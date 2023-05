Un expert du Kremlin demande que les câbles britanniques soient coupés si l’Ukraine tire Storm Shadows | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Vladimir Poutine devrait couper l’électricité sous-marine et les câbles Internet de la Grande-Bretagne au moment où l’Ukraine tire son premier missile à longue portée Storm Shadow fourni par le Royaume-Uni, a déclaré un expert de la télévision d’État du Kremlin. Moscou a promis « une réponse adéquate » de son armée après que les missiles de croisière – coûtant chacun 2,2 millions de livres sterling avec une portée de plus de 150 miles – aient été offerts à Kiev. L’expert militaire Vladislav Shurygin a déclaré à l’émission de discussion politique Vremya Pokazhet de Channel One que le Kremlin devait menacer directement Londres pour toute utilisation des roquettes dans la guerre en Ukraine. Il a déclaré: « Nous devons faire une déclaration gouvernementale de nos dirigeants selon laquelle dès que le premier missile Storm Shadow sera utilisé sur le territoire russe, y compris la Crimée, nous annulerons toutes les infrastructures britanniques – tous les câbles, tous les câbles Internet. » Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: « Le don de ces systèmes d’armes donne à l’Ukraine la meilleure chance de se défendre contre la brutalité continue de la Russie, en particulier le ciblage délibéré des infrastructures civiles ukrainiennes, ce qui est contraire au droit international ». « L’Ukraine a le droit de pouvoir se défendre contre cela. » Bien que capable de frapper derrière la ligne de front russe, la Grande-Bretagne aurait reçu l’assurance que les missiles ne seraient utilisés que contre des cibles situées sur le territoire ukrainien occupé. Vladislav Shurygin a exigé que l’électricité sous-marine britannique et les câbles Internet soient coupés au moment où l’Ukraine déploie un missile Storm Shadow fourni par le Royaume-Uni (Photo : Réseaux sociaux/actualités east2west)



Le Royaume-Uni a fait don de missiles de croisière Storm Shadow à Kiev (Photo : Gary Dawson/Shutterstock) Shurygin, un ancien officier de l’armée soviétique et russe devenu un éminent expert militaire, a déclaré que toute utilisation de Storm Shadows dans la Crimée annexée serait considérée comme une attaque contre le territoire russe. La Russie aurait cartographié les câbles électriques et de données sous-marins de la Grande-Bretagne en vue d’organiser d’éventuelles attaques de sabotage. L’ancien chef de la marine, Lord West of Spithead, a averti le mois dernier vaste réseau de câbles, d’interconnexions et de pipelines sont sous une «menace très réelle et actuelle». Plus : Tendance

Il a déclaré à la Chambre des lords: « Les actions et les déclarations du président Poutine semblent indiquer qu'il considère déjà qu'il est en guerre avec ce pays et l'Occident, si vous regardez la série de choses qu'il a faites. «Il ne fait aucun doute que l'Union soviétique, lorsqu'elle existait, était très intéressée par ce qui se passait sous la mer – et la Russie aujourd'hui est probablement encore plus intéressée par ce qui se passe sous la mer. « Si nous arrêtions le fonctionnement de ces câbles, 7,4 billions de livres sterling d'activité financière seraient coupées chaque jour, 25% de notre électricité irait et ainsi de suite. »

