à une interaction maladroite entre les deux hommes.

« Donc je pense [it would be valued at] 400 à 600 £ assez confortablement », a-t-il dit à l’invité choqué.

« Wow OK. Je ne m’attendais pas à ça », a déclaré l’invité avant d’y mettre le pied.

«Je pensais que vous alliez dire environ 60 £.»

L’expert a rétorqué: «Certainement pas [that low]. »

Les invités de l’Antiquités Roadshow sont généralement choqués de constater que leurs objets précieux valent plus qu’ils ne le pensaient.

Plus tôt ce mois-ci, un invité a été stupéfait par une évaluation record pour une table en marbre qu’il a achetée à un prix avantageux.

L’expert Marc Allum a déclaré au propriétaire choqué de la pièce ornée que c’était l’un des articles les plus chers jamais vus à l’émission de la BBC.

Discutant de la pièce, le propriétaire a déclaré qu’il l’avait ramassée dans une vente aux enchères en ligne américaine et qu’elle lui avait coûté 7000 £ à l’époque.

Après avoir jeté son regard d’expert sur l’incroyable table chinoise, Marc a dit au public que c’était une pièce difficile à prix.

Il a déclaré: «Une table console a été mise aux enchères il y a quelques années, mais elle n’avait pas de base de plate-forme dessus, il manquait son plateau et elle n’était pas en excellent état et elle a rapporté 55 000 £.

« Ce que nous avons ici est quelque chose que nous ne pouvons pas totalement cerner, mais c’est beaucoup mieux que celui de 55 000 £. »