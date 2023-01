Un expert du hockey veut qu’un joueur russe soit expulsé des États-Unis après un camouflet LGBT (VIDEO)

Ivan Provorov a refusé de porter un maillot sur le thème de la fierté lors d’un échauffement d’avant-match

Un éminent analyste de la LNH a demandé à Ivan Provorov, vedette des Flyers de Philadelphie, de retourner en Russie s’il ne peut pas accepter les idéaux américains, après avoir snobé les célébrations sur le thème de la fierté de l’équipe cette semaine.

Provorov, 26 ans, a refusé de participer à un échauffement d’avant-match cette semaine au cours duquel ses coéquipiers portaient des couleurs arc-en-ciel sur leurs maillots, déclarant ensuite aux médias que pendant qu’il “respect[s] tout le monde et respect[s] les choix de chacun” il a choisi de ne pas le faire parce que cela allait à l’encontre de ses convictions religieuses.

“Mon choix est de rester fidèle à moi-même et à ma religion. C’est tout ce que je vais dire», a-t-il ajouté après la victoire 5-2 de son équipe contre les Ducks d’Anaheim, au cours de laquelle il a joué environ 23 minutes.

La position de Provorov a été respectée par son entraîneur, John Tortorella, qui a déclaré que si ce serait «injuste» pour pénaliser le joueur en raison de ses convictions et a ajouté qu’il admirait le Russe pour «toujours [being] fidèle à lui-même.”

Les Flyers n’ont pas fait référence au joueur lors d’une déclaration après le match, disant seulement qu’ils «continuera d’être un ardent défenseur de l’inclusivité et de la communauté LGBTQ+.”

Mais une figure qui n’a pas soutenu la liberté d’expression de Provorov est l’analyste principal de la LNH EJ Hradek, qui a déclaré lors d’une émission mercredi qu’il devrait retourner en Russie s’il n’est pas prêt à soutenir les idéologies occidentales.

Un analyste de la LNH dit sur le réseau NHL! que si Philly Flyers Provorov ne veut pas porter un uniforme pro-LBGTQ, il devrait quitter l’Amérique, retourner en Russie et combattre dans la guerre contre l’Ukraine. La gauche tolérante ! Putain de merde : pic.twitter.com/wWLFBy2stC – Argile Travis (@ClayTravis) 19 janvier 2023

“Ivan Provorov peut monter dans un avion n’importe quel jour et retourner dans un endroit où il se sent plus à l’aise, prendre moins d’argent et continuer sa vie de cette façon si c’est si problématique pour lui“, a déclaré Hradek.

“Si c’est un problème pour lui, peut-être s’assimiler à son groupe de coéquipiers, et dans la communauté et ici dans ce pays, c’est OK. Écoute, tu peux te sentir comme tu veux.

“Mais la beauté est que si cela vous dérange autant, il y a toujours une chance de partir, de retourner là où vous vous sentez plus à l’aise – je comprends qu’il y a une sorte de conflit là-bas, peut-être s’impliquer.”

Cependant, dans sa propre déclaration à ce sujet, la LNH a désavoué toute critique envers Provorov pour être resté fidèle à ses propres convictions.

Dans sa propre déclaration, la LNH a déclaré que les joueurs ont l’autorité ultime en ce qui concerne les causes qu’ils choisissent de soutenir.

“Les clubs décident qui célébrer, quand et comment – ​​avec les conseils et le soutien de la Ligue. Les joueurs sont libres de décider quelles initiatives soutenir, et nous continuons à encourager leurs voix et leurs points de vue sur les questions sociales et culturelles,” Ça disait.