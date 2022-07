Un expert des droits de l’ONU engagé dans une bataille avec des nations anti-LGBTQ

Un groupe de pays à majorité musulmane conteste les questions de droits LGBTQ aux Nations Unies, une campagne mise en évidence par la bataille pour conserver le poste d’expert des droits LGBTQ de l’ONU.

La semaine dernière, le Conseil des droits de l’homme a voté de justesse le renouvellement du mandat d’un expert indépendant sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Le poste a été créé en 2016 et est occupé par le juriste costaricien Victor Madrigal-Borloz depuis 2017.

Le mandat a été prolongé de trois ans.

Madrigal-Borloz restera en poste, publiant des rapports et effectuant des visites officielles, jusqu’à la fin de 2023, lorsqu’il aura accompli les six années maximales de mandat.

Lors du Conseil des droits de l’homme, composé de 47 membres, la semaine dernière, l’organe suprême des droits de l’homme de l’ONU a rejeté plusieurs amendements visant à restreindre la portée du mandat, parfois avec un seul vote pour diviser la différence.

Le mandat a finalement été renouvelé par 23 voix contre 17, la Chine, l’Érythrée et le Malawi rejoignant 14 pays votant contre.

Madrigal-Borloz a déclaré que sa campagne pour un mandat renouvelé impliquait plus de 1 100 organisations LGBTQ de 174 pays et la “capitale politique” de dizaines d’États.

Néanmoins, il s’est heurté à l’hostilité de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui compte 57 États membres.

“Nous ne pouvons pas soutenir les efforts visant à inventer de nouveaux ensembles de droits sur la base des préférences sexuelles personnelles”, a déclaré Khalil Hashmi, ambassadeur du Pakistan auprès de l’ONU à Genève, au Conseil des droits de l’homme, s’exprimant au nom de tous les membres de l’OCI à l’exception de l’Albanie.

Hashmi a déclaré qu’il n’y avait “pas de consensus universel sur le concept d’orientation sexuelle et d’identité de genre, et ce concept n’est pas reconnu par le droit international des droits de l’homme comme motif de discrimination ou de violence”.

Cela a déclenché une réponse brutale de l’ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont.

Bonnafont a dit :

Madrigal-Borloz a évoqué un “positionnement politique très malheureux”, qui a nié l’existence de discriminations dans tous les pays, y compris ceux de l’OCI.

Il a déclaré que ces États niaient “leurs obligations internationales fondamentales en matière de droits de l’homme” de protéger les personnes relevant de leur juridiction et leurs propres ressortissants contre les violations des droits.

Les droits des minorités sexuelles et de genre sont une pomme de discorde régulière à l’ONU en raison de l’opposition farouche de certains pays.

A LIRE AUSSI | Le tireur d’Oslo placé en garde à vue

La ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, s’est félicitée sur Twitter du résultat final du renouvellement du “mandat important” de Madrigal-Borloz, alors que son pays se remettait d’une fusillade qui avait fait deux morts et 21 blessés près d’un bar gay à Oslo le 25 juin.

Madrigal-Borloz a déclaré que son domaine de travail était “très volatil”.

Il a dit:

Chaque jour, il y a un changement politique qui ouvre une possibilité et en ferme une autre. Et donc mon travail consiste à garder une vue d’ensemble de ces opportunités et à m’assurer que j’utilise les ouvertures qui existent.