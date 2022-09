Un expert du football a qualifié les frais de transfert de Harry Maguire de ridicules, puis est venu s’excuser

L’ancien footballeur et commentateur Paul Merson a avoué avoir appelé Harry Maguire pour s’excuser de sa critique du défenseur anglais. Maguire avait rejoint Manchester United en 2019. Merson avait qualifié le transfert de 80 millions de livres sterling de “ridicule”.

Merson a été assez rapide pour regretter son choix de mots. Il a appelé le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, pour récupérer le numéro de Maguire. « Je ne me sentais pas à l’aise avec moi-même. J’avais besoin de l’appeler et de lui dire: “Je ne suis pas d’accord avec les 80 millions de livres sterling, mais je n’aurais pas dû dire cela et je suis désolé”. Je suis allé un peu trop loin. Il ne pouvait pas le croire. J’ai probablement pensé que c’était une blague. Je ne pense pas qu’il ait eu un crack équitable. Il a du mal et il joue à gauche quand il est du pied droit », a révélé Merson lors d’une interview avec The Telegraph.

Maguire est devenu le défenseur le plus cher du monde après avoir signé pour Manchester United. Merson, à ce moment-là, avait suggéré que Maguire ne serait pas en mesure d’exceller au cœur de la défense de United. Merson a affirmé que la seule raison pour laquelle Maguire est devenu un défenseur à succès dans le football international est qu’il a joué pour l’Angleterre dans une formation à trois défenseurs centraux et qu’il ne réussira pas dans un défenseur uni à deux.

Maguire a jusqu’à présent disputé 149 matchs pour Manchester United, mais cela n’a pas été un passage fructueux. Il n’a réussi à disputer que trois matches cette saison de Premier League. Deux de ces trois départs ont eu lieu dans la période où Manchester United a subi deux défaites consécutives contre Brighton et Hove Albion et Brentford.

Maguire est entré en jeu à la 90e minute lors de la rencontre de Manchester United en Ligue Europa contre le FC Sherrif en Moldavie.

Les choses n’étaient pas si sombres pour Maguire lors de la saison 2019-20. Il était devenu le joueur le plus occupé du football mondial cette saison-là, avec 5 490 minutes consécutives sur 61 matchs.

La performance de Maguire à Manchester United n’a pas été remarquable cette saison, mais le joueur de 29 ans a quand même réussi à assurer sa place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour les deux matches avant la Coupe du monde du Qatar.

Pour l’Angleterre, Maguire a jusqu’à présent disputé 46 matchs. Il a également sept buts à son actif en jouant pour son pays.

