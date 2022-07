Un expert des transferts indique à Manchester United quels attaquants signer

Manchester United a désespérément besoin d’un nouvel attaquant ou deux dans un avenir très proche.

À l’heure actuelle, les Red Devils ont Anthony Martial et Cristiano Ronaldo comme options naturelles d’avant-centre.

Cependant, ce dernier pousse clairement à s’éloigner d’Old Trafford et a été lié à tous les noms sous le soleil.

Et même s’il ne part pas cet été, Ronaldo arrive au terme de sa carrière et il ne lui reste de toute façon qu’un an sur son contrat.

Quant à Anthony Martial, le Français est de retour à Manchester après un prêt décevant avec Séville. Et bien que l’attaquant ait marqué deux matchs de pré-saison sur deux sous Erik ten Hag, il a prouvé dans le passé qu’il n’était tout simplement pas assez bon pour être le n ° 9 partant d’un des meilleurs clubs de Premier League.

Alors, qui devrait signer Manchester United pour résoudre ses problèmes de frappe? Eh bien, Fabrizio Romano a partagé ses réflexions sur cette situation lundi :

“Au début de l’été, j’avais cru comprendre que Man United serait à 100% sur le marché pour un nouvel attaquant central. Ils avaient un intérêt pour Darwin Nunez avant qu’il ne se rende à Liverpool, mais n’étaient pas sûrs du prix », a expliqué Romano.

“Depuis lors, il est certain que la situation de Cristiano Ronaldo a surpris et ralenti la décision de Manchester United du nouvel attaquant.

“Si j’étais en charge du recrutement à Old Trafford, je pense qu’un joueur comme Paulo Dybala est une incroyable opportunité d’agent libre pour tous les meilleurs clubs du monde.

“Si je devais investir dans un joueur plus jeune, j’aime personnellement Jonathan David de Lille en tant que talent, et j’essaierais ce mouvement.”

