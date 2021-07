Un expert dit que la levée du verrouillage du Royaume-Uni est ce qu’il ferait pour créer un vaccin esquivant la variante de Covid

Un expert américain a critiqué l’approche du Royaume-Uni pour lever le verrouillage comme une « expérience massive » pour créer une variante dangereuse de Covid.

Le Dr William Haseltine, professeur de santé publique, a condamné la « Journée de la liberté » ainsi que plusieurs autres scientifiques pour avoir avancé au « mauvais moment ».

S’exprimant sur Good Morning Britain, le Dr Haseltine a déclaré: « Si je devais concevoir une expérience massive pour créer un virus plus dangereux, capable de faire exploser nos vaccins, je ferais ce que le Royaume-Uni propose de faire.

« La moitié de la population vaccinée, au milieu d’une pandémie galopante, qui permettrait au virus d’apprendre à éviter nos vaccins.

« C’est ce que je ferais, et le reste du monde est à juste titre concerné. »

Il a déclaré qu’il y avait deux craintes concernant l’assouplissement des restrictions au Royaume-Uni.

« L’un est pour le peuple du Royaume-Uni qui va maintenant être essentiellement des cobayes dans une variante d’expérience chanceuse, qui est au plus fort d’une pandémie, à la montée exponentielle d’une pandémie, de lever les mesures qui pourraient protéger la population .

« Du point de vue international, c’est assez préoccupant parce que ce qui se passe au Royaume-Uni se passe dans le reste du monde.

« Nous avons vu la variante britannique, la variante dite Alpha, se propager à travers le monde, détectée pour la première fois dans le Kent. »

Le Premier ministre Boris Johnson a défendu la décision de lever les règles restantes de l’Angleterre le 19 juillet, car il n’y aura peut-être pas d’autre moment, avec les écoliers actuellement en vacances et l’automne et l’hiver à venir.

À la question « si ce n’est pas maintenant, quand ? » Le Dr Haseltine a déclaré: « Nous pouvons certainement vous dire quand ce n’est pas le bon moment, et c’est pendant la montée exponentielle d’une nouvelle variante [Delta], qui est beaucoup plus contagieux et peut-être plus mortel que d’autres.

« Les programmes de vaccination qui ont eu lieu au Royaume-Uni n’ont pas échappé au taux d’augmentation de cette terrible maladie.

« Vous pouvez voir que dans les chiffres qui augmentent fortement chaque jour, hier, il y avait 53 000 personnes infectées et les chiffres augmentent chaque jour, très fortement.

« Ce n’est pas le bon moment pour prendre de telles mesures.

« Le sien [Boris Johnson’s] le conseiller devrait lui dire maintenant qu’il est temps de réimposer les restrictions, et en fait, resserrer les restrictions pour atténuer l’impact de ce qui se passe déjà. »

Le Dr Haseltine a déclaré que les Britanniques étaient des « cobayes ». Sur la photo: des fêtards à Soho, à Londres, se préparant à la grande réouverture du paradis à minuit, le 19 juillet Crédit : Alamy

À partir du 19 juillet, les masques faciaux seront recommandés mais non obligatoires en Angleterre, les règles de distanciation sociale étant supprimées. Sur la photo: les navetteurs continuent de porter des masques au pont de Londres ce matin Crédit : AP

Le Dr Haseltine, auparavant professeur à la Harvard Medical School et maintenant fondateur et PDG d’ACCESS Health International, était l’un des 120 experts qui ont signé une lettre au gouvernement britannique la semaine dernière, condamnant sa stratégie contre Covid.

La lettre, publiée dans le Lancet, décrit la levée des restrictions alors que les taux d’infection grimpent comme « meurtrier ».

Il a affirmé que Downing Street poursuivait une politique « d’immunité collective par infection de masse » qui est « non scientifique ».

Dans la lettre, ils ont averti que des millions d’adultes supplémentaires devraient être doublement vaccinés avant que le virus ne puisse se propager librement dans la population.

Les signataires comprenaient quatre membres de Sage qui conseillent le gouvernement. Il est ensuite passé à 1 200 après sa mise en ligne et était ouvert à la signature de tout médecin.

Le Dr Haseltine a déclaré : « J’ai écrit que je crois que la stratégie de l’immunité collective est en fait meurtrière. Je pense que c’est un mot que nous devrions utiliser, parce que c’est ce qu’il est.

« C’est le fait de savoir que vous faites quelque chose qui entraînera la mort de milliers, et dans certains cas, de dizaines de milliers de personnes. C’est une catastrophe en tant que politique.

« Il est clair que c’est le cas depuis un certain temps, et continuer à épouser cette politique est déraisonnable. »

Un autre expert a déclaré aujourd’hui que le moment du « Jour de la liberté » en Angleterre « n’est pas génial » en raison du fait que les cas augmentent si rapidement, entraînés par la variante Delta.

Je crois que la stratégie de l’immunité collective est en fait meurtrière Dr William Haseltine

Le membre de Sage, le professeur Callum Semple, a déclaré qu’il devrait toujours y avoir des conditions d’entrée à certains endroits, comme le port du masque.

« Il va falloir beaucoup de maîtrise de soi pour gérer cela – nous savons que les interventions non pharmaceutiques fonctionnent, nous savons que l’hygiène des mains, le port du masque facial fonctionne vraiment, la distanciation sociale fonctionne – il s’agit simplement d’amener les gens à y adhérer leur propre comportement maintenant.

« Cela va être vraiment délicat », a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

L’alarme concernant la Journée de la liberté survient malgré le fait que près de 90% des adultes britanniques ont reçu une dose de vaccin et 66% en ont reçu deux.

Les hospitalisations et les décès augmentent, mais ne sont pas à des niveaux qui auraient été si les vaccins n’avaient pas été disponibles.

Lorsque le nombre de cas était de 50 000 par jour alors qu’il était sur une trajectoire ascendante, fin décembre, il y avait 25 000 patients hospitalisés et 700 décès par jour.

Aujourd’hui, il y a 3 400 personnes hospitalisées et environ 26 décès par jour.

Mais le meilleur médecin du gouvernement a averti que le nombre de personnes hospitalisées avec un coronavirus pourrait atteindre des niveaux «assez effrayants» en quelques semaines.

Le professeur Chris Whitty a averti que le nombre de personnes hospitalisées avec Covid-19 doublait actuellement toutes les trois semaines environ.

Dans un message vidéo publié sur son fil Twitter, M. Johnson a défendu la décision de procéder au déverrouillage – qui était initialement prévu pour le 21 juin dans le cadre de la feuille de route du gouvernement – ​​tout en exhortant les gens à rester prudents.

De son auto-isolement à Chequers, il a déclaré: «Il ne fait aucun doute que le programme de vaccination massive a très gravement affaibli le lien entre infection et hospitalisation, et entre infection et maladie grave et décès. C’est l’essentiel.

« Alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît soyez prudent. Passez à l’étape suivante avec toute la prudence et le respect qu’il faut pour les autres.

Le 19 juillet marque le jour où la distanciation sociale, le travail à domicile et les masques obligatoires sont supprimés en Angleterre après 16 mois.

De nombreuses personnes impatientes ont attendu jusqu’à minuit pour entrer dans les boîtes de nuit et boire des pintes après la levée de la dernière série de règles Covid à minuit.

Les mesures ont été assouplies en Écosse, mais les couvre-visages obligatoires resteront « un certain temps » et la distanciation sociale restera à l’intérieur.

Plus de libertés ont été accordées aux Gallois, avec presque toutes les restrictions levées le 7 août. Mais le port de masques faciaux restera obligatoire dans les transports publics et dans la plupart des environnements intérieurs.