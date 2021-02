Un expert des feux de brousse a suscité la controverse en affirmant que des photos de maisons prises dans l’incendie de Perth prouvaient qu’elles avaient brûlé de l’intérieur et auraient pu être sauvées si les habitants restaient et les défendaient.

Au moins 81 maisons ont été détruites dans l’incendie qui fait rage dans la frange nord-est de Perth depuis lundi et des centaines d’autres familles évacuées.

Joan Webster, médaillée de l’Ordre d’Australie et écrivaine primée sur la sécurité des feux de brousse, a partagé mercredi des photos d’une maison rasée sur sa page Facebook Bushfire Safety Awareness.

Elle a affirmé que parce que les arbres entourant la maison n’avaient pas été brûlés, cela montrait que la maison avait été enflammée par des braises pénétrant à l’intérieur.

Dans un article détaillé qui divisait fortement l’opinion, Mme Webster a affirmé que la politique de «l’évacuation est une politique de perte de logement inutile».

Joan Webster, médaillée de l’Ordre d’Australie et journaliste spécialisée dans l’écriture sur la sécurité des feux de brousse, a partagé mercredi des photos d’une maison en ruine sur sa page Facebook Bushfire Safety Awareness.

M. Webster a suscité une controverse à propos de son message « irresponsable » qui a suggéré que les maisons pourraient être sauvées des feux de brousse si les gens restaient pour les défendre

«Il n’est pas rapporté de » flammes de balayage « qui les ont réduits en gravats, mais des braises soufflées entrant. Ils ont brûlé de l’intérieur. D’où les arbres intacts », écrit-elle.

Mme Webster a déclaré que certaines autorités responsables des feux de brousse avaient rapporté que certaines personnes étaient récemment « restées pour défendre [their homes] tout à fait avec succès ».

«Avait plus été informé correctement sur la façon de le faire; ont été correctement informés sur la façon de réagir en toute sécurité plutôt que de la manière paniquée rapportée – par exemple: « forcé de fuir lorsqu’un feu de brousse brûlant rapidement s’est abattu », « forcé de fuir quand ils ont vu le feu venir vers eux », ‘ dit-elle.

«Si quelqu’un avait été là pour éteindre les braises soufflées – selon toute vraisemblance, plus de maisons seraient encore debout.

Des milliers d’habitants du nord-est de Perth ont fui vers les centres d’évacuation en raison du feu de brousse qui a éclaté lundi à Wooroloo.

Plusieurs avertissements sévères sont toujours en place dans la région.

Les services d’incendie ont averti qu’il était trop tard pour quitter Clenton Road et Berry Road, Gidgegannup, Shady Hills Estate et East Bullsbrook.

Ils ont reçu l’ordre de s’abriter dans leur maison dans une pièce avec deux sorties comme une buanderie ou une cuisine, et de fermer toutes les portes et fenêtres.

« Vous devez vous mettre à l’abri dans votre maison dans une pièce éloignée du front de feu et vous assurer de pouvoir facilement vous échapper », lit-on dans le conseil.

«Si votre maison prend feu et que les conditions à l’intérieur deviennent insupportables, vous devez sortir et vous rendre dans une zone qui a déjà été incendiée.

Les pompiers s’efforcent de lutter contre un incendie à Wooroloo alors que des incendies ravagent le nord-est de Perth cette semaine

Plus de 250 pompiers ont combattu les incendies avec l’aide de plus de 20 avions, dont deux pétroliers aériens

Aucune vie n’a été perdue jusqu’à présent, car plus de 300 pompiers continuent de combattre l’incendie.

Des centaines d’utilisateurs de Facebook ont ​​critiqué le message « irresponsable » de Mme Webster qui, selon eux, fait plus de mal que de bien.

«Cet article va coûter des vies. Oui, sous certaines conditions, une maison bien préparée peut être défendue », a écrit l’un d’eux.

«Dans les conditions que vous décrivez, s’il a été suffisamment bien préparé, il sera encore debout à votre retour.

«C’est complètement inapproprié, dire aux gens de risquer leur propre vie pour éventuellement sauver des biens», a écrit un autre.

«C’est très bien d’en parler après coup, mais on ne peut pas vraiment savoir – pas même les experts – comment se déroulera un feu de brousse.

Beaucoup ont dit que même si, dans certaines circonstances, les gens pouvaient défendre leur maison contre les incendies, le risque de perdre la vie n’en valait pas la peine.

D’autres ont souligné que de nombreux résidents qui ont perdu leur maison étaient des citoyens plus âgés qui n’auraient pas eu les compétences ou la capacité de combattre les flammes.

Mme Webster est une journaliste primée qui a publié un livre sur la sécurité des feux de brousse

L’ancien commissaire du service d’incendie rural de NSW, Greg Mullins, a salué le travail que Mme Webster a accompli pour la sécurité des feux de brousse, mais a souligné qu’il était important que les gens prennent en compte les conseils des autorités d’incendie.

«Mme Webster a fait un travail remarquable au fil des ans en éduquant les gens sur la sécurité des feux de brousse», a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

« Les recherches sur les incendies du mercredi des Cendres de 1983 ont révélé que si les gens restaient chez eux, ils pourraient être sauvés.

Cependant, après le samedi noir de 2009, les chercheurs et les services d’incendie ont établi que dans les pires conditions, les incendies peuvent ne pas pouvoir survivre et même des maisons bien préparées peuvent brûler.

« La nouvelle cote de danger d’incendie de catastrophe a été introduite et les services d’incendie recommandent désormais l’évacuation dans ces conditions. »

M. Mullins a déclaré que le temps plus chaud et plus sec entraîné par le changement climatique avait entraîné des conditions météorologiques extrêmes et catastrophiques plus fréquentes dans toute l’Australie.

«Même dans des conditions de danger d’incendie sévères et très élevés, les services d’incendie peuvent recommander des évacuations», a-t-il déclaré.

«Les gens doivent agir immédiatement parce que les pompiers auront pris en compte la météo locale, le terrain, le carburant et l’intensité du feu et pris des décisions éclairées et expertes.

Mme Webster a défendu sa publication sur Facebook dans une déclaration au Daily Mail Australia et a déclaré qu’il était « nécessaire » de remettre en question les malentendus sur les feux de brousse.

« Il n’y a absolument rien dans ce post pour justifier les attaques qui lui ont été faites dans les commentaires », a-t-elle déclaré.

«La plupart des remarques antagonistes découlent de l’ignorance et de la peur … une peur si enracinée qu’une personne devient incapable d’accepter et d’envisager une possibilité alternative.

Elle a dit qu’il y avait une supposition que parce que les gens sont morts en défendant leur maison dans le passé, c’était toujours le résultat.

Des pompiers sont vus près d’un incendie à Wooroloo mardi à Perth

Plus de 70 maisons ont été incendiées dans les incendies qui ont éclaté à Wooroloo lundi

Mme Webster a également souligné que la perte majeure de maisons était due à la pénétration de braises dans les maisons et non à leur envolée par les flammes de l’extérieur.

« Nous devons demander et nous efforcer d’obtenir des réponses honnêtes, car toutes les enquêtes à ce jour ont montré que presque toutes les calamités des feux de brousse ont été contribué d’une manière ou d’une autre par les personnes impliquées », a-t-elle déclaré.

«Par un manque de connaissance, ou un malentendu, des victimes. C’est une déclaration sévère. Mais vrai.

«Les résidents, les hébergeurs et les visiteurs doivent également être préparés, planifiés, pratiqués, avec un plan de sécurité contre les feux de brousse qui comprend savoir comment se défendre en toute sécurité, comment partir en toute sécurité; comment quitter leur maison pour qu’elle soit en sécurité; comment s’abriter en toute sécurité s’il est trop tard pour partir.

Mme Webster a écrit deux livres de sensibilisation à la sécurité des feux de brousse qui sont largement plébiscités par les services d’incendie pour avoir fourni des conseils vitaux.

Le commissaire adjoint du département des incendies et des services d’urgence, Rick Curtis, a déclaré que lors d’un incendie de brousse, l’option la plus sûre était toujours de « partir tôt ».

« Les personnes qui choisissent de rester et de défendre leurs propriétés doivent être mentalement et physiquement préparées au plus haut niveau », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cela comprend le fait d’avoir les vêtements et l’équipement de protection appropriés, une pompe à pression, une alimentation indépendante en eau et suffisamment de carburant pour la pompe.

Les résidents doivent également entretenir leur jardin et nettoyer leurs gouttières tout en ayant un plan de secours pour s’abriter au cas où ils ne pourraient pas partir.