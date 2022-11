Un expert du cerveau partage ses 7 “règles strictes” pour stimuler la mémoire et lutter contre la démence

Quoi de plus, troubles cérébraux sont à la hausse. En 2020, 54 millions de personnes dans le monde avaient la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences, et ce nombre est devrait croître .

Le cholestérol est également essentiel à la santé de votre cerveau et de votre système nerveux. La American Heart Association recommande de mesurer votre taux de cholestérol tous les quatre à six ans.

L’hypertension artérielle peut affaiblir le muscle cardiaque et constitue l’un des principales causes d’AVC . Idéalement, votre tension artérielle ne devrait pas dépasser 120/80.

La glycémie est le principal carburant du cerveau. Pas assez et vous n’avez pas d’énergie; trop, et vous pouvez détruire les vaisseaux sanguins et les tissus, conduisant à vieillissement prématuré et maladies cardiovasculaires .

Les fumeurs ont un 30 % de risque en plus de développer une démence que les non-fumeurs. Ils mettent également ceux qui les entourent en danger : la fumée secondaire contient 7 000 produits chimiques — et au moins 70 d’entre eux peuvent causer le cancer .

Pour réduire l’isolement et la solitude, vous pouvez également stimuler les substances chimiques du cerveau comme la sérotonine et les endorphines en accomplissant de petits actes de gentillesse :

Dans une étude récente, les personnes de plus de 55 ans qui participaient régulièrement à des dîners ou à d’autres événements sociaux avaient un moins de risque de perdre la mémoire . Mais ce n’était pas à cause de ce qu’ils mangeaient, c’était l’effet du lien social répété.

Maintenir une bonne mémoire ne se résume pas à des jeux cérébraux comme le Sudoku, Wordle et les mots croisés.

Les compétences d’apprentissage et l’acquisition d’informations sont des moyens beaucoup plus efficaces d’établir de nouvelles connexions dans le cerveau. Plus vous établissez de connexions, plus vous avez de chances de conserver et même d’améliorer votre mémoire.

Lorsque vous pensez à apprendre quelque chose de nouveau, abordez-le comme vous le feriez avec un entraînement physique. Vous voulez travailler différents muscles à différents jours. Il en va de même pour le cerveau.

Au cours de cette semaine, essayez d’entraîner votre cerveau en mélangeant des activités mentales (apprendre une nouvelle langue ou lire un livre) et des activités d’apprentissage physique (jouer au tennis ou au soccer).

Marc MilsteinPhD, est un expert en santé cérébrale et auteur de “Le cerveau à l’épreuve de l’âge : nouvelles stratégies pour améliorer la mémoire, protéger l’immunité et combattre la démence.” Il a obtenu son doctorat en chimie biologique et son baccalauréat ès sciences en biologie moléculaire, cellulaire et du développement de l’UCLA, et a mené des recherches sur la génétique, la biologie du cancer et les neurosciences. Suivez-le sur Twitter et Instagram.

Ne manquez pas :

