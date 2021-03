Bloomberg

Un commerçant arrêté alors que le phénomène WallStreetBets trouve un écho au Japon

(Bloomberg) – Un investisseur de détail achète des actions dans une petite entreprise, vante sa position sur les réseaux sociaux et inspire une horde d’adeptes à faire de même. Le cours de l’action va sur la lune – avant de s’effondrer sur terre.C’est une histoire bien trop familière à quiconque regarde le marché en 2021, mais ce n’était pas GameStop Corp. Ce n’était même pas en Amérique. Et c’est arrivé en 2018, c’était dans la ville japonaise d’Osaka, où un day trader, surnommé Tonpin, pariait sur un petit fabricant de matrices et de moules de précision appelé Nichidai Corp. et diffusait le fait sur Twitter, où il a plus de 55 000 abonnés. Le titre a plus que sextuplé au cours des trois premiers mois de 2018 avant de perdre la plupart des gains.La personne derrière le surnom était Toru Yamada, un ancien gestionnaire de fonds, et lui et un autre homme viennent d’être arrêtés pour manipulation de marché, selon le Japonais. rapports des médias. Il n’a pas été arrêté pour avoir parlé de la hausse des actions sur Twitter, mais soupçonné d’avoir tenté de maintenir le cours de l’action à un bas niveau – bien que les restrictions de négociation sur marge soient supprimées, ce qui, lorsque cela s’est produit, a fait monter les actions à de nouveaux sommets. Cet incident montre comment les régulateurs passent au crible des schémas commerciaux inhabituels et parviennent à des conclusions souvent des années plus tard. Cela pourrait piquer l’intérêt des protagonistes et des observateurs du récent rallye des actions de meme aux États-Unis, tels que les utilisateurs du forum Reddit WallStreetBets.Yamada n’a pas encore été inculpé, et on ne sait pas s’il le sera. Et bien que personne ne suggère que les traders américains aient utilisé des tactiques similaires à celles qu’il aurait utilisées, l’affaire illustre les risques qui peuvent être associés au fait de devenir un investisseur de haut niveau sur les réseaux sociaux. Pendant que vous êtes sous les projecteurs du public, vous pouvez également être dans la ligne de mire des régulateurs. «Tout le monde va être en haleine», a déclaré Taketsugu Agari, l’investisseur connu sous le nom de Takezo sur Twitter, où il compte près de 100 000 abonnés. «Les gens ne savent pas ce qui est bien et ce qui ne va pas», a-t-il déclaré. «Les gens ne connaissent pas les règles.» Les appels et les messages Twitter directs à Yamada sont restés sans réponse. Le parquet du district d’Osaka a refusé de commenter. La Securities and Exchange Surveillance Commission, le chien de garde du marché japonais, n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Les procureurs n’ont pas précisé si les hommes avaient admis ou nié les accusations, selon les médias locaux.Un dossier réglementaire montre que le premier achat divulgué d’actions de Nichidai par Yamada a eu lieu le 8 décembre 2017 et il a progressivement augmenté sa participation. Au moment où il a tweeté pour la première fois à ce sujet, le 1er février de l’année suivante, les actions avaient presque triplé. En mars, Yamada et un autre homme ont placé un grand nombre d’ordres de vente en dessous du prix du marché juste avant la clôture, selon les médias. rapports. Leur intention était de maintenir le cours de l’action en dessous d’un certain niveau pour garantir la levée des restrictions sur les nouvelles transactions sur marge sur l’action, selon les rapports. Le titre a été libéré des mesures et a bondi de 18% le 12 mars lors de sa prochaine transaction.Dans un tweet du 10 mars, Yamada a semblé discuter de ce processus, montrant des captures d’écran des transactions de Nichidai juste avant la clôture, bien que ce ne soit pas clair. Séparé de son arrestation, Yamada a eu de nombreux affrontements sur Twitter au fil des ans au sujet de ses discussions sur ses investissements. « Les autorités doivent mettre en place des réglementations », Soichiro Iwamoto, un trader de longue date dont la société conseille de nouveaux investisseurs, a déclaré dans une interview, parlant de la pratique consistant à parler des actions sur les médias sociaux. « Les investisseurs ici n’ont pas assez de connaissances financières. » D’autres se sont demandé ce que Yamada avait fait de mal. « C’est incroyable que vendre pour libérer les restrictions de marge soit traité comme une manipulation du marché », Akira Katayama, un day trader bien suivi connu sous le nom de Gogatsu Les investisseurs de détail japonais défendent les milliers d’actions peu négociées en ligne du pays depuis plus d’une décennie, en commençant par les babillards populaires du milieu à la fin des années 2000 avant de passer à Twitter, la plate-forme dominante ces dernières années. . Le plus important est devenu connu sous le nom de «seigneurs de sauterelles» pour avoir attiré un essaim de marchands de jour. Yamada est devenu le dernier des seigneurs à se taire en juin, lorsqu’il a déclaré qu’il prenait une pause de Twitter après que son compte ait été brièvement verrouillé. Le mystérieux utilisateur de Twitter dessinant un essaim de traders japonais Yamada a travaillé dans deux fonds liés au gouvernement chinois avant de se retirer en tant que day trader au Japon en 2013, a-t-il déclaré à Bloomberg News l’année dernière. Il a divisé l’opinion sur Twitter avant même son arrestation, avec des adeptes dévoués qui imitaient ses métiers et d’autres qui l’ont accusé d’être un manipulateur, utilisant son influence pour gonfler les actions avant de les jeter. «Lorsque de nombreux Japonais perdent, ils veulent le blâmer. sur quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré l’année dernière, écartant ses critiques. Les adeptes devront peut-être attendre pour connaître le sort de Yamada. En vertu de la loi japonaise, il peut être détenu jusqu’à 23 jours avant que des accusations ne soient portées, tandis que beaucoup de ses homologues du pays qui aiment discuter des actions passent de Twitter à d’autres lieux, y compris des applications de messagerie cryptées telles que Line et plus récentes. des plateformes comme Clubhouse, selon l’investisseur Agari. Cela rend la surveillance plus difficile pour les régulateurs, a-t-il déclaré.Lire la suite: GameStop Frenzy est perdu dans la traduction pour les day traders du Japon Quant aux retombées de la saga GameStop, tout le monde devine. Si l'expérience japonaise est quelque chose à suivre, toute action de réglementation pourrait être longue à venir, si elle se concrétise. « Cela dure depuis plus d'une décennie, à l'époque où les gens utilisaient les babillards électroniques », a déclaré Agari , se référant aux investisseurs de détail qui parlent des actions en ligne. «L'Amérique commence à ressembler au Japon.»