Un expert déplore les retards dans le diagnostic de la démence au Japon

Un expert médical s’est dit préoccupé par le temps nécessaire au diagnostic de la démence au Japon, qui est en moyenne d’environ 16 mois après que les concubins d’un patient commencent à remarquer des changements.

La reconnaissance de cette maladie arrive trop « tardivement du point de vue d’un spécialiste », a déclaré Katsuya Urakami, directeur de la Société japonaise pour la prévention de la démence.

Notant que les symptômes courants de la démence peuvent commencer à se manifester même trois à cinq ans avant le diagnostic, il a déclaré que les personnes peuvent se remettre d’un léger déficit cognitif « avec des mesures appropriées ».

L’enquête réalisée par Taiyo Life Insurance Co a montré qu’il fallait 16,2 mois pour un diagnostic, dont 11,6 mois en moyenne pour être vu par un médecin.

Il cite l’oubli comme le symptôme le plus courant observé par les concubins de personnes soupçonnées de démence, suivi par l’incapacité de gérer son argent ou ses médicaments et « un mauvais souvenir » des événements passés.

Les résultats ont été publiés le 19 septembre avant la Journée de la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre.

Urakami a déclaré que le retard dans la réception d’un diagnostic peut être dû au fait de ne pas savoir à quel hôpital se rendre ou à l’hésitation du patient suspecté à prendre la décision de découvrir s’il souffre de démence.

L’enquête en ligne a recueilli les réponses de 1 000 personnes dans la trentaine à la soixantaine qui ont vécu pendant plus de six mois avec un membre de leur famille chez qui on a diagnostiqué une démence au cours des cinq dernières années.

